Din cuprinsul articolului

Inflația din România a depășit pragul de 10%

După opt luni consecutive în care inflația s-a menținut peste nivelul de 9%, rata anuală a inflației a trecut în aprilie de pragul psihologic de 10%. Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația anuală a ajuns la 10,71%, comparativ cu aprilie 2025.

În luna martie, rata anuală a inflației a fost de 9,87%, iar în februarie de 9,3%, ceea ce arată o accelerare constantă a creșterii prețurilor.

Cele mai mari majorări au fost consemnate în sectorul serviciilor, unde tarifele au crescut cu 13,04%. În același timp, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12,02%, iar produsele alimentare cu 7,39%.

Cafeaua, ouăle și carnea de vită, printre cele mai scumpe alimente

În categoria produselor alimentare, cafeaua continuă să conducă topul scumpirilor, după o majorare de 21,76% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe locurile următoare se află ouăle, cu o creștere de 14,78%, și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 12,24%.

Semafoarele Capitalei, complet modernizate. Cum va funcționa noul sistem inteligent
Semafoarele Capitalei, complet modernizate. Cum va funcționa noul sistem inteligent
PSD discută formarea unui nou guvern. Scenariile luate în considerare pentru viitorul Executiv
PSD discută formarea unui nou guvern. Scenariile luate în considerare pentru viitorul Executiv

Creșteri importante de preț au fost înregistrate și la produsele din zahăr, produse zaharoase și miere de albine, unde avansul a ajuns la 11,09%. Laptele de vacă s-a scumpit cu 10,97%, fructele proaspete cu 11,77%, iar pâinea cu 8,96%.

Și carnea de pasăre a înregistrat un avans de 7,04%, în timp ce peștele proaspăt este mai scump cu 7,93%. Uleiul a crescut cu 6%, citricele cu 7,38%, iar brânza de vacă cu 6,52%.

În categoria băuturilor alcoolice, berea s-a scumpit cu 8,04%, iar vinul cu 7,02%.

Există însă și produse care s-au ieftinit față de aprilie 2025. Cartofii au avut o scădere de preț de 11,70%, făina s-a ieftinit cu 4,38%, mălaiul cu 3,06%, iar fasolea boabe și alte leguminoase cu 4,33%.

Energia electrică și carburanții au avut cele mai mari scumpiri

În sectorul mărfurilor nealimentare, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la energia electrică. Tariful a crescut cu 54,18%, după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor.

Carburanții au continuat, la rândul lor, să se scumpească puternic. Benzina a înregistrat un avans de 22,42%, iar motorina de 32,68%.

Creșteri importante au fost consemnate și la energia termică, care s-a scumpit cu 10,7%, dar și la cărți, ziare și reviste, unde majorarea a ajuns la 10,37%.

Detergenții au devenit mai scumpi cu 9,45%, tutunul și țigările cu 7,42%, iar gazele naturale au înregistrat un avans de 6,38% în ultimul an.

În același timp, medicamentele s-au scumpit cu 4,37%, iar produsele de igienă și cosmeticele cu 6,5%.

Chiriile au explodat în ultimul an

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri au fost consemnate la chirii, care au urcat spectaculos cu 43,78% față de aprilie 2025.

Serviciile de igienă și cosmetică s-au scumpit cu 15,07%, iar tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu 15,05%.

De asemenea, serviciile de reparații auto au avut un avans de 14,65%, în timp ce serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte s-au majorat cu 14,66%.

Asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,61%, transportul urban cu 8,56%, iar transportul interurban rutier cu 11,11%.

Singura categorie unde s-au înregistrat scăderi rămâne transportul aerian. Tarifele serviciilor aeriene au fost cu 4,69% mai mici decât în aprilie 2025. Totuși, comparativ cu martie 2026, biletele de avion s-au scumpit cu 27,58%, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilul.

În plus, tarifele serviciilor poștale, care în lunile anterioare au avut reduceri, au crescut în aprilie cu 9,92% față de aceeași perioadă a anului trecut.