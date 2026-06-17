G7 vrea să reducă dependența de China pentru mineralele critice. Sunt vizate litiul, nichelul și pământurile rare

Liderii statelor din G7 au convenit să își intensifice cooperarea pentru reducerea dependenței de China în domeniul mineralelor critice, esențiale pentru industriile de apărare, tehnologie și energie verde.

Planul prevede dezvoltarea unor lanțuri alternative de aprovizionare, crearea unor rezerve strategice și investiții de zeci de miliarde de euro în proiecte miniere și de procesare.

În declarația comună adoptată miercuri, liderii G7 au anunțat că urmăresc reducerea dependenței de orice furnizor unic din afara grupului și a țărilor partenere la sub 60% până în anul 2030.

Obiectivul pe termen mai lung este coborârea acestui prag la 50% cât mai rapid posibil, transmite Reuters.

Deși China nu este menționată explicit în document, inițiativa vine pe fondul preocupărilor crescute legate de controlul pe care Beijingul îl exercită asupra unor materiale esențiale pentru economia globală.

Anul trecut, restricțiile impuse de China asupra exporturilor de magneți permanenți au afectat mai multe industrii și au evidențiat dependența puternică a economiilor occidentale de producția chineză.

Potrivit acordului, statele G7 vor lucra la dezvoltarea unor mecanisme armonizate și compatibile pentru gestionarea aprovizionării cu materii prime critice.

Primele două minerale vizate sunt litiul și nichelul, materiale indispensabile pentru bateriile utilizate în vehiculele electrice și sistemele de stocare a energiei.

Ulterior, programul va fi extins anual cu alte cinci categorii de minerale, cu accent pe elementele din categoria pământurilor rare.

Analiștii avertizează însă că atingerea obiectivelor va fi dificilă, mai ales în domeniul pământurilor rare procesate și al magneților permanenți, unde China controlează aproximativ 90% din producția mondială.

Potrivit experților Benchmark Mineral Intelligence, succesul strategiei va depinde de transformarea angajamentelor politice în investiții concrete în procesare și producție.

Statele membre au decis și înființarea unei platforme comune pentru coordonarea politicilor, schimbul de date și reacția rapidă în cazul unor perturbări ale pieței.

Un rol important va reveni Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), care va furniza analize și avertizări timpurii privind eventualele distorsiuni de pe piața materiilor prime.

Inițiativa urmărește să ofere guvernelor și companiilor informații mai rapide privind riscurile de aprovizionare și evoluțiile strategice din sector.

Construirea unor lanțuri complete de aprovizionare, de la extracție până la produsul final, necesită investiții de miliarde de euro.

Potrivit datelor prezentate de G7, de la începutul anului 2026 au fost anunțate 195 de proiecte în domeniul mineralelor critice, cu investiții totale de aproximativ 64 de miliarde de euro.

Liderii au convenit ca instituțiile financiare de dezvoltare și agențiile de credit export din statele G7 să colaboreze cu sectorul privat pentru finanțarea proiectelor și a infrastructurii necesare.

Documentul menționează și posibilitatea utilizării unor instrumente precum subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț, achiziții comune, cote și praguri minime de preț, inclusiv prin acorduri comerciale multilaterale.

Un alt element important al strategiei îl reprezintă constituirea de rezerve strategice de minerale critice. Statele Unite au lansat în acest an programul „Project Vault”, o rezervă strategică în valoare de 12 miliarde de dolari destinată materiilor prime esențiale.

La rândul său, Uniunea Europeană analizează crearea unei prime rezerve comune care ar putea include tungsten, galiu și elemente din categoria pământurilor rare.

Totodată, liderii G7 și-au propus să crească semnificativ capacitatea de reciclare a materialelor critice, astfel încât până în 2030 o parte importantă din consumul anual să fie acoperită din surse reciclate.