Uniunea Europeană pregătește reguli noi pentru companii. Mii de firme ar putea beneficia de mai puțină birocrație și proceduri digitalizate

Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu asupra unui nou pachet legislativ de simplificare destinat companiilor, parte a așa-numitului pachet „Omnibus IV”. Noile măsuri vizează atât întreprinderile de dimensiune medie aflate în creștere, cât și accelerarea digitalizării procedurilor administrative și a legislației privind produsele comercializate pe piața unică europeană.

Potrivit Consiliului European, acordul reprezintă un nou pas în direcția creșterii competitivității economiei europene. Pachetul extinde o serie de măsuri de sprijin care până acum erau rezervate întreprinderilor mici și mijlocii și către companiile care au depășit statutul de IMM, dar care continuă să se afle într-o etapă de dezvoltare și extindere.

Noile acte legislative urmăresc, de asemenea, aplicarea principiului „digital implicit” („digital by default”), prin care documentele și procedurile pe suport de hârtie sunt înlocuite treptat cu formate digitale.

Pachetul include o nouă directivă și un nou regulament care extind anumite măsuri de sprijin și reducere a poverii administrative către o nouă categorie de firme, denumite „small mid-cap enterprises” (SMC), adică întreprinderi medii de dimensiuni reduse care au depășit criteriile clasice pentru IMM-uri.

„Acesta este un nou pachet de simplificare finalizat sub președinția Ciprului, marcând încă un pas concret către o Europă mai competitivă. Prin acest acord, extindem măsurile de sprijin dincolo de IMM-uri, către companiile aflate în proces de dezvoltare și extindere, susținând astfel creșterea, inovarea și crearea de locuri de muncă în întreaga Uniune. De asemenea, promovăm principiul «digital în mod implicit» («digital by default»), reducând documentația inutilă și costurile pentru companii. Prin acest acord, facem încă un pas în transformarea promisiunii de simplificare în rezultate concrete pentru mediul de afaceri european”, a declarat Marilena Raouna, ministru adjunct pentru afaceri europene al Republicii Cipru.

Aceste companii sunt importante pentru economia Uniunii Europene, asigurând aproximativ 6% din totalul locurilor de muncă și fiind prezente în sectoare-cheie pentru competitivitatea europeană, precum electronica, industria aerospațială și de apărare, energia, industriile energointensive și sănătatea.

Prin definirea acestei noi categorii de companii, instituțiile europene urmăresc evitarea unei rupturi bruște în momentul în care o firmă depășește criteriile de încadrare ca IMM. Astfel, întreprinderile care trec în categoria SMC vor putea beneficia în continuare de un mediu favorabil similar celui rezervat IMM-urilor, iar companiile mici vor avea stimulente suplimentare pentru extinderea activității.

Acordul provizoriu modifică propunerea inițială a Comisiei Europene privind criteriile de încadrare. Dacă executivul european propusese ca noua categorie să includă firme cu mai puțin de 750 de angajați și cu o cifră de afaceri de până la 150 de milioane de euro sau active totale anuale de până la 129 de milioane de euro, negociatorii Consiliului și Parlamentului European au decis majorarea pragurilor.

Conform acordului, categoria SMC va include companii cu mai puțin de 1.000 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală de până la 200 de milioane de euro sau active totale anuale de până la 172 de milioane de euro.

Totodată, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a noii legislații, Comisia Europeană va evalua modul de aplicare a acestei definiții și impactul acesteia asupra reducerii sarcinilor administrative și asupra competitivității companiilor. Termenul pentru transpunerea directivei rămâne stabilit la 15 luni după intrarea sa în vigoare.

O altă componentă importantă a pachetului legislativ este digitalizarea și armonizarea specificațiilor comune în legislația europeană privind produsele. Noile reguli modifică 20 de acte legislative ale Uniunii Europene care reglementează piața unică și urmăresc eliminarea cerințelor bazate pe documente pe hârtie.

Printre măsurile prevăzute se numără digitalizarea declarației de conformitate a Uniunii Europene și a schimburilor de informații dintre autoritățile naționale competente și operatorii economici. De asemenea, producătorii vor putea furniza instrucțiunile de utilizare în format digital în locul versiunilor tipărite.

Legislația introduce și posibilitatea utilizării unor specificații comune pentru demonstrarea conformității produselor cu normele europene în anumite situații excepționale, atunci când standardele armonizate nu sunt disponibile sau nu sunt suficiente. Potrivit acordului, aceste specificații comune vor reprezenta doar o soluție de rezervă și nu vor înlocui standardele armonizate acolo unde acestea există.

Textul convenit include clarificări suplimentare privind accesul la informațiile disponibile în format digital și la datele de contact digitale ale companiilor.

În situațiile în care există riscul unor prejudicii grave pentru utilizatori, informațiile privind siguranța produselor vor trebui să fie disponibile și în format tipărit.

Negociatorii au aliniat regulile privind specificațiile comune la abordarea adoptată anul trecut în regulamentul european privind siguranța jucăriilor și au acordat Comisiei Europene competențe suplimentare pentru anumite situații excepționale.

Pentru această componentă legislativă, termenul de transpunere a directivei a fost extins la 24 de luni, pentru a oferi statelor membre suficient timp pentru implementarea modificărilor.

Acordul provizoriu trebuie acum aprobat formal de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European. Ulterior, textele vor trece printr-o revizuire juridică și lingvistică înainte de adoptarea oficială.

În octombrie 2024, Consiliul European a solicitat instituțiilor europene, statelor membre și părților interesate să accelereze măsurile de răspuns la provocările identificate în rapoartele elaborate de Enrico Letta și Mario Draghi privind viitorul competitivității europene.

Ulterior, Declarația de la Budapesta din 8 noiembrie 2024 a cerut lansarea unei „revoluții a simplificării”, prin crearea unui cadru de reglementare mai clar, mai simplu și mai inteligent pentru companii și prin reducerea semnificativă a obligațiilor administrative, de raportare și de conformare, în special pentru IMM-uri.

Comisia Europeană a adoptat cel de-al patrulea pachet Omnibus la 21 mai 2025. Acesta include propuneri legislative privind companiile de dimensiune medie, digitalizarea și armonizarea specificațiilor comune pentru produsele reglementate de piața unică, precum și modificări ale regulamentului european privind bateriile și cerințele de diligență necesară.