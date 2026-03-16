Firmele din sectorul agroalimentar din România trebuie să raporteze măsurile implementate pentru reducerea risipei alimentare în anul precedent. Conform legislației, până la 31 martie 2026, toate companiile vizate trebuie să încarce aceste rapoarte pe platforma oficială risipaalimentara.madr.ro și, în paralel, să le publice pe site-ul propriu.

Neîndeplinirea acestei obligații poate atrage sancțiuni între 10.000 și 40.000 de lei, în funcție de gravitatea neregulilor.

Conform datelor oficiale, aproximativ 400.000 – 450.000 de firme din România, reprezentând 33–40% din totalul operatorilor economici, sunt vizate de această măsură. Obligația se aplică tuturor celor din domeniul agroalimentar conform Regulamentului (CE) 178/2002, incluzând:

Producători primari: ferme de legume, fructe, cereale, ferme piscicole, stupine, ferme zootehnice și producători de lapte crud;

Unități de procesare și distribuție: abatoare, fabrici de lactate, panificație, conserve, sucuri și băuturi, depozite frigorifice, centre logistice, magazine alimentare, supermarketuri, hipermarketuri;

Sectorul HoReCa și catering: restaurante, fast-food-uri, cantine școlare sau de firme, cofetării, patiserii, hoteluri cu servicii de masă, unități de catering, cafenele și food-truck-uri.

Fiecare firmă trebuie să se asigure că datele încărcate sunt complete, corecte și susținute de documente interne, reflectând modul de gestionare a alimentelor și măsurile efective pentru reducerea risipei.

Companiile trebuie să implementeze cel puțin două măsuri eficiente de reducere a risipei, cum ar fi:

Responsabilizarea lanțului agroalimentar – optimizarea producției, procesării, depozitării, distribuției și comercializării produselor. Vânzarea produselor aproape de expirare la preț redus. Transfer gratuit sau către alți operatori economici pentru consumul uman.

Alte măsuri suplimentare recomandate includ: utilizarea produselor în hrana animalelor, transformarea în compost sau biogaz a produselor improprii consumului uman, precum și direcționarea subproduselor animale către unități autorizate.

Nerespectarea prevederilor legale poate atrage amenzi semnificative:

10.000–20.000 lei pentru încălcarea regulilor privind transferul alimentelor;

10.000–40.000 lei pentru neîncărcarea planurilor și rapoartelor în platforma oficială.

Notă importantă: microîntreprinderile și întreprinderile mici nu sunt sancționate pentru neîncărcarea rapoartelor, dar trebuie să respecte restul obligațiilor privind reducerea risipei alimentare.