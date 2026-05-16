În Austria, clienții plătesc până la 11 euro în plus pentru o farfurie goală! Un tată din Austria a povestit că, în această lună, și-a dus soția și copiii la o pizzerie populară din districtul Grieskirchen, așteptându-se la o masă obișnuită în oraș. Cum cei doi copii erau prea mici pentru a mânca o pizza întreagă, părinții plănuiau să comande o singură porție pe care aceștia să o împartă. Totuși, după ce au consultat meniul mai atent, au descoperit o regulă neobișnuită a localului, care a schimbat complet situația.

În meniu era menționat că „pizza este taxată per persoană”, o politică ce, în practică, descuraja sau chiar interzicea împărțirea porțiilor. În aceste condiții, familia ar fi fost nevoită să plătească mai multe porții individuale, ceea ce ar fi dus costul total la aproape 40 de euro, în funcție de toppinguri, doar pentru ca cei doi copii să poată mânca.

Această practică face parte dintr-o tendință mai largă observată în Austria, unde tot mai multe restaurante introduc taxe suplimentare pentru clienții care împart mâncarea sau solicită farfurii în plus. În unele cazuri, aceste taxe pot ajunge până la 8 euro, însă fiecare local își stabilește propriile reguli, existând și restaurante care nu aplică deloc astfel de costuri.

Măsura a generat numeroase discuții în special în zonele turistice, precum Salzburg și Viena, unde astfel de politici devin din ce în ce mai frecvente. Proprietarii de restaurante susțin însă că aceste decizii sunt necesare pentru a-și putea menține afacerile pe linia de plutire.

Problema apare mai ales în situațiile în care grupuri mai mari comandă mai puține feluri principale decât numărul de persoane de la masă și cer farfurii suplimentare, ceea ce reduce veniturile localurilor, deși serviciile oferite rămân aceleași.

Ernst Pühringer, președintele diviziei de turism din Salzburg, a explicat că fenomenul a ajuns într-un punct critic, menționând că unele restaurante au început să introducă aceste taxe după pandemie, perioadă care a afectat puternic sectorul ospitalității. Pühringer a subliniat că afacerile trebuie să ajungă la un nivel de venituri sustenabil pentru a putea supraviețui.

Taxele practicate pentru împărțirea mâncării sau pentru solicitarea de farfurii suplimentare diferă în funcție de regiunea din Austria. În Salzburg, de exemplu, clienții plătesc în mod obișnuit în jur de 4 euro pentru o farfurie în plus, în timp ce în alte zone suma poate fi mai mică.

Cu toate acestea, multe restaurante afirmă că aplică aceste reguli cu o anumită flexibilitate, mai ales în situațiile în care clienții comandă și consumă suficient încât să justifice serviciile oferite.

Potrivit Camerei de Comerț din Austria, prețurile și condițiile afișate în meniu au caracter obligatoriu, întrucât legea impune transparență în ceea ce privește tarifele. Reprezentanții instituției au subliniat că în Austria există obligația legală de afișare a prețurilor, iar tot ceea ce este menționat în meniu este valabil.

În unele cazuri, localurile au ajuns să introducă și taxe mai neobișnuite, cum ar fi o taxă de 1,20 pentru „spălatul vaselor”, aplicată atunci când clienții aleg să primească înghețata într-un bol, în locul unui cornet. Astfel de practici au stârnit discuții în rândul consumatorilor, fiind percepute de unii ca măsuri excesive, în timp ce alții le consideră o modalitate de a acoperi costurile operaționale ale restaurantelor.