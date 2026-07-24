Profitul net al Volkswagen a scăzut cu 32,9%, la 1,54 miliarde de euro. Livrările din China s-au prăbușit cu peste o treime

Volkswagen traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Profitul net al grupului s-a redus cu aproape o treime în trimestrul al doilea, în timp ce livrările din China s-au prăbușit cu peste 33%. În acest context, compania și-a înrăutățit prognoza pentru 2026 și accelerează măsurile de restructurare.

Grupul auto german Volkswagen a raportat un profit net de 1,54 miliarde de euro în trimestrul al doilea din 2026, în scădere cu 32,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele reflectă dificultățile cu care se confruntă cel mai mare producător auto din Europa, pe fondul cererii slabe de pe piața chineză.

În perioada aprilie-iunie 2026, profitul operațional al Volkswagen s-a ridicat la 3,5 miliarde de euro, cu 9,5% mai puțin decât în intervalul similar din 2025. În schimb, veniturile trimestriale au crescut ușor, ajungând la 82,4 miliarde de euro, peste estimările analiștilor, care indicau venituri de 81,7 miliarde de euro.

Anterior, Volkswagen a anunțat că livrările totale de vehicule ale grupului au scăzut cu aproape 9% în trimestrul al doilea, până la 2,08 milioane de unități. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în China, cea mai importantă piață a companiei, unde livrările s-au redus cu peste o treime, până la 424.300 de vehicule. În schimb, vânzările de pe piețele din afara Chinei au avut o evoluție mai bună și au compensat parțial declinul înregistrat pe piața chineză.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a avertizat că producătorul auto se confruntă cu un context dificil, marcat de tarife vamale, conflicte, tensiuni geopolitice și intensificarea concurenței, factori care afectează activitatea companiei.

În același timp, planurile lui Blume privind restructurarea forței de muncă întâmpină opoziție din partea reprezentanților sindicatelor și a landului german Saxonia Inferioară, care deține 20% din acțiunile Volkswagen și are două locuri în consiliul de supraveghere. Alături de reprezentanții angajaților, aceștia controlează majoritatea în consiliul de administrație, iar, potrivit presei, cele mai recente propuneri de restructurare nu au fost aprobate.

Volkswagen a anunțat deja că intenționează să elimine 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030. Dintre acestea, 35.000 vor fi desființate la marca principală Volkswagen, iar restul la subsidiare precum Audi și Porsche. Până în prezent, peste 37.000 de angajați au semnat acorduri de plecare voluntară.

Pe fondul scăderii profitului în trimestrul al doilea, Volkswagen și-a revizuit în jos estimările pentru întregul an 2026. Compania se așteaptă acum la un declin al vânzărilor de până la 3%, după ce anterior anticipa o creștere a veniturilor de până la 3%.