După opt luni consecutive în care inflația s-a menținut peste nivelul de 9%, rata anuală a inflației a trecut în aprilie de pragul psihologic de 10%. Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația anuală a ajuns la 10,71%, comparativ cu aprilie 2025.

În luna martie, rata anuală a inflației a fost de 9,87%, iar în februarie de 9,3%, ceea ce arată o accelerare constantă a creșterii prețurilor.

Cele mai mari majorări au fost consemnate în sectorul serviciilor, unde tarifele au crescut cu 13,04%. În același timp, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12,02%, iar produsele alimentare cu 7,39%.

În categoria produselor alimentare, cafeaua continuă să conducă topul scumpirilor, după o majorare de 21,76% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe locurile următoare se află ouăle, cu o creștere de 14,78%, și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 12,24%.

Creșteri importante de preț au fost înregistrate și la produsele din zahăr, produse zaharoase și miere de albine, unde avansul a ajuns la 11,09%. Laptele de vacă s-a scumpit cu 10,97%, fructele proaspete cu 11,77%, iar pâinea cu 8,96%.

Și carnea de pasăre a înregistrat un avans de 7,04%, în timp ce peștele proaspăt este mai scump cu 7,93%. Uleiul a crescut cu 6%, citricele cu 7,38%, iar brânza de vacă cu 6,52%.

În categoria băuturilor alcoolice, berea s-a scumpit cu 8,04%, iar vinul cu 7,02%.

Există însă și produse care s-au ieftinit față de aprilie 2025. Cartofii au avut o scădere de preț de 11,70%, făina s-a ieftinit cu 4,38%, mălaiul cu 3,06%, iar fasolea boabe și alte leguminoase cu 4,33%.

În sectorul mărfurilor nealimentare, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la energia electrică. Tariful a crescut cu 54,18%, după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor.

Carburanții au continuat, la rândul lor, să se scumpească puternic. Benzina a înregistrat un avans de 22,42%, iar motorina de 32,68%.

Creșteri importante au fost consemnate și la energia termică, care s-a scumpit cu 10,7%, dar și la cărți, ziare și reviste, unde majorarea a ajuns la 10,37%.

Detergenții au devenit mai scumpi cu 9,45%, tutunul și țigările cu 7,42%, iar gazele naturale au înregistrat un avans de 6,38% în ultimul an.

În același timp, medicamentele s-au scumpit cu 4,37%, iar produsele de igienă și cosmeticele cu 6,5%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri au fost consemnate la chirii, care au urcat spectaculos cu 43,78% față de aprilie 2025.

Serviciile de igienă și cosmetică s-au scumpit cu 15,07%, iar tarifele pentru apă, canalizare și salubritate au crescut cu 15,05%.

De asemenea, serviciile de reparații auto au avut un avans de 14,65%, în timp ce serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte s-au majorat cu 14,66%.

Asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,61%, transportul urban cu 8,56%, iar transportul interurban rutier cu 11,11%.

Singura categorie unde s-au înregistrat scăderi rămâne transportul aerian. Tarifele serviciilor aeriene au fost cu 4,69% mai mici decât în aprilie 2025. Totuși, comparativ cu martie 2026, biletele de avion s-au scumpit cu 27,58%, pe fondul creșterii costurilor cu combustibilul.

În plus, tarifele serviciilor poștale, care în lunile anterioare au avut reduceri, au crescut în aprilie cu 9,92% față de aceeași perioadă a anului trecut.