Criză de carburanți în România. Deși prețurile carburanților sunt în continuă scădere, unele benzinării ar putea rămâne fără combustibil, situație similară cu cea din a doua parte a lunii aprilie 2026. Potrivit avertismentului transmis, acest fenomen poate reapărea pe fondul dezechilibrelor din piață.

Dumitru Chisăliță atrage atenția asupra efectelor mecanismului de plafonare a carburanților introdus de autorități. Președintele AEI susține că măsura, deși gândită pentru a limita creșterea prețurilor, ar fi generat efecte contrare, afectând stabilitatea pieței.

Problema principală este modul în care a fost construit mecanismul, prin raportarea adaosului comercial la nivelul fiecărei companii din anul precedent. Astfel, diferențele existente între operatori nu au fost uniformizate, ci menținute și chiar accentuate.

În acest context, companiile care au avut anul trecut adaosuri mai mici practică în prezent prețuri mai reduse, în timp ce alți operatori rămân cu costuri mai ridicate, ceea ce creează dezechilibre între benzinării.

Primele probleme logistice majore ar urma să apară la nivel național în cursul săptămânii viitoare. Consumatorii vor alege benzinăriile cu prețuri mai mici, fără a analiza mecanismele din spatele formării prețurilor, ceea ce va genera presiune pe anumiți operatori.

Se estimează că unele stații vor deveni puncte de atracție regională, în timp ce altele vor înregistra scăderi semnificative ale vânzărilor. Acest fenomen poate duce la aglomerații, cozi la benzinării și epuizarea temporară a stocurilor în anumite zone, similar cu situația din luna aprilie.

„Se preconizează o nouă penurie locală de combustibili în următoarele zile. Ministerul Energiei a vrut să combată creșterea prețurilor la carburanți. În schimb, a reușit să provoace exact opusul unei piețe stabile. La jumătatea lunii mai, în următoarea săptămână probabil ne vom confrunta din nou cu haos local, cozi la benzinării și diferențe mari de preț între operatori. Problema nu este ideea de intervenție în sine, ci modul în care a fost construit mecanismul de plafonare. Prin raportarea adaosului comercial la nivelul practicat de fiecare companie în anul precedent, statul nu a creat o regulă unitară pentru piață, ci a oficializat diferențele existente între operatori. Astfel, lanțurile care au lucrat anul trecut cu adaosuri mai mici vor vinde astăzi combustibil la prețuri considerabil mai reduse decât competitorii lor, în timp ce ceilalți rămân captivi unor costuri comerciale mai ridicate”, avertizează președintele AEI.

Dumitru Chisăliță explică faptul că piața carburanților funcționează pe baza echilibrului logistic și a predictibilității. Rețelele de distribuție își planifică aprovizionarea în funcție de un consum relativ stabil.

Atunci când intervențiile administrative modifică artificial cererea și o concentrează către anumiți operatori, infrastructura logistică este suprasolicitată. Problema nu este lipsa efectivă a combustibilului în România, ci distribuția neuniformă în piață.

„Rezultatul este previzibil. Consumatorul nu va analiza metodologia OUG-ului și nici structura costurilor comerciale. El va merge acolo unde benzina este mai ieftină. În câteva zile, anumite benzinării vor deveni puncte de atracție regională, iar altele vor pierde volume importante. Exact cum s-a întâmplat în luna aprilie, vom vedea coloane de mașini, aglomerație, tensiuni și, foarte probabil, epuizarea temporară a stocurilor în anumite zone”, subliniază expertul.

Expertul avertizează că situația din următoarele zile era previzibilă pentru oricine înțelege mecanismele economice și de distribuție din sectorul petrolier. România riscă să se confrunte din nou cu scene precum benzinării aglomerate, panică locală și percepția unei penurii, deși combustibil există, dar nu este distribuit uniform.

„O piață a carburanților funcționează pe echilibru logistic și predictibilitate. Rețelele își dimensionează aprovizionarea în funcție de consumuri relativ stabile. Când o intervenție administrativă mută artificial cererea către câțiva operatori, infrastructura logistică începe să cedeze. Nu pentru că nu există combustibil în România, ci pentru că acesta nu mai este distribuit uniform în piață. România riscă astfel să retrăiască un scenariu pe care îl cunoaște deja: benzinării asaltate, panică locală și senzația falsă de penurie, creată nu de lipsa combustibilului, ci de lipsa unei politici coerente”, a conchis Dumitru Chisăliță.

