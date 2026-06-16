Consumatorii sunt tot mai atenți la produsele sustenabile. Teodora Mărăcineanu, Marketing Director, Electrolux România: Prețul rămâne însă criteriul principal în achiziție

Revista Capital a organizat marți, 16 iunie 2026, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul și-a propus să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde.

Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Robert Turcescu – Suntem în continuare la capitolul mai aproape de consumator cu doamna Teodora Mărăcineanu, care este director de marketing la Electrolux România. E un brand global, îl știm cu toții, inovează constant în zona electrocasnicelor și pune tot mai mult accent pe eficiență, responsabilitate, soluții pentru consumatori ca aceștia să adoptă un stil de viață mai sustenabil. Doamna Mărăcineanu, în ce măsură influențează sustenabilitatea strategia de marketing și modul în care construiți mesajele pentru un consumator și se observă, credeți, o schimbare în decizia de cumpărare, își pune consumatorul probleme legate de sustenabilitate atunci când alege un produs din zona aceasta a electrocasnicelor?

Teodora Mărăcineanu – Electrolux, după cum ați spus, este o companie globală care de peste 100 de ani de existență a integrat sustenabilitatea în ADN-ul brand-ului companiei, a ajuns să fie business, cum spunea doamna Cristina Bălan, având în vedere și valorile suedeze, bazate pe durabilitate, pe elemente naturale, pe grija față de natură și pe oameni.

De aceea sustenabilitatea nu este doar o temă de comunicare pentru noi, nu e un angajament corporativ. Se reflectă în tot ceea ce facem, de la dezvoltarea produselor, la procesele de producție internă, în cultura noastră internă. Evident, angajații sunt primii care sunt brand ambasadori și care ei trebuie să aibă comportamente sustenabile. Și evident în exterior către consumatori.

Acum, specific către consumatori noi încercăm să trecem de la sustenabilitate ca un concept abstract, că tot s-a vorbit ce este de fapt, în niște beneficii tangibile pe care le comunicăm consumatorilor. Ok, produse eficiente energetic, ce înseamnă? Deci consum de energie redusă înseamnă economii mai multe pentru consumator, durabilitate, sunt mai rezistente, iarăși economii. Noi promovăm și servicii de reparații, de întreținere. De asemenea, vorbim de a evita risipă alimentară și nu în ultimul rând ne-am asuma și un rol de educare.

Încercăm să conștientizăm consumatorii asupra impactului pe care îl au, comportamentele lor în utilizarea produselor, pentru că de fapt foarte important de menționat este că cel mai mare impact, 80% în resurse, se întâmplă în ciclu de viață al produsului, în utilizare. Și de aceea e foarte important să cunoască tehnologiile, pe lângă cele care sunt evidente, eco și care sunt vizibile, sunt programe dedicate pe partea aceasta de eficiență energetică, dar și să zicem, pe partea de spălare a hainelor, sunt tehnologii de îngrijire. Pe partea alimentară, funcții de păstrarea prospețimii, tot așa de evitare a risipei. Deci toate acestea fiind comunicate ajută consumatorii spre a avea niște comportamente mai sustenabile.

Ce aș mai menționa este că încercăm să evităm, se vorbește de greenwashing, încercăm să fim cât mai credibili și transparenți, cu date măsurabile, concrete, raportarea angajamentelor noastre, obiectivele noastre, astfel încât să ne păstrăm această relevanță, să zicem, a unui subiect care e deja foarte uzitat.

Legat de a doua întrebare, consumatorii, da, se constată că sunt din ce în ce mai informați și mai atenți în alegerile lor în ceea ce privește produsele sustenabile, dar totodată, având în vedere contextul economic și presiunile economice dificile criteriul principal în achiziție rămâne prețul, însă apoi un factor de diferențiere îl reprezintă și această latură a sustenabilității. De asemenea, îți pare că tinerii, Millennials, Gen Z, sunt mai atenți și mai interesați, cel puțin declarativ, sunt interesați de această zonă de sustenabilitate.

În esență, în final, aș vrea să punctez că cred că una din soluții este să transformăm cât mai mult zona aceasta de sustenabilitate în beneficii concrete, relevante pentru consumator ca să avem succes.

Robert Turcescu – Pot să vă pun o întrebare delicată? Înainte de 1989, tata cred că i-a reparat mamei de 20 de ori mașina de spălat și găsea piese de schimb pentru ea. Astăzi suntem în situația în care pentru orice electrocasnic care se schimbă și dacă vrei să-i schimbi un buton, trebuie de obicei să-l arunci, că nu găsești să-i schimbi absolut nimic la el. Credeți că în industria aceasta a electrocasnicilor în general, nu în cazul brand-ului pe care îl reprezentați, vom asista și la momentul acela în care pentru electrocasnicele care au probleme la un moment dat, se să mai strică, pentru că sunt mașini, vorba aceea, să putem în loc să le înlocuim, să înlocuim doar părțile defecte ale lor și asta fără să trecem prin chinul, returnării produsului, mersul la service? Uneori sunt chestiuni foarte simple care se pot face acasă așa cum făceau părinții și bunicii noștri cu alte produse.

Teodora Mărăcineanu – Da, asta încercăm cel puțin. Spuneam mai devreme că chiar am lansat, avem niște servicii de reparații, ca un fel de abonament pe care îl plătești și noi asigurăm reparația fără bătăi de cap. Deci da, încercăm să oferim și aceste soluții.