Eugen Rădulescu, unul dintre consilierii guvernatorului Băncii Naționale a României, susține că adevărata miză a conflictului politic declanșat după moțiunea de cenzură și căderea Guvernului Bolojan nu ține de lupta dintre partide, ci de interese economice și de menținerea privilegiilor din sistem.

Într-un articol publicat pe platforma Contributors, oficialul BNR afirmă că actualul joc politic are legătură exclusiv cu păstrarea mecanismelor prin care anumite grupuri beneficiază de rente și avantaje din economia națională.

„Se referă numai și numai la prezervarea extragerii de rente din economia națională”, susține Eugen Rădulescu.

Acesta afirmă că „baletul politic de acum contează doar în măsura în care prezervă jaful sau continuă obturarea lui, începută de Guvernul Bolojan”.

Eugen Rădulescu vorbește despre „adevăratul cancer” al României

Consilierul guvernatorului BNR consideră că una dintre cele mai mari probleme structurale ale României este existența unor grupuri privilegiate care profită de resursele și mecanismele economice ale statului.

„Extragerea de rente din economia națională pentru îmbuibarea dincolo de orice limite a unor privilegiați este un adevărat cancer care roade vitalitatea societății românești”, a scris Eugen Rădulescu.

În opinia sa, scandalurile și cazurile scoase la lumină în ultimele luni arată nu doar dimensiunea fenomenului, ci și sentimentul de impunitate existent în anumite cercuri de putere.

„Situațiile ieșite la lumină în ultimele luni sunt semnificative nu doar prin dimensiunea incredibilă a jafului, dar și prin sentimentul de impunitate pe care toți acești jefuitori l-au dobândit”, afirmă oficialul BNR.

Acesta a oferit și exemplul unui șef de instituție publică în cazul căruia ar fi fost descoperite sume foarte mari de bani cash.

„În momentul în care șeful unei destul de mititele instituții publice care reglementează un domeniu economic are sute de mii de euro în cutii de pantofi, marea întrebare care se pune este în cât timp a strâns banii și cum și cu cine urma să fie aceștia împărțiți”, a mai scris Eugen Rădulescu.

În analiza sa, Eugen Rădulescu face referire și la mai multe situații pe care le consideră exemple ale modului în care anumite interese afectează economia și consumatorii.

Acesta amintește despre majorările de tarife la metrou, despre care spune că erau necesare „pentru a acoperi o parte a hoției”, dar și despre ceea ce numește „escrocheria rezervării capacității de transport la Transelectrica”.

Potrivit lui Rădulescu, acest mecanism ar fi contribuit la blocarea dezvoltării unor noi capacități de producție energetică și ar explica, parțial, nivelul ridicat al prețurilor la energie electrică din România.

„Așa se explică de altfel, în bună parte, de ce România are unul din cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice din Europa, care afectează structural capacitatea de creștere a economiei naționale”, susține consilierul BNR.

Oficialul BNR a comentat și celebra expresie folosită de fostul premier Ilie Bolojan, care spunea că „am aprins lumina la cămară, unde erau șobolani”.

În opinia lui Eugen Rădulescu, reacția publică puternică la această afirmație nu s-a datorat doar impactului metaforei, ci faptului că tot mai mulți români au început să realizeze amploarea problemelor din sistemul public.

„Impactul mediatic însă nu s-a datorat talentului de a construi metafore al primului ministru, ci faptului că o parte tot mai însemnată a populației țării realizează acum că exact așa stau lucrurile”, a afirmat acesta.

Consilierul guvernatorului BNR susține că Ilie Bolojan a deranjat grupuri de interese influente prin încercarea de a aplica programul de guvernare și de a limita mecanismele prin care se extrag rente din economie.

„Supărarea teribilă pe primul ministru încă în exercițiu nu s-a datorat faptului că el s-ar fi îndepărtat de la litera și spiritul programului de guvernare. Aș spune că, de fapt, el a urmărit cu tenacitate să pună în aplicare programul aprobat de parlament. El însă a supărat grupuri de interese transpartinice, care extrag rente cu o frenezie înspăimântătoare”, a mai scris Eugen Rădulescu.

Eugen Rădulescu avertizează că există riscul ca viitorul Guvern să nu continue măsurile și reformele începute de Executivul condus de Ilie Bolojan.

În opinia sa, abandonarea acestor măsuri ar putea afecta pe termen lung șansele României de dezvoltare și apropiere de economiile occidentale.

Consilierul guvernatorului BNR consideră că miza reală a actualei perioade politice este legată de modul în care statul va reuși sau nu să limiteze mecanismele prin care anumite grupuri privilegiate beneficiază de resurse publice și avantaje economice.