Sindicatul reprezentativ „MIPE Normalitate” din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) critică noile măsuri discutate la nivel guvernamental privind personalul implicat în gestionarea fondurilor europene și avertizează că acestea ar putea avea efecte directe asupra capacității României de a atrage bani europeni. Într-un comunicat transmis joi, organizația sindicală vorbește despre riscul accentuării deficitului de personal și despre posibile efecte negative asupra implementării proiectelor finanțate prin Politica de Coeziune și PNRR.

Sindicatul, care afirmă că reprezintă peste 1.400 de membri din cadrul MIPE, susține că funcționarii care gestionează fondurile europene au fost deja afectați de reduceri salariale în 2025 și că noile modificări analizate de Guvern ar putea duce la diminuări suplimentare ale veniturilor.

Potrivit comunicatului, una dintre măsurile aflate în discuție vizează modificarea HG nr. 29/2018 și introducerea unei evaluări lunare a funcționarilor publici implicați în gestionarea fondurilor europene. Sindicaliștii spun că acest mecanism s-ar adăuga evaluării anuale prevăzute deja de Codul administrativ.

Reprezentanții „MIPE Normalitate” susțin că noile evaluări ar putea crea un cadru favorabil unor decizii discreționare privind veniturile angajaților.

„Considerăm că această abordare contravine spiritului și principiilor cadrului legal aplicabil funcției publice și creează premisele unor evaluări discreționare, lipsite de criterii obiective, transparente și unitare, care pot fi utilizate pentru diminuarea veniturilor personalului care gestionează fonduri europene”, se arată în comunicat.

Sindicatul atrage atenția că activitatea angajaților MIPE se desfășoară deja într-un sistem cu un grad ridicat de încărcare și cu deficit de personal, aspecte semnalate inclusiv în rapoarte de audit.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are rol de coordonare și monitorizare a programelor europene și a implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în timp ce reformele și investițiile asumate de România sunt implementate de ministerele de linie și de beneficiari.

În comunicat, sindicatul susține că în spațiul public se încearcă transferarea responsabilității întârzierilor din PNRR exclusiv asupra angajaților MIPE, deși blocajele sunt cauzate de mai mulți factori administrativi și financiari.

„Nu poate fi transferată în mod artificial responsabilitatea întârzierilor la plată asupra angajaților MIPE”, afirmă organizația sindicală.

De asemenea, reprezentanții sindicatului spun că întârzierile în procesarea și plata fondurilor europene sunt influențate de:

disponibilitățile financiare din bugetul de stat;

calitatea documentațiilor depuse de beneficiari;

cerințele de audit;

blocajele sistemelor informatice;

neclaritățile legislative și procedurale;

lanțul instituțional complex stabilit împreună cu Comisia Europeană;

deficitul de personal din sistem.

Sindicatul critică și modificările introduse prin OUG nr. 38/2026, care permit detașarea funcționarilor publici fără acordul acestora. Actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului.

Potrivit informațiilor invocate de sindicaliști, există discuții privind detașarea unor angajați din cadrul MIPE către Ministerul Energiei, în condițiile în care sistemul fondurilor europene funcționează deja sub presiune.

„Responsabilitatea pentru blocajele actuale nu poate fi transferată asupra personalului care gestionează fondurile europene, fiind necesară asumarea acesteia la nivel instituțional și politic”, se precizează în comunicat.

Organizația avertizează că măsurile discutate riscă să accelereze plecarea specialiștilor din sistem și să afecteze capacitatea României de a atrage fonduri europene într-o perioadă în care implementarea PNRR și absorbția banilor europeni sunt considerate esențiale pentru investițiile publice și dezvoltarea economică.

Sindicatul cere retragerea de pe ordinea de zi a Guvernului a proiectului privind modificarea HG nr. 29/2018 și solicită respectarea procedurilor de transparență decizională.

De asemenea, reprezentanții organizației sindicale cer consultare publică și măsuri care să protejeze capacitatea administrativă a statului român în domeniul fondurilor europene.

„Specialiștii pleacă. Iar atunci apare întrebarea legitimă: cu cine mai realizăm absorbția fondurilor europene? Cu cine mai îndeplinim jaloanele, țintele și indicatorii asumați de România?”, avertizează sindicatul.

Sindicatul anunță că va continua dialogul instituțional cu autoritățile și susține că, în lipsa unor măsuri de consultare și a respectării cadrului legal, își rezervă dreptul de a utiliza toate formele legale de acțiune sindicală.

Sistemul de gestionare a fondurilor europene este unul dintre cele mai sensibile segmente din administrația publică, în condițiile în care România trebuie să îndeplinească jaloane și ținte stricte pentru a putea accesa finanțările europene.

În ultimii ani, întârzierile în implementarea reformelor din PNRR și dificultățile administrative au fost semnalate în repetate rânduri atât de instituțiile europene, cât și de organismele de audit interne.

Experții din domeniu avertizează că pierderea personalului specializat și instabilitatea administrativă pot afecta ritmul de procesare al proiectelor și capacitatea României de a atrage și utiliza fondurile europene disponibile în actualul exercițiu financiar.