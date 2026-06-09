Ocupația de pilot de dronă, recunoscută oficial în România. A fost aprobat standardul ocupațional pentru calificarea profesională

România dispune, pentru prima dată, de un cadru legal complet pentru formarea profesională și exercitarea ocupației de pilot de dronă. Standardul ocupațional elaborat de Skyline Drones a fost aprobat și publicat oficial pe site-ul Autorității Naționale pentru Calificări (ANC), marcând finalizarea unui proces inițiat și coordonat de Skyline Drones și Asociația pentru Drone.

Demersurile au început prin introducerea codului COR 315318 – Pilot de dronă în Clasificarea Ocupațiilor din România. Până la realizarea acestui pas administrativ, profesia nu era recunoscută oficial pe piața muncii. În consecință, persoanele care activau în domeniu nu puteau fi încadrate legal pe această funcție, nu existau programe de studiu finalizate cu diplome recunoscute de stat și nici criterii unitare pentru evaluarea competențelor profesionale specifice.

Standardul ocupațional pentru programul de calificare Pilot de dronă a fost elaborat de Skyline Drones, companie specializată în soluții integrate UAS, și avizat de Asociația pentru Drone, organizație cu expertiză tehnică în domeniul aeronautic. Documentul stabilește programa de pregătire teoretică și practică, competențele profesionale necesare, responsabilitățile și activitățile specifice, condițiile de muncă și criteriile de performanță necesare exercitării ocupației.

Până în prezent, sute de piloți de drone activau profesional în diverse industrii fără un cadru legal care să le recunoască pregătirea, experiența și activitatea. Aceștia nu puteau fi angajați oficial pe această poziție și nu aveau posibilitatea de a demonstra printr-un document recunoscut de stat că dețin competențele necesare.

Odată cu aprobarea și publicarea standardului ocupațional pentru calificarea corespunzătoare codului COR 315318, sunt create premisele pentru dezvoltarea unor programe de formare acreditate, certificarea profesională a piloților, angajarea legală în domeniu și consolidarea unei industrii mature, adaptate cerințelor europene și evoluției tehnologice actuale. Standardul ocupațional este disponibil pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Calificări.

Potrivit inițiatorilor proiectului, această realizare este rezultatul colaborării dintre Skyline Drones și Asociația pentru Drone, în vederea construirii unui cadru profesional și educațional care nu exista până acum în România. Skyline Drones a inițiat proiectul și a elaborat standardul, în timp ce Asociația pentru Drone a asigurat validarea profesională necesară pentru ca documentul să fie recunoscut la nivelul întregii industrii.

CEO-ul Skyline Drones, Ciprian Iorga, a arătat că procesul a fost unul de durată și a presupus parcurgerea mai multor etape birocratice. Acesta a explicat că profesia exista deja în practică, numeroși oameni activând profesional în domeniu și dezvoltându-și cariere în această industrie, însă fără recunoaștere oficială și fără posibilitatea de a demonstra prin documente recunoscute de stat competențele dobândite.

„Ne-am asumat acest demers știind că va dura și că nu va fi simplu. A fost un proces lung, cu multe etape birocratice, dar am mers înainte pentru că eram convinși că industria are nevoie de

acest cadru. Meseria de Pilot de drone exista deja în realitate, oamenii zburau profesional, câștigau din asta, construiau cariere, dar pe hârtie nu existau. Nu puteai să fii angajat oficial pe această poziție, nu puteai dovedi cu un document recunoscut de stat că știi să faci ceea ce faci. Era un gol pe care l-am simțit de mult și pe care am decis să îl umplem noi alături de Asociația pentru Drone”, a declarat Ciprian Iorga, CEO Skyline Drones.

La rândul său, Botond-István Csuzi, membru fondator al Asociației pentru Drone, a precizat că aprobarea standardului reprezintă un pas important pentru maturizarea industriei UAS din România. Acesta a subliniat că obiectivul organizației a fost definirea corectă a ocupației, cu respectarea normelor privind siguranța aeriană, a cadrului european de reglementare și a realităților din teren.

„Pentru Asociația pentru Drone, aprobarea standardului ocupațional pentru Pilot de drone reprezintă mai mult decât o reușită administrativă. Este un pas concretspre maturizarea industriei UAS din România. Rolul nostru a fost să susținem ca această ocupație să fie definită corect, cu respect față de siguranța aeriană, cadrul european de reglementare și realitățile din teren. Ne bucurăm că parteneriatul cu Skyline Drones a dus la un rezultat concret, util atât piloților și companiilor din domeniu, cât și instituțiilor”, a declarat Botond-István Csuzi, membru fondator, Asociația pentru Drone.

Necesitatea unui astfel de program de calificare este susținută și de dezvoltarea accelerată a industriei dronelor în România. În ultimii ani, tehnologia a fost utilizată în domenii precum construcțiile, inspecțiile industriale, cinematografia, cartografia, protecția mediului, agricultura și cercetarea, ceea ce a generat nevoia unui cadru organizat și profesionist pentru formarea specialiștilor.

Skyline Drones a anunțat că va continua procesul de reglementare a pieței prin elaborarea primului curs autorizat ANC de formare profesională a adulților pentru ocupația de Pilot de dronă, în cadrul programului de calificare.

Compania a construit în ultimul deceniu un ecosistem integrat dedicat industriei UAV din România, format din trei entități complementare.

Skyline Drones oferă din 2019 servicii profesionale de scanare, inspecție și monitorizare aeriană cu drone pentru sectoare precum telecomunicațiile, rețelele electrice, construcțiile, infrastructura, industria petrolului și gazelor, monitorizarea mediului și intervențiile în situații de urgență. Compania a derulat proiecte de cercetare și dezvoltare finanțate din fonduri europene și a început dezvoltarea propriei tehnologii UAV prin capabilitatea TRUE NORTH, o arhitectură modulară de navigație autonomă care nu depinde de semnale GNSS și care poate fi utilizată atât în aplicații civile, cât și militare.

Componenta educațională a ecosistemului este reprezentată de Skyline Academy, care asigură pregătirea teoretică și practică a piloților UAS prin cursuri specializate și programe pentru obținerea certificărilor AACR. Totodată, Skyline Academy este partener al Universității Politehnice Timișoara în lansarea primului program de licență din România dedicat Ingineriei Dronelor și Informaticii Aeronautice.

La Orizont UAV completează ecosistemul prin furnizarea de tehnologii UAS avansate pentru mediul industrial și guvernamental, inclusiv pentru structurile din domeniul apărării și siguranței naționale. Activitatea companiei se desfășoară în parteneriat cu producători europeni precum Centum, Beyond Vision, Diodon, YellowScan, Hexadrone, C-Astral, DroneTag și Harmattan AI.