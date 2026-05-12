Curs valutar marți, 12 mai. Leul românesc a câștigat mai mult de trei bani în raport cu lira sterlină, iar moneda britanică a ajuns să fie cotată la 6,0051 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel al lirei sterline înregistrat în luna mai până în prezent, potrivit datelor înregistrate de Banca Națională a României (BNR).

Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian. Leul a câștigat aproape doi bani, iar francul elvețian a fost cotat la 5,6803 lei.

Totodată, leul românesc a avansat și în raport cu moneda euro. Cursul oficial anunțat de BNR arată că euro a fost cotat la 5,2103 lei, după ce moneda națională a câștigat mai mult de un ban.

Și dolarul american a fost în scădere în raport cu leul. Potrivit cursului oficial publicat de BNR, dolarul american a ajuns la o valoare de 4,4352 lei.

În schimb, prețul aurului a continuat să crească. Gramul de aur s-a scumpit cu 5,08 lei și a ajuns să fie cotat la 669,8599 lei.

Monedă / Activ Simbol Valoare Dolarul australian AUD 3,2043 Dolarul canadian CAD 3,2354 Francul elvețian CHF 5,6803 Coroana cehă CZK 0,2142 Coroana daneză DKK 0,6972 Lira egipteană EGP 0,0836 Euro EUR 5,2103 Lira sterlină GBP 6,0051 100 Forinți maghiari HUF 1,4604 100 Yeni japonezi JPY 2,8146 Leul moldovenesc MDL 0,2582 Coroana norvegiană NOK 0,4838 Zlotul polonez PLN 1,2273 Rubla rusească RUB 0,0601 Coroana suedeză SEK 0,4784 Lira turcească TRY 0,0976 Dolarul american USD 4,4352 Randul sud-african ZAR 0,2686 Realul brazilian BRL 0,9076 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6528 Rupia indiană INR 0,0464 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2976 Peso-ul mexican MXN 0,2573 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6381 Dinarul sârbesc RSD 0,0444 Hryvna ucraineană UAH 0,1009 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2076 Bahtul thailandez THB 0,1368 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5665 Shekelul israelian ILS 1,5242 100 Rupii indoneziene IDR 0,0254 Pesoul filipinez PHP 0,0722 100 Coroane islandeze ISK 3,6233 Ringgitul malaysian MYR 1,1274 Dolarul singaporez SGD 3,4841 Gramul de aur XAU 669,8599 DST XDR 6,0937

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR afișate la ora 11 pentru data de 12 mai 2026 arată variații minore față de ziua precedentă. Indicatorii ROBID au rămas în mare parte stabili, cu mici scăderi pentru scadențele T/N și 1W.

În ceea ce privește ROBOR, valorile au înregistrat ușoare diminuări pe termen scurt. ROBOR la trei luni, indice utilizat frecvent pentru creditele cu dobândă variabilă în lei, a fost cotat la 5,86%, același nivel ca în ședința precedentă. ROBOR la șase luni a rămas la 5,94%, iar ROBOR la 12 luni s-a menținut la 6,00%.

Cele mai vizibile modificări au fost consemnate pentru scadențele foarte scurte, unde ROBOR O/N și T/N au coborât de la 5,70% la 5,69%, iar ROBOR la o săptămână a scăzut de la 5,73% la 5,71%.