Sustenabilitate. Tulia Cășvean, Transavia: Fără investiție nu poți să fii sustenabil. Sustenabilitatea merge mână-n mână cu profitabilitatea, ele nu se opun (video)

Într-o industrie în care siguranța alimentară, eficiența și utilizarea responsabilă a resurselor sunt esențiale, sustenabilitatea devine un element-cheie al competitivității. În cadrul evenimentului Capital.ro „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, Tulia Cășvean, Director Comunicare Corporativă și PR Transavia, a explicat cum modelul integrat al companiei transformă sustenabilitatea într-un avantaj economic și operațional.

Capital.ro organizează marți, 16 iunie 2026, începând cu ora 11:00, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul își propune să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde. Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Evenimentul este transmis LIVE pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Tematică:

Costurile reale ale conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică;

Reputație, risc și avantaj competitiv — cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung;

Investițiile în sustenabilitate — strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real;

Proiecte de sustenabilitate scalabile — exemple concrete de implementare, rezultate măsurabile și modele de extindere.

Printre speakeri se numără Cristina Bălan (Senior Partner Sustainability, CSR BootIQ), Voicu Dan Dragomir (Prof. Univ. Dr. Academia de Studii Economice București), Marius Brînzea (Director Strategie Reciclad’OR), Sorin Chiriță (Director Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie), Virgil Profeanu (Fondator Vego Holding), Radu Balcu (Director General GP Intermodal Grampet), Tulia Cășvean (Director Comunicare Corporativă & PR Transavia), Florin Dănilă (Director General și Fondator Cumpăna 1993), Teodora Mărăcineanu (Marketing Director Electrolux România) și Anca Ifrim (Membru Board, Chief Underwriter Officer Omniasig).

Robert Turcescu: – O rog pe doamna Tulia Cășvean, director comunicare corporativă și PR la Transavia, să vorbim despre bătălia de sustenabilitate pe care Transavia o duce zi de zi ca să rămână competitivă și responsabilă. Transavia e unul de cei mai puternici și producători din industria alimentară, de aia am și spus să mergem mai aproape de consumatori, cu un model integrat care pune accent pe calitate, pe eficiență și practic sustenabil în fiecare etapă a lanțului de producție. Cum reușiți să faceți producția mai curată într-o industrie unde avem viteză, e nevoie de volum și e nevoie evident de siguranță alimentară în primul rând?

Tulia Cășvean: – Bună ziua tuturor și mulțumim pentru invitație. Aș mai adăuga de ce mai este nevoie, este nevoie și de resurse, pentru că tot au fost aduse în discuție, avem nevoie de apă, avem nevoie de pământ, avem nevoie de energie și așa mai departe. Dar facem toate lucrurile acestea, așa cum spunea Cristina, pentru oameni. Pentru noi, sustenabilitatea nu începe cu raportul și nu începe nici cu mediul. Începe cu oamenii pentru că misiunea noastră este una foarte clară, să producem hrană sigură, de calitate, în cantități suficiente pentru a avea atât securitate alimentară, cât și siguranță alimentară, iar asta înseamnă de fapt responsabilitate reală. Pentru noi, sustenabilitatea a fost făcută la timpul ei, așa cum spunea Cristina, a fost cumva construit în această idee, chiar dacă la acea dată nu știam că se numește așa și nu urmăream acest lucru.

E foarte important să faci lucrurile așa cum trebuie și cred că este și mai important să le faci la timpul lor. Pentru că dacă nu le faci la timpul lor, dacă le faci prea târziu sau prea devreme, nu vei putea capitaliza sau vei înregistra pierderi. Modelul nostru circular de la Bob la Furculiță a fost cumva gândit de la bun început. Suntem o companie antreprenorială cu capital 100% românesc. Suntem singura companie din regiune la scala noastră care avem acest model de la Bob la Furculiță și mai nou și la Bol. prin care, practic, în casă producem tot ceea ce este nevoie. Suntem singurii care avem facilități proprii pentru tot ce înseamnă partea de producție de carne de pui. Practic, noi nu luăm niciun pui din afara companiei noastre. Deci, toți puii Transavia sunt produși în fermele noastre de reproducție, incubație, creștere, îi hrănim cu cerealele pe care noi le cultivăm și le transformăm în nutriți pe bază științifică în fabrica noastră de nutrețuri combinate, abaturizăm, procesăm și nu ne oprim aici, pentru că avem evident și subproduse care ar trebui să fie și am ales să investim și în această zonă. Avem cea mai mare și mai modernă fabrică de făinuri proteice. Acesta este și motivul pentru care am decis să-i extindem înspre orizontală de această dată expertiza pe care noi o avem în zona de alimentație către zona de hrană pentru animale pentru că avem o producție pe care o valorificam deja către export marea majoritate a acestor subproduse, acest lucru ne permite, practic, să nu generam deșeuri, generând aceste făinuri proteice utilizând undeva la peste 99,4% din ceea ce producem.

Avem și eu o unitate mai mică unde procesăm și valorificăm cojile de ou, de exemplu, pentru că avem fervele de incubație. și alte subproduse pe care le exportăm pentru că în România nu pot fi utilizate la fertilizarea pământului. Noi utilizăm pentru fertilizarea pământului și nămolurile care rezultă din epurarea apei pe care o facem în stațiile noastre de epurare și o parte din așternutul uzat pe care noi îl utilizăm. Deci, practic, tot modelul nostru este circular, cum spunea Marius, by design, de la bun început, lucru care ne face foarte eficienți. Cum spuneam, în discursul public, de fapt, avem foarte multă orientare către extern, noi am ales să ne orientăm către intern și de aceea plecăm practic de la oameni, pentru că trebuie să avem grijă de angajații noștri. Avem aproximativ 2300 de angajați, care, conform unor date publice, sunt cei mai bine plătiți din industrie.

Partenerii noștri, iarăși, sunt cei care pe care îi urmărim și cu care suntem în dialog constant, așa cum spunea Cristina, stakeholderii sunt foarte importanți pentru a înțelege impactul real pe care îl avem, de fapt, prin toate activitățile noastre și la fel cum suntem noi impactați de activitățile altora. Totodată comunitățile în care operăm sunt din nou foarte importante pentru că suntem o companie mare care este profitabilă. Și datorită acestui fapt putem să investim constant, contribuim la bugetul de stat și susținem tot ce înseamnă instituție publică, în mod indirect, ca oricine care contribuie la la bugetul de stat, dar prin investițiile pe care le facem reușim să ne regenerăm, cum se spunea la începutul întâlnirii și să acționăm la fel ca natura, să fim din ce în ce mai eficienți și mai performanți, ducând mai departe acele exemplare și acele modele care funcționează foarte bine. Fără investiție nu poți să fii sustenabil. Noi suntem în dovada clară că sustenabilitatea merge mână-n mână cu profitabilitatea, ele nu se opun. Avem acest reflex de a spune că sustenabilitatea costă, s-a spus și astăzi, costă mai mult dacă nu ești sustenabil, poți să ieși din business.

Dar, pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că în ceea ce privește raportarea există niște costuri foarte mari și vorbim de zeci de mii de euro și nu trebuie să ne ascundem de aceste costuri. Sunt zeci de mii de euro care nu se duc în eficiență operațională, se duc în raportare. Și aici trebuie să vedem care este balansul cel mai bun între a avea „compliance” față de reglementări, a avea raportări corecte, dar a avea asigurate aceste investiții înainte de toate, pentru că, spunea și Marius, De multe ori avem raportări, dar avem mai puține acțiuni. Nu este cazul Transavia, unde prima dată au fost făcute acțiunile și după aceea avem și zona aceasta de raportare. Cred că iarăși este foarte important să ne asigurăm că transformarea operațională este cea care stă la bază.

Dacă nu ai operațiuni sustenabile, dacă nu ai o viziune foarte clară și o responsabilitate asumată reală de la firul ierbii până la conducere – evident, trebuie să pornească de la conducere către firul ierbii – rezultatele nu vor fi unele clare. În același timp, când ne gândim la sustenabilitate, trebuie să avem în vedere în domeniul nostru această livrare a hranei la un nivel de calitate și trazabilitate constantă. Nu sunt probleme în această piață, suntem într-o piață în care România produce destul de mult, dar este mult în urma altor piețe și mă refer aici doar la Polonia, cu o populație dublă decât a noastră. Cred produc de 5-6 ori mai mult ca noi. Lucru care spune foarte, foarte mult.