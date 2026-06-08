Cea mai puternică economie din Europa întrece PIB-ul Marii Britanii, Greciei și Portugaliei cumulat

Topul celor mai bogate țări din Europa evidențiază o diferență semnificativă între economiile de pe continent, cu o țară care se detașează clar în clasament. Deși Statele Unite și China sunt frecvent asociate cu puterea economică globală, datele recente arată că următoarea poziție relevantă la nivel mondial este ocupată de un stat european, cu o economie mai mare decât percepția generală asupra pieței sale interne.

Potrivit datelor publicate de Express, Germania ocupă primul loc în Europa, cu un produs intern brut de 4,74 trilioane de dolari (3,54 trilioane de lire sterline). În acest context, economia germană depășește inclusiv suma PIB-ului unor state precum Regatul Unit, Portugalia și Grecia. Poziția a doua este ocupată de Regatul Unit, urmat de Franța cu 3,21 trilioane de dolari, iar pe locurile următoare se află Italia și Rusia.

Mai jos în clasament, Portugalia se situează pe locul 18, cu 321,44 miliarde de dolari, în timp ce Grecia ocupă locul 20, cu 267,35 miliarde de dolari. Diferențele dintre economiile vest-europene și cele din partea inferioară a topului evidențiază un decalaj semnificativ în termeni de volum economic și capacitate de producție.

Poziția de lider a Germaniei este susținută de o economie diversificată și puternic industrializată. Țara reprezintă cea mai mare economie națională din Europa și una dintre cele mai importante la nivel global. De asemenea, Germania este membru fondator al Uniunea Europeană și al zonei euro, contribuind cu aproape un sfert la economia acesteia.

Activitatea economică este susținută de un sector exportator puternic. Germania se află pe locul trei la nivel global în topul exportatorilor, cu bunuri și servicii în valoare de 1,66 trilioane de dolari în 2024. În același timp, a înregistrat un surplus comercial de 255 de miliarde de dolari, unul dintre cele mai ridicate la nivel internațional.

Economia germană se bazează pe o industrie diversificată, cu exporturi care includ vehicule, utilaje, substanțe chimice, echipamente electrice, produse electronice, produse farmaceutice și materiale plastice. Această structură industrială susține poziția țării ca principal pol de producție al Europei, responsabil pentru aproximativ o treime din producția industrială a continentului.

Germania direcționează resurse importante către cercetare și dezvoltare, cu investiții de aproximativ 3,1% din PIB alocate inovării științifice și tehnologice. Sectorul serviciilor are, de asemenea, o pondere majoritară în economie.

În analiza realizată de KPMG, Germania este menționată ca a treia cea mai mare economie din lume în 2026. Potrivit evaluării, „Exporturile de autovehicule și piese pentru vehicule, precum și în special produse chimice, au făcut din Germania a treia cea mai mare națiune exportatoare din lume. Cu 70%, sectorul serviciilor reprezintă cea mai mare pondere din produsul intern brut (PIB) al țării.”