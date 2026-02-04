Într-un context economic în care sustenabilitatea și responsabilitatea socială (CSR) devin piloni centrali ai strategiilor de afaceri, parteneriatul cu Băncile pentru Alimente oferă companiilor din România o soluție pragmatică la două probleme majore: risipa alimentară și sărăcia.

Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR, prin cele nouă bănci regionale, propune mediului de afaceri un model de colaborare flexibil, cu beneficii fiscale clare și un impact social măsurabil.

Iată principalele 5 modalități prin care companiile se pot asocia cu această rețea națională de solidaritate:

Cea mai directă formă de parteneriat este donarea surplusului de alimente. Companiile din lanțul agroalimentar (producători, procesatori, distribuitori, retaileri) pot transfera stocurile de alimente care nu mai pot fi comercializate dar sunt bune pentru consum, către Băncile pentru Alimente.

Noul cadru legislativ privind reducerea risipei alimentare (Legea nr. 49/2024) prevede ca operatorii economici să întreprindă cel puțin două măsuri de prevenire a risipei. Colaborarea cu rețeaua Băncilor pentru Alimente oferă o soluție practică, sigură și cu impact social direct.

Transferul alimentelor aduce avantaje fiscale semnificative:

Deductibilitate integrală: Cheltuielile cu scoaterea din evidență a alimentelor sunt deductibile integral la calculul impozitului pe profit.

Fără TVA: Transferul alimentelor nu constituie livrare de bunuri, deci nu se aplică TVA, iar TVA-ul aferent achiziției sau producției rămâne deductibil.

Procedură simplă: Compania semnează un contract de donație și transferă alimentele, recomandabil cu minimum 5 zile înainte de expirare pentru a asigura distribuția.

Până în prezent, rețeaua a salvat peste 39.000 de tone de alimente, transformate în 76 de milioane de porții de hrană.

Companiile care doresc să susțină activitatea Băncilor pentru Alimente pot opta pentru contracte de sponsorizare. Băncile pentru Alimente sunt înscrise în Registrul entităților de cult, ceea ce

permite companiilor să beneficieze de facilități fiscale. De la colectarea alimentelor și până la livrarea lor către organizațiile caritabile, fiecare etapă presupune o logistică bine coordonată, resurse dedicate și parteneriate solide.

Fondurile sunt necesare pentru a susține echipa, utilitățile, transportul și întreținerea echipamentelor, inclusiv a mașinilor frigorifice esențiale pentru păstrarea alimentelor perisabile.

Conform Codului Fiscal, sponsorizările scad impozitul pe profit datorat, în limita minimă dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit. De asemenea, TVA-ul aferent produselor transferate prin sponsorizare rămâne deductibil. Aceasta este o metodă eficientă prin care bugetul companiei nu este afectat, sumele fiind redirecționate din impozitul datorat statului de către companie către o cauză socială.

Pentru companiile care nu au utilizat întregul plafon de sponsorizare aferent anului precedent, există posibilitatea redirecționării sumelor rămase.

Prin completarea Formularului 177 (până la 25 iunie, odată cu declarația de impozit), ANAF transferă suma direct către FBAR, în baza unui contract de sponsorizare. Este un mecanism simplu care maximizează impactul fiscal al companiei în beneficiul comunității.

Dincolo de resurse materiale, companiile pot investi timp și energie umană.

Voluntariat la Colecta Națională: Companiile își pot mobiliza angajații să participe ca voluntari la marile colecte de alimente organizate de Paște și Crăciun în magazinele partenere. În ediția de Crăciun 2025, 14.168 de voluntari au contribuit la succesul campaniei, inclusiv echipe din companii.

Skill-based volunteering: Companiile pot oferi expertiză profesională (pro bono) în domenii precum marketing, IT, logistică sau consultanță financiară, ajutând Banca să devină mai eficientă.

Ateliere și workshop-uri în cadrul companiilor: Băncile pentru Alimente oferă sprijin companiilor prin susținerea de workshop-uri legate de reducerea risipei alimentare.

Parteneriatul poate lua forma unor campanii de marketing social de impact, care ajută la comunicarea despre brandul companiei și valorile sustenabilității.

Colecte interne: Companiile pot organiza campanii de colectare de alimente neperisabile în rândul propriilor angajați, la sediile de birouri, pe care apoi le donează Băncii.

Educație și storytelling: Brandurile pot sponsoriza campanii educaționale despre reducerea risipei alimentare sau pot finanța documentarea poveștilor beneficiarilor

Colaborarea cu FBAR oferă garanția trasabilității și a profesionalismului. Toate Băncile Regionale sunt înregistrate ca operatori-receptori la Ministerul Agriculturii (MADR), garantând siguranța alimentară. FBAR este membru al Federației Europene a Băncilor Alimentare (FEBA), aliniindu-se standardelor internaționale de operare.

Băncile pentru Alimente din România, ca și celelalte Bănci din Europa, sunt inițiative născute în cadrul societății civile: sunt ONG-uri care sprijină activitatea altor ONG-uri. Resursele provin în principal din sponsorizări, donații și granturi, iar fiecare nou donator sau partener care se alătură rețelei contribuie la oferirea unei șanse în plus pentru cei care depind de această hrană. Misiunea Băncilor pentru Alimente este să transforme risipa în solidaritate, protejând mediul și redând demnitatea persoanelor aflate în dificultate.

În prezent, peste 200 de companii partenere susțin constant o rețea care ajută 930 de ONG-uri și peste 325.000 de persoane vulnerabile. Prin aceste parteneriate, companiile contribuie direct la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU: „Fără foamete” (ODD 2), „Consum și producție responsabile” (ODD 12), „Parteneriate