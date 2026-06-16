Reutilizarea este mai eficientă decât reciclarea. Florin Dănilă, Director General și fondator, Cumpăna 1993: Reutilizarea consumă mai puține resurse
Revista Capital a organizat marți, 16 iunie 2026, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul și-a propus să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde.
Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.
Florin Dănilă – Director General și fondator, Cumpăna 1993
Robert Turcescu – Mergem spre Cumpăna 1993, domnul Florin Dănilă, director general și fondator al acestei companii. Cumpăra 1993 este un brand cu tradiție în furnizarea apei potabile, cunoscut pentru atenția acordată calității, siguranței și gestionării responsabile a resurselor. Domnule Danilă, cum integrați sustenabilitatea în acest business, un business în care calitatea și siguranța sunt esențiale și care sunt cele mai importante investiții pe care le face compania dumneavoastră, Cumpăna 1993, pentru a reduce impactul asupra mediului și a asigura un model de business durabil?
Florin Dănilă – Nu sunt specializat în sustenabilitate, dar sunt specializat în economie. Înainte să vorbesc de Cumpăna, mă gândeam să vorbim de educație, educația pe care o fac copiii. Vedeam anul acesta în manualul de clasa a 5-a la educație socială, era o lecție despre reciclare, sustenabilitate și întrebam pe copil, ai înțeles? Nu, dar am învățat pe din afară. Super! Dar ce crezi despre gunoi și despre ceea ce trebuie să arunci, despre apă, Era vorba de apa, avem apa în casă. „Păi noi nu aruncăm sticle, că avem bidoanele astea care se refolosesc.” Super!
Ca să vă zic așa din ADN, în copilărie îmi completam bugetul de copil cu sticle și borcane pe care le duceam la recuperat. Cine e de vârsta mea știe. Și era acea garanție de returnare, să-i spunem, pentru sticlă, pentru reciclare. E o diferență mare între reciclare și reutilizare. Reciclarea, cred că, consumă resurse și poluează prin sistemele de reciclare care sunt folosite, pe când reutilizarea consumă mai puține resurse. Într-adevăr, în cazul sticlelor și borcanelor, că erau verificate atunci să fie curate, să nu fie ciobite, era un consum mai mic de resurse prin igienizarea lor. Mai departe, tot în acea perioadă nefastă, dintr-o dorință personală, am fost la Olimpiada Națională de Tehnologie, fără ajutor didactic să spunem așa, cu lucrarea: energie neconvențională, utilizând echipamente fabricate din materiale reciclabile. Era o promovare atunci cu cei trei R, recuperare, reutilizare, reciclare și avea impact asupra noastră. Și atunci noi începeam să gândim în zona asta. Ulterior, tot în aspectul ăsta al reutilizării într-adevăr, pe 23 august, la o defilare, cei mai mulți bani pe minut i-am făcut strângând niște sticle pe care le-am dus la recuperare de garanție.
Au venit vremurile de astăzi. Cumpăna de la început, pe zona de apă, am îmbrățișat acest sistem de bidoane reutilizabile și imaginați-vă de când am început îmbutelierea în acest sistem, din 1999 până în ziua de astăzi, am evitat să ducem în piață aproape un miliard de PET-uri și capace și etichete. Și asta e o realizare. N-am planificat-o din punct de vedere al mediului, dar clar am văzut și am simțit că această poluare și murdărire a mediului nu e potrivită pentru o societate fericită. Dar gândiți-vă ce înseamnă și în bani. Și aici vorbim de educație și bani. Ce înseamnă și cum se face educația și ce înseamnă partea financiară?
Tot legat de sustenabilitate, în 2011 am încercat să introducem pe sistemul cafelei, să înlocuim capsulele de cafea, capsulele de plastic, care sunt ca dopurile acum, prinse de sticlă. Atunci nu erau și, într-adevăr, consider că reprezintă un pericol, chiar dacă e un pic hilar. Am încercat să introducem capsule de hârtie. Ele există, dar cererea pentru ele sau interesul pentru ele este foarte mic datorită unui disconfort sau partea de protecție. Chiar dacă acel experiment a eșuat, noi anul ăsta venim împreună cu niște parteneri italieni care au dezvoltat niște capsule biodegradabile. Vom veni foarte mândri cu produsul nostru înspre toamnă, capsule, pentru cei care preferă capsule și nu folosesc doar boabele de cafea, 100% biodegradabile. Și e important să ai în ADN să fii educat într-un anumit fel și atunci în tot ceea ce faci, strategie sau acțiune zi de zi, te ajută să gândești altfel. Cam asta ar fi, pe scurt, un răspuns indirect la întrebări.
Parteneri
|RecicladOR este unul dintre actorii-cheie ai economiei circulare din România, contribuind la creșterea gradului de colectare și reciclare a ambalajelor. Prin soluții integrate pentru producători și comercianți, compania transformă obligațiile de mediu în procese eficiente, transparente și orientate spre impact real. RecicladOR accelerează tranziția către un model economic sustenabil, în care resursele sunt folosite responsabil și reintrate în circuitul economic.
|Omniasig integrează sustenabilitatea în strategia sa de business prin investiții în prevenție, educație și soluții de asigurare care sprijină reziliența comunităților. Compania promovează responsabilitatea față de mediu și societate, dezvoltând produse adaptate riscurilor climatice și susținând proiecte care încurajează comportamente responsabile. Omniasig demonstrează că un sistem de asigurări modern este un pilon al dezvoltării sustenabile.
|Grampet, lider regional în transport feroviar și logistică, contribuie direct la reducerea amprentei de carbon prin promovarea transportului pe calea ferată — cea mai sustenabilă formă de transport terestru. Compania investește în modernizarea materialului rulant, eficiență energetică și digitalizare, transformând mobilitatea industrială într-un domeniu mai verde și mai responsabil. Grampet arată că infrastructura poate fi un motor al sustenabilității.
|Transavia este un exemplu de agricultură modernă și responsabilă, cu un model integrat care pune accent pe siguranță alimentară, bunăstarea animalelor și reducerea impactului asupra mediului. Prin investiții în energie verde, tehnologii eficiente și practici etice, compania demonstrează că performanța în industria alimentară poate merge mână în mână cu sustenabilitatea. Transavia construiește valoare prin responsabilitate.
|Grupul Erbașu promovează sustenabilitatea în construcții prin utilizarea materialelor moderne, eficiente energetic și prin implementarea unor soluții tehnice care reduc consumul de resurse. Compania integrează standarde ridicate de calitate, siguranță și protecție a mediului în toate proiectele sale, contribuind la dezvoltarea urbană durabilă. Erbașu demonstrează că infrastructura viitorului trebuie construită responsabil.
|Vego Holdings este un grup de investiții care integrează sustenabilitatea în toate proiectele sale, de la construcții și dezvoltare industrială până la energie și infrastructură. Compania pune accent pe eficiență energetică, tehnologii moderne și soluții care reduc impactul asupra mediului, contribuind la dezvoltarea unor proiecte durabile și competitive. Prin investiții responsabile și standarde ridicate de calitate, Vego Holdings promovează un model de creștere orientat spre viitor.
|Philip Morris International investește masiv în inovație și tehnologii cu potențial redus de risc, integrând sustenabilitatea în transformarea sa globală. Compania urmărește reducerea impactului asupra mediului prin eficiență energetică, management responsabil al resurselor și obiective ambițioase de decarbonizare. PMI își repoziționează modelul de business în direcția unui viitor mai sustenabil, bazat pe știință și responsabilitate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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