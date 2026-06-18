Volkswagen va reduce cu 50.000 numărul angajaților până în 2030 și va diminua capacitatea globală de producție cu încă 1 milion de vehicule

Volkswagen a anunțat că va elimina 50.000 de locuri de muncă și va reduce capacitatea globală de producție cu încă un milion de vehicule până în anul 2030. Măsurile fac parte dintr-o strategie de restructurare determinată de înrăutățirea condițiilor din industria auto și de scăderea profitabilității.

Volkswagen AG este pe cale să reducă numărul de angajaţi cu 50.000 până în anul 2030, a anunţat joi, 18 iunie, directorul general Oliver Blume, la adunarea generală a grupului german. Blume le-a spus acţionarilor că situaţia Volkswagen „este tensionată şi dificilă”, iar condiţiile din industria auto s-au înrăutăţit şi mai mult în 2026.

„Modelul nostru de afaceri, care a avut succes timp de decenii, nu mai funcţionează astăzi. Trebuie să-l dezvoltăm”, a declarat Blume.

Blume a anunţat punctele cheie ale noii strategii până în anul 2030. Obiectivul Volkswagen este de a deveni până la finalul deceniului „cel mai atractiv producător auto din lume”, cu o marjă de exploatare între 8% şi 10%. Noile modele, cum ar fi cel electric ID. Polo, arată că marca este pe drumul cel bun şi „din nou în faţa concurenţei”, a precizat Blume.

„Totuşi, nu obţinem destui bani din aceste modele”, a adăugat Blume.

Numai la marca principală VW vor fi concediaţi 35.000 de angajaţi până în anul 2030. Până la finalul acestui an, firma va avea cu 19.000 mai puţini angajaţi, fiind deja convenite 28.000 plecări voluntare.

Costurile de fabricaţie la uzinele VW din Germania au scăzut cu peste 20% în 2025. Blume şi-a reafirmat intenţia de a reduce şi mai mult capacitatea fabricilor. Până în 2030 el vrea să scadă capacitatea fabricilor europene cu încă 500.000 vehicule (în plus faţă de reducerea de un milion de unităţi convenită până în 2028). Un număr similar va fi redus în China, astfel încât diminuarea totală pe plan global va fi de încă un milion de maşini până în 2030.

Marţi, 16 iunie, Volkswagen AG a informat că se aşteaptă la continuarea slăbiciunii pieţei auto chineze în ultimele luni din acest an şi nu anticipează o redresare care să modifice nivelul pierderilor pe care aceasta le-a înregistrat.

China, cea mai mare piaţă auto din lume, este sub o presiune crescută. Volkswagen AG a informat, fără a da detalii suplimentare, că se aşteaptă ca piaţa globală pentru vehicule noi să scadă sub 21 milioane de unităţi şi îşi va ajusta planurile în funcţie de aceste evoluţii.

Precizările Volkswagen vin după publicarea datelor Asociaţiei Producătorilor Chinezi de Autoturisme, care arată o scădere în ritm anual de 19,5% a vânzărilor de vehicule în primele cinci luni din 2026, pe fondul reducerii subvenţiilor, al majorării preţurilor la combustibili şi al războiului preţurilor, fabricile fiind afectate de scăderea încrederii consumatorilor şi reducerea generală a cererii.

În pofida mediului economic dificil, vânzările Volkswagen de vehicule electrice alimentate de baterii continuă să crească semnificativ. Ajustările strategice şi lansarea de modele electrice şi hibride plug-in fac ca VW să fie bine poziţionat pentru a face faţă turbulenţelor de pe piaţă, a dat asigurări grupul german.

În luna martie, producătorul auto ceh Skoda, deţinut de Volkswagen AG, a anunţat că se va retrage din China până la mijlocul anului viitor, deoarece nu a reuşit să ţină pasul cu trecerea rapidă la vehicule electrice din regiune.

După ce ani de zile a fost cea mai mare piaţă a Skoda, cu livrări de peste 300.000 de unităţi în perioada 2016 – 2018, vânzările în China au scăzut la doar 15.000 de unităţi anul trecut, în condiţiile în care producătorii auto străini se confruntă cu o concurenţă acerbă din partea mărcilor locale. Compania va continua să vândă modele Skoda pe piaţa chineză în colaborare cu partenerii regionali până la mijlocul anului viitor, a informat, miercuri, 17 iunie, producătorul auto.

Conform repoziţionării strategice, Skoda intenţionează să se concentreze pe consolidarea mărcii în Asia de Sud-Est, unde a înregistrat creşteri ale vânzărilor în 2025.

Volkswagen s-a confruntat cu câţiva ani dificili în China, unde vânzările mărcilor locale BYD şi Geely le-au depăşit pe cele ale grupului german, încheind anii de dominaţie ai producătorilor auto străini care nu reuşesc să ţină ritmul pe o piaţă dominată de EV. În China, o piaţă majoră pentru Volkswagen, vânzările au scăzut anul trecut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenţei din partea producătorilor auto interni.

De asemenea, vânzările în America de Nord au înregistrat un declin de 10,4% anul trecut, din cauza taxelor vamale impuse de preşedintele SUA, Donald Trump.

În schimb, Volkswagen AG a raportat o creştere a vânzărilor de 3,8% în Europa, la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, creşterea a fost chiar mai solidă, de 11,6%, la 663.000 unităţi.