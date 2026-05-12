Curs valutar marți, 12 mai. Leul românesc a câștigat mai mult de trei bani în raport cu lira sterlină, iar moneda britanică a ajuns să fie cotată la 6,0051 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel al lirei sterline înregistrat în luna mai până în prezent, potrivit datelor înregistrate de Banca Națională a României (BNR).
Curs valutar marți, 12 mai. Leul câștigă teren în fața lirei sterline
Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian. Leul a câștigat aproape doi bani, iar francul elvețian a fost cotat la 5,6803 lei.
Totodată, leul românesc a avansat și în raport cu moneda euro. Cursul oficial anunțat de BNR arată că euro a fost cotat la 5,2103 lei, după ce moneda națională a câștigat mai mult de un ban.
Și dolarul american a fost în scădere în raport cu leul. Potrivit cursului oficial publicat de BNR, dolarul american a ajuns la o valoare de 4,4352 lei.
În schimb, prețul aurului a continuat să crească. Gramul de aur s-a scumpit cu 5,08 lei și a ajuns să fie cotat la 669,8599 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Valoare
|Dolarul australian
|AUD
|3,2043
|Dolarul canadian
|CAD
|3,2354
|Francul elvețian
|CHF
|5,6803
|Coroana cehă
|CZK
|0,2142
|Coroana daneză
|DKK
|0,6972
|Lira egipteană
|EGP
|0,0836
|Euro
|EUR
|5,2103
|Lira sterlină
|GBP
|6,0051
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4604
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8146
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2582
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4838
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2273
|Rubla rusească
|RUB
|0,0601
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4784
|Lira turcească
|TRY
|0,0976
|Dolarul american
|USD
|4,4352
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2686
|Realul brazilian
|BRL
|0,9076
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6528
|Rupia indiană
|INR
|0,0464
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2976
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2573
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,6381
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0444
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1009
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2076
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1368
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5665
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5242
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0254
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0722
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6233
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1274
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,4841
|Gramul de aur
|XAU
|669,8599
|DST
|XDR
|6,0937
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR în ziua de marți, 12 mai
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR afișate la ora 11 pentru data de 12 mai 2026 arată variații minore față de ziua precedentă. Indicatorii ROBID au rămas în mare parte stabili, cu mici scăderi pentru scadențele T/N și 1W.
În ceea ce privește ROBOR, valorile au înregistrat ușoare diminuări pe termen scurt. ROBOR la trei luni, indice utilizat frecvent pentru creditele cu dobândă variabilă în lei, a fost cotat la 5,86%, același nivel ca în ședința precedentă. ROBOR la șase luni a rămas la 5,94%, iar ROBOR la 12 luni s-a menținut la 6,00%.
Cele mai vizibile modificări au fost consemnate pentru scadențele foarte scurte, unde ROBOR O/N și T/N au coborât de la 5,70% la 5,69%, iar ROBOR la o săptămână a scăzut de la 5,73% la 5,71%.
|Perioada
|ROBID O/N
|ROBID T/N
|ROBID 1W
|ROBID 1M
|ROBID 3M
|ROBID 6M
|ROBID 12M
|ROBOR O/N
|ROBOR T/N
|ROBOR 1W
|ROBOR 1M
|ROBOR 3M
|ROBOR 6M
|ROBOR 12M
|12.05.2026
|5,40
|5,40
|5,42
|5,49
|5,56
|5,61
|5,66
|5,69
|5,69
|5,71
|5,78
|5,86
|5,94
|6,00
|11.05.2026
|5,40
|5,41
|5,43
|5,49
|5,56
|5,61
|5,66
|5,70
|5,70
|5,73
|5,79
|5,86
|5,94
|6,00
