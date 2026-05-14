Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect care prevede dublarea tarifelor pentru ridicarea vehiculelor staționate sau parcate neregulamentar.

Pentru vehiculele cu greutate de până la cinci tone, tariful pentru ridicare va crește de la 200 de lei la 400 de lei.

În cazul vehiculelor care depășesc cinci tone, costul ridicării va urca de la 270 de lei la 540 de lei.

Și transportul va fi mai scump. Pentru mașinile mai mici de cinci tone, tariful va ajunge la 300 de lei, față de 150 de lei în prezent.

Pentru vehiculele mai grele, transportul va costa 400 de lei, în loc de 200 de lei.

Depozitarea pentru primele 24 de ore va fi taxată cu 300 de lei.

Astfel, pentru un autoturism obișnuit, costul total standard va ajunge la 1.000 de lei dacă proprietarul îl recuperează în prima zi.

După primele 24 de ore, depozitarea suplimentară va fi taxată cu 150 de lei pe zi. În cazul în care procesul de ridicare este început, dar este oprit înainte de finalizare, se va aplica o taxă de 400 de lei, care acoperă doar operațiunea de ridicare, fără transport și fără depozitare.

Pentru vehiculele abandonate, autoritățile propun un tarif special de depozitare de 150 de lei.

Noile reguli fac parte din regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate sau parcate neregulamentar, aflat în dezbatere publică până la data de 28 mai.

Regulamentul se va aplica pe întreg teritoriul Capitalei, atât pe rețeaua de străzi, cât și pe terenurile care aparțin domeniului public sau privat al Municipiului București, inclusiv cele administrate de sectoarele 1–6.

Măsura ridicării se aplică pentru vehiculele staționate neregulamentar pe drumurile publice, pentru cele care ocupă fără drept locurile rezervate persoanelor cu handicap, dar și pentru mașinile staționate pe domeniul public în alte locuri decât drumul public.

Decizia de ridicare poate fi luată de polițiștii rutieri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, dar și de polițiștii locali.

Primăria Capitalei va organiza și funcționarea Dispeceratului Operativ al Poliției Locale și va stabili standarde obligatorii la nivelul întregului municipiu.

Aria operațională a Primăriei Capitalei va fi delimitată în principal de zona centrală a orașului, între bulevarde și artere importante precum Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Viilor, Pasajul Basarab și Piața Victoriei.

În afara acestui inel central, fiecare sector va putea executa serviciul de ridicare, transport, depozitare și eliberare în propriul perimetru administrativ.

Pentru segmentele importante din rețeaua principală de străzi aflate în afara zonei centrale, competența rămâne la nivelul sectoarelor 1–6.

Primăria a pus în dezbatere publică și un al doilea proiect care vizează studiul de fundamentare pentru organizarea acestui serviciu public.

Pentru zona administrată direct de PMB, se propune delegarea serviciului către Compania Municipală Parking, prin atribuire directă.