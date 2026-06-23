Prisum Healthcare implinește 32 de ani în slujba Vieții, a sănătății, a pacienților, a comunității, ocazie cu care compania lansează noua campanie de comunicare a brandului său corporativ.

Prisum Healthcare împlinește 32 de ani de activitate susținută în domeniul sănătății, ocazie cu care lansează noua campanie de comunicare a brandului corporativ “Prisum Healthcare – The Connector”.

Campania continuă firesc direcția pe care Prisum Healthcare a construit-o în ultimii ani prin proiecte de responsabilitate socială, sustenabilitate și implicare comunitară. În peste trei decenii de activitate, pe lângă produsele distribuite, Prisum Healthcare a conectat, a adus împreună oameni și proiecte care au contribuit pozitiv la dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Fie că este vorba despre asociații de pacienți, angajați, acționari, autorități, consumatori, ONG-uri care au construit spitale (#SpitalePubliceDinBaniPrivati) sau au contribuit la protejarea pădurilor României (#DoneazăOxigen), cu toții și-au adus contribuția la creșterea calității vieții oamenilor.

Prin lansarea noii platforme de comunicare a brandului corporativ, Prisum Healthcare își consolidează rolul de companie implicată în viața comunității în care activează, conectând proiectele benefice cu partenerii, oamenii capabili și resursele care le pot transpune în realitate, entități animate de aceeași dorință: să transforme intențiile bune în proiecte benefice, cu impact pozitiv real în comunitate.

“The Connector” devine astfel expresia unei direcții strategice asumate: aceea de a transforma energia bunelor intenții în acțiuni concrete, vizibile și durabile.

După 32 de ani de activitate, o nouă etapă de implicare.

“Avem forța și intenția de a contribui pozitiv la dezvoltarea sistemului de sănătate din România prin produsele pe care le distribuim și care salvează vieți în fiecare zi, prin proiecte care aduc beneficii pacienților și consumatorilor, prin inițiative care fac bine comunității. Sperăm ca binele să devină molipsitor, să inspire și astfel multiplicarea binelui să fie o preocupare constantă a mai multor companii.”, a declarat Ionela Nicolau, CEO Prisum Healthcare.

Cu ocazia lansării noii sale plaforme de comunicare, compania invită companiile și brandurile responsabile din România să se alăture campaniei #DoneazaOxigen, campanie care susține acțiunea de reîmpădurire a României. (www.doneazaoxigen.ro). “Acesta este exemplul perfect de campanie responsabilă. Fiecare companie care se alătură campaniei Donează Oxigen poate transforma un gest comercial obișnuit într-un act de responsabilitate. Donează Oxigen arată că mediul de business poate avea un rol real în protejarea naturii, atunci când implicarea este constantă, transparentă și orientată către impact pozitiv”, a adăugat Gabriel Păun, Președinte Agent Green.

În jurul nostru există multe inițiative valoroase, multe organizații care fac bine, mulți profesioniști implicați și multe companii care își doresc să contribuie la proiecte benefice. Ceea ce lipsește adesea este conexiunea dintre aceste entități.

„După 32 de ani, ne uităm cu recunoștință la drumul parcurs de Prisum Healthcare, dar mai ales cu responsabilitate la ceea ce putem construi în continuare. The Connector este felul nostru de a spune că Binele are nevoie de oameni care să îl pună în mișcare. Credem că, atunci când conectăm intențiile bune cu partenerii potriviți, putem transforma proiecte importante în rezultate reale pentru comunitate”, a declarat Sumer Tyagi, New Business Director Prisum Healthcare.

De la susținerea proiectelor dedicate sănătății copiilor, până la inițiative de protejare a pădurilor, reducere a impactului asupra mediului sau promovare a unui model de business responsabil, Prisum Healthcare și-a asumat constant rolul de partener activ în proiecte care produc efecte pozitive, cu impact ce depășește zona comercială.

Noua platformă de comunicare oferă acestor direcții o platformă comună și un sens mai clar: conectarea comunităților, profesioniștilor, organizațiilor și companiilor care cred că sănătatea, responsabilitatea și solidaritatea se construiesc împreună.

Despre Prisum Healthcare

Prisum Healthcare este una dintre companiile importante de pe piața suplimentelor alimentare din România și un furnizor important de produse pe bază de plasmă umană, esențiale în tratamente care salvează vieți. Compania este prezentă pe mai multe piețe, printre care România, Grecia și Turcia, și continuă să își extindă activitatea la nivel regional. Prin proiectele sale de responsabilitate socială, Prisum Healthcare susține inițiative dedicate sănătății, comunității și protecției mediului.