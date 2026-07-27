Porsche va elimina 9.000 de locuri de muncă până în 2035. Producătorul auto restructurează operațiunile din cauza cererii slabe

Constructorul german de automobile de lux Porsche va reduce aproximativ o cincime din forța sa de muncă până în 2035, în cadrul unui amplu program de restructurare. Decizia vine pe fondul scăderii cererii, al dificultăților întâmpinate pe piața din China și al concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi.

Conducerea Porsche și reprezentanții angajaților au anunțat luni că au ajuns la un acord privind eliminarea a încă 5.000 de locuri de muncă.

Compania precizează că disponibilizările vor fi realizate fără concedieri obligatorii, prin măsuri precum pensionările, plecările naturale și programele de plecări voluntare.

Aceste reduceri se adaugă celor 3.900 de posturi eliminate în baza unui acord încheiat în februarie 2025 și altor 500 de locuri de muncă anunțate în acest an de directorul general Michael Leiters, în urma închiderii unor subsidiare.

La sfârșitul anului 2024, Porsche avea aproximativ 42.600 de angajați, transmite Reuters.

Michael Leiters a preluat conducerea Porsche la începutul acestui an, cu misiunea de a reorganiza compania după prăbușirea vânzărilor pe piața din China, una dintre cele mai profitabile pentru producătorul german.

În același timp, strategia privind dezvoltarea vehiculelor electrice nu a avut rezultatele așteptate.

Analistul Daniel Schwarz, de la banca de investiții Metzler, consideră că reducerea numărului de angajați reflectă scăderea volumului vânzărilor și este necesară pentru diminuarea costurilor, în condițiile în care nu se anticipează o revenire puternică a pieței chineze.

Pe lângă programul de restructurare, acordul dintre conducerea Porsche și consiliul angajaților prevede menținerea deschisă a unităților de producție până la sfârșitul anului 2035.

Totodată, compania va investi 2,1 miliarde de euro în fabrica principală din Stuttgart-Zuffenhausen și în centrul de cercetare și dezvoltare din Weissach.

Planul a fost aprobat săptămâna trecută de Consiliul de Supraveghere al Porsche.

Restructurarea Porsche face parte dintr-un program mai amplu derulat la nivelul Grupului Volkswagen.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, care a condus anterior și Porsche, promovează un plan prin care numărul total al locurilor de muncă eliminate în cadrul grupului ar urma să ajungă la 100.000.

Potrivit acestuia, măsurile sunt necesare pentru ca Volkswagen să rămână competitiv pe fondul extinderii producătorilor auto chinezi pe piața europeană.

Oliver Blume a avertizat, de asemenea, că după anul 2030 patru fabrici ale grupului, inclusiv una aparținând mărcii Audi, ar putea fi închise.

Porsche nu este singurul producător auto german care își reduce costurile.

Mercedes-Benz și BMW au anunțat la rândul lor măsuri de eficientizare, în contextul tranziției către automobile electrice, al concurenței tot mai puternice din partea constructorilor chinezi și al impactului provocat de tarifele comerciale ridicate.