Volkswagen pregătește cea mai amplă reorganizare din istoria sa, cu până la 100.000 de concedieri și posibile închideri de fabrici în Germania

Volkswagen pregătește cea mai amplă reorganizare din istoria sa, în încercarea de a face față presiunilor din industria auto și scăderii vânzărilor, în special pe piața din China.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a reafirmat vineri, 10 iulie, planurile privind ceea ce a descris drept „cea mai amplă reorganizare” din istoria grupului german, după ce informațiile referitoare la reducerile de costuri de la cel mai mare producător auto din Europa au declanșat proteste de amploare în fabricile din Germania.

După reuniunea Consiliului de Supraveghere, desfășurată joi, Blume a declarat că, prin planul de viitor, grupul va deveni mai robust și mai competitiv, în pofida unui mediu global extrem de dificil.

Totodată, Blume a precizat că managementul își asumă responsabilitatea pentru asigurarea unui viitor sustenabil al companiei, într-un moment în care industria auto se confruntă cu presiuni puternice. El a adăugat că măsurile urmăresc diminuarea riscurilor, valorificarea noilor oportunități și transmiterea unui semnal clar privind un nou început pentru Germania ca mediu de afaceri.

Anterior, Blume anunțase că lucrează la stabilirea unui nou obiectiv pentru anul 2030 și că intenționează să înăsprească semnificativ măsurile de reducere a costurilor.

Potrivit revistei germane „Manager Magazin”, Volkswagen ar urma să concedieze până la 100.000 de angajați la nivel global, de două ori mai mulți decât estimase inițial. La rândul său, „Bild” susține că numărul disponibilizărilor ar putea ajunge la 120.000. Revista „Der Spiegel”, de altfel, a relatat că până în 2034 ar putea fi închise patru fabrici ale grupului Volkswagen din Germania.

Informațiile privind amploarea restructurării nu au fost confirmate oficial de conducerea companiei. În același timp, sindicatele și consiliul angajaților au organizat joi proteste de amploare în mai multe unități ale Volkswagen din Germania.

„Prin planul nostru pentru viitor vom face grupul chiar şi mai robust şi mai competitiv, chiar şi într-un mediu global extrem de dificil. Conducerea îşi asumă responsibilitatea pentru viitorul sustenabil al companiei într-un moment în care industria auto este sub o presiune severă. Diminuăm riscurile, profităm de noile oportunităţi şi trimitem un semnal clar privind un nou început pentru Germania ca mediu de afaceri”, a declarat Blume.

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a dat asigurări vineri că grupul va continua să investească în dezvoltarea vehiculelor electrice și a celor mai noi soluții software destinate clienților. Totodată, acesta a precizat că producătorul auto va menține competitivitatea tehnologică a modelelor cu motoare cu combustie internă și își va consolida prezența pe principalele piețe globale.

Vânzările de vehicule ale Volkswagen AG au scăzut în al doilea trimestru, pe fondul unui declin tot mai accentuat al pieței din China, unde concurența puternică din partea producătorilor locali și criza din sectorul imobiliar afectează cererea de automobile.

În încercarea de a răspunde acestor provocări, Volkswagen a demarat un amplu proces de restructurare. Grupul, care deține mărcile Porsche, Audi și Seat, intenționează să își reducă gama de modele cu până la 50%.