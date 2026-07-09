Volkswagen pregătește cea mai dificilă mutare din ultimii ani. Mii de angajați așteaptă verdictul

Acționarii Volkswagen se reunesc pentru a decide direcția grupului auto, într-un moment în care compania traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Planul care prevede reducerea a zeci de mii de locuri de muncă și închiderea unor fabrici va fi analizat în ședința consiliului de supraveghere, în timp ce angajații protestează simultan la mai multe unități de producție din Germania.

Compania se confruntă cu presiuni generate de costurile ridicate de producție, excedentul de capacitate al uzinelor din Germania, competiția tot mai puternică din partea constructorilor chinezi și impactul tarifelor vamale aplicate importurilor de automobile pe piața din Statele Unite. Toți acești factori au determinat conducerea să reevalueze modelul de afaceri care a susținut dezvoltarea grupului timp de mai multe decenii.

Ședința programată joi la sediul central din Wolfsburg, începând cu ora 12:30 GMT, este considerată una dintre cele mai importante pentru viitorul constructorului german. Directorul general Oliver Blume încearcă să obțină sprijinul reprezentanților sindicatelor din consiliul de supraveghere pentru un program de restructurare care ar presupune reduceri suplimentare de personal la nivelul grupului, din care fac parte și mărcile Audi și Porsche.

În același timp, Blume trebuie să răspundă și așteptărilor familiilor Porsche și Piech, acționari importanți ai companiei, care au asistat în ultimii ani la diminuarea semnificativă a valorii investițiilor lor, după scăderea capitalizării bursiere a Volkswagen.

Titlurile Volkswagen au ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat după iulie 2010, reflectând dificultățile cu care se confruntă cel mai mare producător auto european. Evoluția bursieră a companiei a rămas sub performanțele altor mari constructori din industrie, pe fondul provocărilor tot mai accentuate din sector.

Surse apropiate discuțiilor au declarat că Oliver Blume analizează posibilitatea închiderii a patru fabrici din Germania: Hanovra, Emden, Zwickau și uzina Audi din Neckarsulm. Totodată, planul ar putea include reducerea a aproximativ 100.000 de locuri de muncă, de două ori mai multe decât estimările vehiculate anterior.

Consiliul de supraveghere al Volkswagen reunește reprezentanți ai familiilor acționare, ai sindicatelor și ai guvernului landului Saxonia Inferioară, structură care face procesul decizional mult mai complex. Interesele diferite ale acestor părți transformă negocierile privind restructurarea într-un exercițiu dificil.

La finalul acordului de restructurare negociat în 2024, sindicatele au obținut din partea conducerii angajamentul că fabricile din Germania nu vor fi închise. Ca urmare, compania a început să analizeze soluții alternative pentru utilizarea unităților care funcționează sub capacitatea optimă.

Printre variantele analizate se află identificarea unui partener din industria apărării pentru uzina Volkswagen din Osnabrück, precum și posibilitatea producerii în Germania a unor modele dezvoltate special pentru piața chineză.

Potrivit datelor Mobility Global consultate de Reuters, fabricile grupului din Germania vor funcționa în 2026 la aproximativ 81% din capacitatea standard. Estimările indică o reducere suplimentară până la 73% spre sfârșitul deceniului, chiar și dacă uzina din Osnabrück va fi retrasă din rețeaua de producție.

Dintre cele patru fabrici aflate pe lista posibilă de închidere, uzina din Zwickau este estimată să înregistreze în 2026 cel mai ridicat grad de utilizare, de aproximativ 88%. Prognozele arată însă că acest indicator ar putea coborî până la 42% în anul 2030.

Aceste perspective sunt considerate un argument suplimentar pentru conducerea Volkswagen în susținerea necesității restructurării, în condițiile în care nivelul actual al capacității de producție depășește cererea estimată pentru următorii ani.

Înaintea reuniunii consiliului de supraveghere, sindicatul IG Metall a mobilizat angajați din aproximativ 20 de fabrici ale Grupului Volkswagen pentru acțiuni de protest desfășurate în mai multe regiuni ale Germaniei. Organizația solicită conducerii să renunțe la planurile de reducere a activității și să garanteze menținerea producției pe plan intern.

În paralel, marjele de profit ale producătorilor auto orientați spre volume mari, precum Volkswagen și Stellantis, au fost afectate în ultimii ani. În același interval, constructorii americani Ford și General Motors au început să înregistreze o revenire a performanțelor financiare.

„Acesta este un mesaj clar pentru consiliul de administrație: Nu sub supravegherea noastră!”, a declarat Christiane Benner, președinta IG Metall și vicepreședinta consiliului de supraveghere al Volkswagen.

„În vremuri dificile, suntem uniți și cerem ca grupul și factorii de decizie să vină cu idei și planuri pentru a asigura capacitatea maximă a fabricilor noastre și pentru a ne proteja de concurența neloială”, a adăugat aceasta.