Noile reguli UE lovesc reciclatorii de mase plastice. Industria avertizează asupra unui val de insolvențe

Noile reguli europene privind conținutul reciclat provoacă dificultăți majore pentru reciclatorii din Marea Britanie, după ce Bruxelles-ul a limitat eligibilitatea materialelor reciclate provenite din afara Uniunii Europene. Schimbările sunt legate de obiectivele de economie circulară și de noile cerințe privind ambalajele și materialele plastice. Industria britanică avertizează asupra scăderii comenzilor, a presiunii asupra prețurilor și a riscului de închidere a unor capacități de reciclare. Disputa evidențiază tensiunile dintre obiectivele climatice și politicile industriale regionale.

Reciclatorii de materiale plastice din Marea Britanie se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce Uniunea Europeană a introdus reguli mai stricte privind recunoașterea conținutului reciclat utilizat pentru atingerea obiectivelor sale de mediu.

Timp de decenii, Regatul Unit a exportat cantități importante de deșeuri plastice și materiale reciclate procesate către piețele europene și asiatice. Situația s-a schimbat însă odată cu aplicarea măsurilor prevăzute de pachetul european pentru economia circulară și de Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR).

Noua abordare favorizează utilizarea materialelor reciclate provenite din interiorul Uniunii Europene atunci când companiile trebuie să demonstreze respectarea țintelor obligatorii privind conținutul reciclat. În practică, materialele procesate în Marea Britanie riscă să nu mai fie luate în calcul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Această modificare determină numeroase companii multinaționale să își reorienteze contractele către furnizori din statele membre ale UE. Astfel, unitățile britanice de reciclare pierd acces la una dintre cele mai importante piețe de desfacere.

Potrivit datelor din industrie, Regatul Unit a exportat în 2025 către Uniunea Europeană aproximativ 433.000 de tone de deșeuri plastice, în valoare de 128 de milioane de euro, fiind cea mai importantă sursă externă de importuri de plastic reciclat pentru blocul comunitar.

La baza controverselor se află strategia Comisiei Europene de a dezvolta un ecosistem de reciclare cât mai autonom și mai integrat la nivelul Uniunii.

Organizații precum Plastics Recyclers Europe și Chemical Recycling Europe au susținut politici care favorizează valorificarea deșeurilor colectate pe teritoriul UE și reintegrarea acestora în lanțurile industriale locale.

Susținătorii măsurii argumentează că investițiile de miliarde de euro realizate în infrastructura europeană de reciclare trebuie protejate și utilizate pentru dezvoltarea unei economii circulare autentice, scrie ft.com.

Industria britanică privește însă aceste reguli drept o barieră comercială indirectă. Federația Britanică a Materialelor Plastice consideră că noul sistem perturbă lanțurile de aprovizionare și elimină o piață esențială pentru materialele reciclate provenite din Regatul Unit.

Problema afectează inclusiv relațiile comerciale cu Irlanda de Nord, care continuă să respecte regulile pieței unice europene pentru bunuri și trebuie să aplice direct prevederile directivei privind materialele plastice de unică folosință.

Primele efecte economice sunt deja vizibile în sectorul britanic al reciclării. Mai mulți operatori de dimensiuni medii raportează scăderi ale veniturilor de peste 40% în prima jumătate a anului 2026, pe fondul diminuării exporturilor către Uniunea Europeană.

În același timp, prețurile materialelor reciclate au fost afectate de concurența puternică a materialelor plastice virgine ieftine provenite din Asia. Pentru unele categorii de produse, valoarea de piață a coborât sub costurile de producție.

Analiștii avertizează că, în lipsa unei redresări a pieței, până la o treime din capacitatea independentă de reciclare mecanică din Regatul Unit ar putea deveni neviabilă până în 2027.

Ca răspuns, investitorii își îndreaptă tot mai mult atenția către reciclarea chimică avansată. Această tehnologie permite transformarea deșeurilor plastice complexe în materii prime chimice reutilizabile, însă costurile energetice ridicate și maturitatea redusă a tehnologiei continuă să ridice semne de întrebare privind rentabilitatea pe termen lung.

Patrick Brighty, responsabil pentru politicile de reciclare din cadrul Asociației Serviciilor de Mediu, avertizează că piața britanică ar putea fi afectată suplimentar de redirecționarea unor volume importante de materiale care nu mai pot fi absorbite de piața europeană.

Consecințele schimbărilor depășesc granițele Regatului Unit și ale Uniunii Europene. Pe măsură ce piețele tradiționale se restrâng, brokerii de deșeuri caută noi destinații pentru materialele care nu mai pot fi valorificate în Europa. În atenție intră state din Africa și Asia de Sud-Est, unde infrastructura de gestionare a deșeurilor este adesea mai puțin dezvoltată.

Organizațiile de mediu avertizează că această tendință riscă să transfere povara poluării către țările în curs de dezvoltare, subminând obiectivele globale de reducere a deșeurilor plastice.

Pentru state precum Kenya, care au adoptat unele dintre cele mai stricte restricții privind materialele plastice de unică folosință, creșterea importurilor de deșeuri reprezintă o provocare majoră pentru autoritățile de mediu.

În paralel, Asociația Germană pentru Deșeuri, Apă și Economie Circulară a atras atenția că întregul sector european al reciclării se confruntă deja cu marje reduse de profit din cauza costurilor energetice ridicate și a prețurilor scăzute ale materialelor plastice virgine.

Comisia Europeană respinge acuzațiile de protecționism și susține că măsurile au caracter temporar și urmăresc garantarea trasabilității, credibilității și conformității de mediu a materialelor reciclate utilizate pentru atingerea obiectivelor europene. Restricțiile actuale ar urma să expire în noiembrie 2027 pentru statele membre ale OCDE care demonstrează standarde echivalente, însă autoritățile britanice continuă discuțiile cu Bruxelles-ul pentru clarificarea modului de aplicare a regulilor.