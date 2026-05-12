Curs valutar marți, 12 mai. Leul românesc a câștigat mai mult de trei bani în raport cu lira sterlină, iar moneda britanică a ajuns să fie cotată la 6,0051 lei. Acesta este cel mai scăzut nivel al lirei sterline înregistrat în luna mai până în prezent, potrivit datelor înregistrate de Banca Națională a României (BNR).

Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian. Leul a câștigat aproape doi bani, iar francul elvețian a fost cotat la 5,6803 lei.

Totodată, leul românesc a avansat și în raport cu moneda euro. Cursul oficial anunțat de BNR arată că euro a fost cotat la 5,2103 lei, după ce moneda națională a câștigat mai mult de un ban.

Și dolarul american a fost în scădere în raport cu leul. Potrivit cursului oficial publicat de BNR, dolarul american a ajuns la o valoare de 4,4352 lei.

În schimb, prețul aurului a continuat să crească. Gramul de aur s-a scumpit cu 5,08 lei și a ajuns să fie cotat la 669,8599 lei.

Monedă / Activ Simbol Valoare
Dolarul australian AUD 3,2043
Dolarul canadian CAD 3,2354
Francul elvețian CHF 5,6803
Coroana cehă CZK 0,2142
Coroana daneză DKK 0,6972
Lira egipteană EGP 0,0836
Euro EUR 5,2103
Lira sterlină GBP 6,0051
100 Forinți maghiari HUF 1,4604
100 Yeni japonezi JPY 2,8146
Leul moldovenesc MDL 0,2582
Coroana norvegiană NOK 0,4838
Zlotul polonez PLN 1,2273
Rubla rusească RUB 0,0601
Coroana suedeză SEK 0,4784
Lira turcească TRY 0,0976
Dolarul american USD 4,4352
Randul sud-african ZAR 0,2686
Realul brazilian BRL 0,9076
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6528
Rupia indiană INR 0,0464
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2976
Peso-ul mexican MXN 0,2573
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6381
Dinarul sârbesc RSD 0,0444
Hryvna ucraineană UAH 0,1009
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2076
Bahtul thailandez THB 0,1368
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5665
Shekelul israelian ILS 1,5242
100 Rupii indoneziene IDR 0,0254
Pesoul filipinez PHP 0,0722
100 Coroane islandeze ISK 3,6233
Ringgitul malaysian MYR 1,1274
Dolarul singaporez SGD 3,4841
Gramul de aur XAU 669,8599
DST XDR 6,0937

 

Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR​ în ziua de marți, 12 mai

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR afișate la ora 11 pentru data de 12 mai 2026 arată variații minore față de ziua precedentă. Indicatorii ROBID au rămas în mare parte stabili, cu mici scăderi pentru scadențele T/N și 1W.

În ceea ce privește ROBOR, valorile au înregistrat ușoare diminuări pe termen scurt. ROBOR la trei luni, indice utilizat frecvent pentru creditele cu dobândă variabilă în lei, a fost cotat la 5,86%, același nivel ca în ședința precedentă. ROBOR la șase luni a rămas la 5,94%, iar ROBOR la 12 luni s-a menținut la 6,00%.

Cele mai vizibile modificări au fost consemnate pentru scadențele foarte scurte, unde ROBOR O/N și T/N au coborât de la 5,70% la 5,69%, iar ROBOR la o săptămână a scăzut de la 5,73% la 5,71%.

Perioada ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
12.05.2026 5,40 5,40 5,42 5,49 5,56 5,61 5,66 5,69 5,69 5,71 5,78 5,86 5,94 6,00
11.05.2026 5,40 5,41 5,43 5,49 5,56 5,61 5,66 5,70 5,70 5,73 5,79 5,86 5,94 6,00