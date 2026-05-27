Donează Oxigen, platforma prin care companiile pot contribui la salvarea pădurilor din România

Campania Donează Oxigen, inițiată de Prisum Healthcare și derulată împreună cu Agent Green, continuă după 7 ani de activitate ca proiect de responsabilitate socială dedicat protejării naturii din România. Prin această inițiativă, Prisum Healthcare își propune să creeze o platformă deschisă, la care se pot alătura companiile care vor să susțină concret această cauză. Vezi aici video campanie Donează Oxigen.

Printr-un mecanism simplu, campania le oferă consumatorilor posibilitatea de a contribui la salvarea pădurilor, la protejarea biodiversității și la păstrarea aerului curat. Până în prezent, Prisum Healthcare a donat peste 500.000 de lei către Agent Green, organizația neguvernamentală care gestionează fondurile și le direcționează către proiecte și acțiuni dedicate protecției mediului.

„Donează Oxigen și-a început activitatea dintr-o convingere simplă: pădurile sunt o condiție esențială a vieții. După 7 ani de campanie, ne dorim ca acest proiect să crească și să devină o platformă în care tot mai multe companii aleg să se implice. România are nevoie de păduri, iar protejarea lor este o responsabilitate comună”, a declarat Ionela Nicolau, CEO Prisum Healthcare.

Un element important al campaniei este deschiderea către mediul de business. Donează Oxigen este o inițiativă Prisum Healthcare construită ca platformă deschisă pentru companiile care vor să contribuie la salvarea pădurilor din România.

Fondurile colectate prin campanie sunt gestionate de Agent Green, organizație neguvernamentală și non-profit pentru protecția mediului, înființată în România în 2009. Agent Green își concentrează activitatea pe investigarea infracțiunilor împotriva mediului, expunerea abuzurilor, inițierea și susținerea de schimbări pozitive în domenii precum biodiversitatea, schimbările climatice și protecția ariilor naturale.

„Fiecare companie care se alătură campaniei poate transforma un gest comercial obișnuit într-un act de responsabilitate. Donează Oxigen arată că mediul de business poate avea un rol real în protejarea naturii, atunci când implicarea este constantă, transparentă și orientată către impact pozitiv”, a adăugat Gabriel Păun, Președinte Agent Green.

Campania poate fi recunoscută prin sigla Donează Oxigen prezentă pe produsele participante. Consumatorii sunt încurajați să caute produsele marcate cu această siglă și să contribuie, prin alegerile lor de cumpărare, la protejarea pădurilor din România.

Despre Donează Oxigen

Donează Oxigen este o campanie inițiată de Prisum Healthcare, prin care companiile pot dona o parte din valoarea produselor participante către Agent Green, în scopul protejării pădurilor din România. Campania invită companiile să transforme produsele pe care le comercializează într-un instrument de susținere a naturii și a biodiversității. www.doneazaoxigen.ro

Despre Prisum Healthcare

Prisum Healthcare este una dintre companiile importante de pe piața suplimentelor alimentare din România și un furnizor relevant de produse pe bază de plasmă umană, esențiale în tratamente care salvează vieți. Compania este prezentă pe mai multe piețe europene, printre care România, Grecia și Turcia, și continuă să își extindă activitatea la nivel regional.

Prin proiectele sale de responsabilitate socială, Prisum Healthcare susține inițiative dedicate sănătății, comunității și protecției mediului. www.prisumhealth.com

Despre Agent Green

Agent Green este o organizație neguvernamentală și non-profit pentru protecția mediului. Organizația derulează investigații, campanii publice, proiecte de educare și acțiuni civice pentru protejarea naturii și a biodiversității. www.agentgreen.ro