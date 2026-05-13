Potrivit datelor analizate de pe peco-online.ro, prețul mediu al motorinei a coborât de la 9,83 lei pe litru, cât era joi, 7 mai, la 9,38 lei pe litru miercuri, 13 mai. Asta înseamnă o scădere totală de 45 de bani pe litru într-un interval foarte scurt, ceea ce reprezintă una dintre cele mai rapide ieftiniri din ultimele luni.

Cele mai mari reduceri s-au văzut miercuri, când mai multe rețele importante au redus din nou prețurile cu până la 15 bani pe litru.

În toate cele cinci orașe monitorizate – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța – cel mai mic preț pentru motorina standard este acum de 9,38 lei pe litru.

La stațiile Petrom, motorina s-a ieftinit de la 9,53 lei la 9,38 lei pe litru. Aceeași reducere de 15 bani a fost aplicată și de Rompetrol, OMV și MOL, unde litrul costă acum 9,44 lei.

La Lukoil, scăderea a fost de 14 bani, de la 9,73 lei la 9,59 lei pe litru. Singura rețea care nu a modificat prețul a fost Socar, unde motorina standard a rămas la 9,59 lei pe litru.

Spre deosebire de motorină, benzina standard nu a avut variații importante în ultimele zile.

Cea mai ieftină benzină standard se găsește miercuri la stațiile Petrom, unde litrul costă 9,12 lei în București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, prețul este ușor mai mic și ajunge la 9,09 lei pe litru.

Stațiile Socar vând benzina cu 9,14 lei pe litru, iar Rompetrol, OMV și MOL au păstrat nivelul de 9,18 lei pe litru.

La Lukoil a fost înregistrată singura modificare mai vizibilă, unde benzina s-a ieftinit cu 4 bani și a ajuns tot la 9,18 lei pe litru.

Datele publicate de peco-online.ro arată că cele mai mici prețuri din România se găsesc în afara marilor centre urbane.

Cea mai ieftină benzină standard este miercuri la o stație Petrolium din Iernut, unde litrul costă 8,95 lei.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț este la o stație VhExtraOil din Agigea, unde litrul a ajuns la 9,35 lei, după o nouă reducere de 15 bani față de ziua precedentă.

Diferențele nu sunt foarte mari, dar pentru șoferii care alimentează frecvent, aceste scăderi devin importante la nivelul unui plin complet.

Pe piața internațională, petrolul a înregistrat miercuri o ușoară scădere după trei ședințe consecutive de creștere.

Brent crude a pierdut 73 de cenți și a ajuns la 107 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate a scăzut cu 62 de cenți, până la 101,60 dolari.

Investitorii urmăresc în continuare atent evoluțiile legate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Prețurile petrolului rămân ridicate după tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz, iar orice schimbare legată de Iran sau de exporturile de petrol continuă să influențeze direct costurile carburanților din Europa, inclusiv din România.