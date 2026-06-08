Consumul de combustibil scade puternic în UE. Șase state raportează reduceri de două cifre

Consumul de combustibil în Europa a intrat pe un trend descendent, pe fondul scumpirii carburanților provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu. Datele publicate de Eurostat arată că vânzările de combustibili auto din zona euro au înregistrat în aprilie cea mai puternică scădere anuală din octombrie 2023. Fenomenul este vizibil în mai multe state europene, unde șoferii și-au modificat comportamentul pentru a reduce costurile generate de creșterea prețurilor la energie.

Consumul de combustibil la nivelul zonei euro a fost afectat de creșterea accelerată a prețurilor la benzină și motorină, determinată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de perturbările apărute în transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, volumul vânzărilor de combustibili auto a scăzut cu 3,5% în aprilie comparativ cu aceeași lună din 2025. Este prima reducere anuală consemnată după iulie 2024 și cea mai accentuată scădere înregistrată din octombrie 2023.

Șase economii europene au raportat diminuări de peste 10% ale vânzărilor de carburanți. Printre statele afectate se numără Germania, Norvegia și Austria, conform statisticilor publicate în cadrul raportului privind vânzările cu amănuntul.

O evoluție similară a fost observată și în Regatul Unit, unde vânzările de combustibil pentru autovehicule au fost cu 10% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, după ce în luna precedentă fuseseră raportate creșteri consistente.

Datele statistice indică o schimbare clară a comportamentului consumatorilor, care încearcă să își limiteze cheltuielile cu transportul pe fondul majorării costurilor cu energia.

Înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacurile asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, aproximativ 20% din petrolul tranzacționat la nivel mondial traversa Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Primele efecte ale acestei situații se reflectă deja în obiceiurile de consum ale populației. Comercianții observă că tot mai mulți șoferi reduc numărul deplasărilor și încearcă să amâne alimentarea vehiculelor.

„Există dovezi că șoferii conservă combustibil după ce și-au făcut stocuri în martie”, a declarat Grant Fitzner.

Economistul-șef al Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie a explicat că retailerii raportează mai puține călătorii și o tendință tot mai pronunțată de amânare a realimentării pe măsură ce prețurile continuă să crească.

Creșterea costurilor la pompă a fost una dintre principalele cauze ale reducerii cererii de carburanți în Europa.

Datele Eurostat arată că 12 state membre ale Uniunii Europene au înregistrat în aprilie majorări ale prețurilor la motorină de peste o treime comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În medie, motorina s-a scumpit cu 33,7%.

În același timp, prețurile benzinei au crescut cu 13,6% la nivelul Uniunii Europene, ceea ce a amplificat presiunea asupra bugetelor gospodăriilor și asupra costurilor de transport.

Impactul scumpirii energiei s-a reflectat și în evoluția inflației. În zona euro, rata anuală a inflației a urcat la 3,2% în luna mai, de la 3% în aprilie. Evoluția întărește argumentele privind o posibilă înăsprire a politicii monetare de către Banca Centrală Europeană, după aproape trei ani fără majorări ale dobânzilor.

În încercarea de a diminua impactul creșterii prețurilor la energie, mai multe state europene au intervenit prin măsuri fiscale.

Germania, Spania, Irlanda și Italia se numără printre țările care au redus taxele aplicate combustibililor. La nivel european, valoarea totală a măsurilor fiscale adoptate până în prezent depășește 11 miliarde de euro.

Analiștii avertizează însă că evoluția cererii de carburanți ar putea lua o nouă direcție în lunile următoare, odată cu sezonul concediilor.

În contextul îngrijorărilor privind aprovizionarea cu combustibil pentru aviație și al costurilor mai ridicate ale companiilor aeriene, o parte dintre consumatori ar putea renunța la zboruri în favoarea deplasărilor cu automobilul.

„Se așteaptă ca tarifele aeriene mai mari, determinate de creșterea costurilor de operare și de constrângerile din ofertă, să reducă cererea consumatorilor pentru călătoriile aeriene. Se așteaptă ca această schimbare să ofere un sprijin suplimentar consumului de benzină, compensând parțial slăbiciunea mai generală a cererii de combustibil pentru transport”, a spus ea.

Sarah Raffoul, analist pentru produse rafinate la Argus Media, consideră că această tendință ar putea susține parțial cererea de benzină în perioada următoare.

În paralel, companiile aeriene europene au respins scenariile privind o eventuală penurie de combustibil pentru avioane în această vară și au lansat campanii de reduceri pentru a stimula rezervările în sezonul turistic.