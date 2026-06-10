Deficitul comercial al României a trecut de 10,8 miliarde de euro. Importurile continuă să depășească masiv exporturile

Comerțul exterior al României continuă să fie marcat de un dezechilibru major. În primele patru luni ale anului 2026, importurile au depășit exporturile cu peste 10,8 miliarde de euro, chiar dacă exportatorii români au reușit să își majoreze livrările peste graniță. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată însă și un semnal pozitiv: deficitul comercial s-a redus față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, exporturile FOB realizate de România în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026 au totalizat 32,02 miliarde de euro, în timp ce importurile CIF au ajuns la 42,83 miliarde de euro. Diferența dintre cele două valori a generat un deficit comercial de 10,81 miliarde de euro.

Chiar dacă nivelul rămâne foarte ridicat, situația este ceva mai bună decât în urmă cu un an. Comparativ cu perioada similară din 2025, deficitul s-a redus cu 818,6 milioane de euro, echivalentul unei scăderi de 7%. Evoluția a fost posibilă în contextul în care exporturile au crescut cu 1,9%, iar importurile au consemnat o diminuare ușoară, de 0,5%.

Economiștii consideră că reducerea deficitului reprezintă un semnal favorabil pentru economia românească, însă nivelul acestuia continuă să fie unul îngrijorător. Un deficit comercial ridicat înseamnă că România cumpără din exterior mult mai multe bunuri decât reușește să vândă pe piețele internaționale, ceea ce pune presiune asupra balanței externe și asupra cursului valutar.

Numai în luna aprilie, exporturile României au însumat 8,2 miliarde de euro, în timp ce importurile au depășit 11,27 miliarde de euro. Astfel, deficitul comercial aferent unei singure luni a ajuns la peste 3 miliarde de euro.

Față de aprilie 2025, exporturile au avansat cu 4,3%, în timp ce importurile au crescut cu 2,5%. Acest ritm mai rapid de creștere a exporturilor reprezintă unul dintre motivele pentru care deficitul comercial s-a redus la nivelul primelor patru luni ale anului.

Cu toate acestea, diferența dintre ceea ce România vinde și ceea ce cumpără din străinătate continuă să fie foarte mare, ceea ce arată că economia locală depinde în continuare într-o măsură importantă de produsele importate.

Datele INS arată că principalul motor al exporturilor românești rămâne industria auto și sectorul echipamentelor de transport.

În perioada ianuarie-aprilie 2026, exporturile de mașini și echipamente pentru transport au însumat 14,9 miliarde de euro și au reprezentat aproape jumătate din totalul exporturilor României, respectiv 46,5%. Pe partea de importuri, aceeași categorie a avut o valoare de 15,55 miliarde de euro și o pondere de 36,3% din total.

Aceste cifre confirmă rolul esențial pe care îl au producătorii auto și furnizorii din industria componentelor în comerțul exterior al României. Fabricile care produc autoturisme, componente și echipamente industriale continuă să genereze cea mai mare parte a exporturilor țării.

Pe locul al doilea se află produsele manufacturate, care au reprezentat 27,1% din exporturi și 27,3% din importuri.

Analiza structurii importurilor arată că una dintre cele mai mari dependențe ale economiei românești rămâne sectorul produselor chimice.

În primele patru luni ale anului, România a importat produse chimice și derivate în valoare de aproape 6,5 miliarde de euro, această categorie reprezentând 15,2% din totalul importurilor.

De asemenea, importurile de mărfuri manufacturate clasificate după materia primă au depășit 7 miliarde de euro, în timp ce importurile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate s-au apropiat de 3,5 miliarde de euro.

Aceste cifre evidențiază dependența României de materiile prime, produsele industriale și resursele energetice provenite din afara țării.

Peste 70% din schimburile comerciale ale României continuă să se desfășoare cu statele membre ale Uniunii Europene.

În primele patru luni ale anului, exporturile către țările UE au însumat 23,16 miliarde de euro, reprezentând 72,4% din totalul exporturilor. În același timp, importurile din Uniunea Europeană au ajuns la 31,62 miliarde de euro, echivalentul a 73,8% din totalul importurilor.

Schimburile comerciale cu statele din afara Uniunii Europene au avut valori semnificativ mai mici. Exporturile extra-comunitare au totalizat 8,85 miliarde de euro, iar importurile au însumat 11,21 miliarde de euro.

Aceste date confirmă că economia românească este puternic integrată în piața europeană, atât din perspectiva exporturilor, cât și a importurilor.

Deși deficitul comercial s-a redus comparativ cu anul trecut, nivelul de peste 10,8 miliarde de euro după doar patru luni arată că dezechilibrele externe continuă să reprezinte una dintre marile vulnerabilități ale economiei românești.

Creșterea exporturilor și încetinirea importurilor reprezintă evoluții favorabile, însă acestea nu sunt suficiente pentru eliminarea decalajului dintre producția destinată exportului și consumul intern alimentat din importuri.

În perioada următoare, evoluția comerțului exterior va depinde de cererea din principalele piețe europene, de performanța industriei românești și de capacitatea companiilor locale de a câștiga noi piețe externe. Pentru moment, însă, România continuă să importe mult mai mult decât exportă, iar deficitul comercial rămâne la un nivel care atrage atenția economiștilor și investitorilor.