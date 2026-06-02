Undă verde pentru reducerea barierelor comerciale între UE și SUA. Decizia luată de Parlamentul European

Comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European (INTA) a votat marți pentru eliminarea taxelor asupra unor importuri americane. Această măsură reprezintă un pas în aplicarea acordului-cadru în domeniul comercial încheiat anul trecut între Uniunea Europeană și Statele Unite, menită să evite reapariția unui conflict tarifar transatlantic.

Decizia comisiei vine la zece luni de la încheierea înțelegerii la complexul de golf Turnberry din Scoția, proprietate a președintelui american Donald Trump. Conform acordului, UE urma să elimine taxele pentru bunurile industriale americane și să acorde acces preferențial produselor agricole și de pește din SUA, acceptând în schimb tarife americane de 15% pentru majoritatea bunurilor europene.

Comisia a aprobat legislația de implementare a reducerilor de taxe cu 31 de voturi pentru, șase împotrivă și trei abțineri. De asemenea, parlamentarii au susținut menținerea taxelor zero pentru homarii din SUA, măsură convenită inițial în 2020. Legislația urmează să fie votată în plenul Parlamentului European la mijlocul lunii iunie, dar votul comisiei oferă un semnal clar privind rezultatul final.

Neîndeplinirea obligațiilor de către UE a determinat amenințarea lui Trump că va impune tarife „mult mai mari” dacă blocul european nu își respectă angajamentele până la 4 iulie. Reducerile de taxe și menținerea accesului preferențial pentru anumite produse americane urmăresc să stabilizeze relația comercială dintre cele două părți.

Schimbul anual de bunuri și servicii între UE și SUA depășește 2 trilioane de dolari, iar tarifele impuse de administrația Trump vizau reducerea deficitului comercial al SUA cu blocul european, care depășește 200 de miliarde de dolari. Întârzierea adoptării legislației europene a avut loc după ce Trump a amenințat cu tarife pentru Groenlanda și după decizia Curții Supreme a SUA de a anula tarifele globale.

Parlamentarii europeni și-au exprimat îngrijorarea față de acord și de posibilele amenințări ale președintelui american. Ei au introdus amendamente care permit suspendarea concesiilor dacă SUA renunță la înțelegere și rezilierea acordului la sfârșitul anului 2029, cu condiția ca legislația să nu fie reînnoită.

Administrația Trump a anunțat că va analiza dacă amendamentele adoptate de Parlamentul European sunt conforme cu prevederile acordului. Procesul legislativ european continuă, dar susținerea comisiei pentru comerț indică o orientare favorabilă în plen, oferind un cadru clar pentru următoarele etape ale implementării acordului.

Cele două regulamente vor fi supuse votului în plenul Parlamentului European pe 16 iunie, la Strasbourg. După exprimarea votului eurodeputaților, documentele vor fi transmise Consiliului Uniunii Europene pentru aprobare.

După finalizarea procedurilor legislative și adoptarea formală de către cele două instituții europene, noile reglementări vor intra în vigoare a doua zi după publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În 27 iulie 2025, la Turnberry, în Scoția, președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au ajuns la o înțelegere privind aspectele comerciale și tarifare dintre cele două părți. Elementele acordului au fost prezentate ulterior într-o declarație comună publicată la 25 august.

Trei zile mai târziu, Comisia Europeană a prezentat două propuneri legislative menite să transpună în legislația europeană prevederile referitoare la tarife. Prima propunere vizează acordarea unui acces preferențial pe piața europeană pentru anumite mărfuri din Statele Unite, iar cea de-a doua prevede extinderea regimului de taxe vamale zero aplicat importurilor unor categorii de homar provenite din SUA.