Guvernul pregătește una dintre cele mai importante măsuri de transparență privind patrimoniul administrat de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS). Un proiect de hotărâre pus joi în dezbatere publică prevede obligarea instituției să publice lista completă a imobilelor aflate în administrarea sa, împreună cu informații privind modul în care acestea sunt utilizate și categoriile de beneficiari.

Inițiativa aparține Secretariatului General al Guvernului și vine după mai multe controverse publice legate de modul în care au fost atribuite vile, apartamente și alte imobile de protocol aflate în proprietatea statului.

Potrivit unui comunicat transmis de USR, măsura urmărește creșterea transparenței și accesului public la informațiile privind patrimoniul administrat de RA-APPS.

Conform proiectului de hotărâre, Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” va fi obligată să publice pe pagina proprie de internet lista tuturor imobilelor aflate în administrare.

Vor fi incluse atât imobilele din proprietatea publică a statului, cât și cele din proprietatea privată a statului administrate de RA-APPS.

Pe lângă lista imobilelor, instituția va trebui să publice și informații privind:

modul de utilizare al imobilelor;

tipul contractelor în baza cărora acestea sunt ocupate;

durata contractelor;

costurile și valoarea contractelor;

modalitatea de atribuire, respectiv prin licitație sau atribuire directă.

Practic, românii vor putea afla cum sunt utilizate vilele de protocol, apartamentele și terenurile administrate de stat și cine beneficiază de acestea.

Secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, susține că patrimoniul RA-APPS a fost gestionat ani de zile într-o manieră lipsită de transparență.

„Am promis că facem lumină. Ani la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un secret de stat pentru privilegiaţi. Vile, apartamente, spaţii de protocol şi terenuri aflate în proprietatea statului au fost oferite prin tot felul de contracte şi aranjamente despre care românii au aflat prea puţin sau deloc”, a declarat Dan Reșitnec.

Oficialul afirmă că noua hotărâre de Guvern urmărește deschiderea către public a informațiilor privind patrimoniul de protocol al statului și modul în care acesta este folosit.

Tema transparenței patrimoniului RA-APPS a devenit intens dezbătută în spațiul public în ultimele luni, mai ales după informațiile privind renovările de milioane de euro efectuate la vila din Aviatorilor 86.

În comunicatul transmis de USR se arată că deputatul Ionuț Moșteanu s-a deplasat personal la sediul RA-APPS pentru a solicita desecretizarea contractului privind renovările realizate la imobil.

Totodată, acesta a depus oficial o cerere prin care a solicitat publicarea listei persoanelor care utilizează vilele administrate de regie.

În paralel, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a deschis acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste și a obținut o decizie favorabilă în primă instanță. Regia a formulat recurs împotriva hotărârii.

„Ce nu s-a putut obţine prin acţiuni individuale ani la rând, din opoziţie, se obţine astăzi prin decizia Guvernului”, a precizat Dan Reșitnec.

Proiectul stabilește și modul în care vor fi prezentate informațiile privind beneficiarii imobilelor administrate de RA-APPS.

În cazul persoanelor fizice, nu va fi publicat numele beneficiarului, ci:

categoria funcției ocupate;

categoria instituției în care își desfășoară activitatea.

Astfel, pe listă vor putea apărea formulări precum:

demnitar;

înalt funcționar public;

funcționar public;

personal cu statut special.

Instituțiile vor fi indicate generic, fără denumirea explicită:

minister;

agenție;

autoritate;

birou parlamentar;

consiliu;

oficiu.

Guvernul susține că această formulă încearcă să păstreze un echilibru între transparență și protecția anumitor date administrative.

În cazul persoanelor juridice care utilizează imobile administrate de RA-APPS, proiectul prevede publicarea denumirii și tipului de entitate.

Lista poate include:

autorități și instituții publice;

organizații sindicale;

partide politice;

fundații și asociații;

cabinete de avocatură;

birouri notariale;

unități ale cultelor religioase;

instituții media și edituri;

misiuni diplomatice;

oficii consulare;

reprezentanțe ale organizațiilor internaționale acreditate în România.

Măsura ar putea aduce pentru prima dată o imagine completă asupra modului în care este utilizat patrimoniul administrat de RA-APPS.

Potrivit proiectului, RA-APPS va avea obligația să publice și să actualizeze informațiile pe site-ul propriu de două ori pe an:

la data de 31 mai;

la data de 30 noiembrie.

Datele vor rămâne permanent disponibile pe pagina de internet a instituției.

Hotărârea de Guvern va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

RA-APPS administrează patrimoniul de protocol al statului român, care include:

vile de protocol;

apartamente;

spații administrative;

terenuri;

hoteluri și alte active imobiliare.

De-a lungul anilor, instituția a fost implicată în numeroase controverse legate de:

atribuirea locuințelor de protocol;

nivelul chiriilor;

renovările unor imobile;

lipsa de transparență privind beneficiarii și contractele.

În spațiul public au existat frecvent acuzații potrivit cărora anumite persoane sau instituții ar fi beneficiat preferențial de imobile administrate de RA-APPS.

Noua hotărâre de Guvern urmărește să introducă reguli mai clare privind accesul public la aceste informații și administrarea patrimoniului statului.