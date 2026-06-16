Reutilizarea este mai eficientă decât reciclarea. Florin Dănilă, Director General și fondator, Cumpăna 1993: Reutilizarea consumă mai puține resurse

Revista Capital a organizat marți, 16 iunie 2026, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul și-a propus să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde.

Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Robert Turcescu – Mergem spre Cumpăna 1993, domnul Florin Dănilă, director general și fondator al acestei companii. Cumpăra 1993 este un brand cu tradiție în furnizarea apei potabile, cunoscut pentru atenția acordată calității, siguranței și gestionării responsabile a resurselor. Domnule Danilă, cum integrați sustenabilitatea în acest business, un business în care calitatea și siguranța sunt esențiale și care sunt cele mai importante investiții pe care le face compania dumneavoastră, Cumpăna 1993, pentru a reduce impactul asupra mediului și a asigura un model de business durabil?

Florin Dănilă – Nu sunt specializat în sustenabilitate, dar sunt specializat în economie. Înainte să vorbesc de Cumpăna, mă gândeam să vorbim de educație, educația pe care o fac copiii. Vedeam anul acesta în manualul de clasa a 5-a la educație socială, era o lecție despre reciclare, sustenabilitate și întrebam pe copil, ai înțeles? Nu, dar am învățat pe din afară. Super! Dar ce crezi despre gunoi și despre ceea ce trebuie să arunci, despre apă, Era vorba de apa, avem apa în casă. „Păi noi nu aruncăm sticle, că avem bidoanele astea care se refolosesc.” Super!

Ca să vă zic așa din ADN, în copilărie îmi completam bugetul de copil cu sticle și borcane pe care le duceam la recuperat. Cine e de vârsta mea știe. Și era acea garanție de returnare, să-i spunem, pentru sticlă, pentru reciclare. E o diferență mare între reciclare și reutilizare. Reciclarea, cred că, consumă resurse și poluează prin sistemele de reciclare care sunt folosite, pe când reutilizarea consumă mai puține resurse. Într-adevăr, în cazul sticlelor și borcanelor, că erau verificate atunci să fie curate, să nu fie ciobite, era un consum mai mic de resurse prin igienizarea lor. Mai departe, tot în acea perioadă nefastă, dintr-o dorință personală, am fost la Olimpiada Națională de Tehnologie, fără ajutor didactic să spunem așa, cu lucrarea: energie neconvențională, utilizând echipamente fabricate din materiale reciclabile. Era o promovare atunci cu cei trei R, recuperare, reutilizare, reciclare și avea impact asupra noastră. Și atunci noi începeam să gândim în zona asta. Ulterior, tot în aspectul ăsta al reutilizării într-adevăr, pe 23 august, la o defilare, cei mai mulți bani pe minut i-am făcut strângând niște sticle pe care le-am dus la recuperare de garanție.

Au venit vremurile de astăzi. Cumpăna de la început, pe zona de apă, am îmbrățișat acest sistem de bidoane reutilizabile și imaginați-vă de când am început îmbutelierea în acest sistem, din 1999 până în ziua de astăzi, am evitat să ducem în piață aproape un miliard de PET-uri și capace și etichete. Și asta e o realizare. N-am planificat-o din punct de vedere al mediului, dar clar am văzut și am simțit că această poluare și murdărire a mediului nu e potrivită pentru o societate fericită. Dar gândiți-vă ce înseamnă și în bani. Și aici vorbim de educație și bani. Ce înseamnă și cum se face educația și ce înseamnă partea financiară?

Tot legat de sustenabilitate, în 2011 am încercat să introducem pe sistemul cafelei, să înlocuim capsulele de cafea, capsulele de plastic, care sunt ca dopurile acum, prinse de sticlă. Atunci nu erau și, într-adevăr, consider că reprezintă un pericol, chiar dacă e un pic hilar. Am încercat să introducem capsule de hârtie. Ele există, dar cererea pentru ele sau interesul pentru ele este foarte mic datorită unui disconfort sau partea de protecție. Chiar dacă acel experiment a eșuat, noi anul ăsta venim împreună cu niște parteneri italieni care au dezvoltat niște capsule biodegradabile. Vom veni foarte mândri cu produsul nostru înspre toamnă, capsule, pentru cei care preferă capsule și nu folosesc doar boabele de cafea, 100% biodegradabile. Și e important să ai în ADN să fii educat într-un anumit fel și atunci în tot ceea ce faci, strategie sau acțiune zi de zi, te ajută să gândești altfel. Cam asta ar fi, pe scurt, un răspuns indirect la întrebări.