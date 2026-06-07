Doliu în lumea motorsportului. A murit Herbert Schnitzer, omul care a transformat BMW într-o forță a curselor auto

Motorsportul internațional a pierdut una dintre personalitățile care au contribuit decisiv la succesul BMW pe marile circuite ale lumii. Herbert Schnitzer, fondator și lider al legendarei Team Schnitzer, a încetat din viață, vestea fiind anunțată de BMW M Motorsport. Timp de decenii, numele său a fost asociat cu unele dintre cele mai importante victorii din istoria constructorului german.

Reprezentanții BMW M Motorsport au transmis un mesaj emoționant după dispariția lui Herbert Schnitzer, omul care, alături de frații săi, a construit una dintre cele mai respectate echipe din motorsportul mondial.

„Familia BMW M Motorsport deplânge dispariția lui Herbert Schnitzer. El și frații săi au construit o adevărată dinastie în motorsport. Timp de decenii, Team Schnitzer a sărbătorit nenumărate victorii pe circuitele din întreaga lume la volanul mașinilor de curse BMW și a creat amintiri de neuitat. Moștenirea BMW M Motorsport și cea a familiei Schnitzer sunt inseparabil legate. Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii săi. Drum lin, Herbert!”

Mesajul reflectă importanța pe care Herbert Schnitzer a avut-o pentru istoria BMW și pentru dezvoltarea programelor de competiție ale constructorului german.

Herbert Schnitzer a fost una dintre figurile emblematice ale sportului cu motor german. Împreună cu fratele său, Josef Schnitzer, a pus bazele Team Schnitzer, echipă care avea să devină un simbol al performanței în cursele automobilistice.

Pornită ca o afacere de familie în anii ’60, echipa a evoluat treptat până la statutul de partener strategic al BMW Motorsport.

Sub conducerea lui Herbert Schnitzer, formația a participat la unele dintre cele mai importante competiții de turisme și anduranță din lume, devenind una dintre cele mai de succes echipe private asociate vreodată cu BMW.

De-a lungul deceniilor, Team Schnitzer a obținut numeroase titluri și victorii importante.

Echipa a fost prezentă în campionate prestigioase precum European Touring Car Championship, German Touring Car Championship (DTM), World Touring Car Championship și în legendara cursă de 24 de ore de la Nürburgring.

Una dintre cele mai mari performanțe din istoria echipei a fost victoria obținută de BMW la cursa de 24 de ore de la Le Mans din 1999, cu modelul BMW V12 LMR. Acest succes rămâne și astăzi una dintre cele mai importante realizări din istoria constructorului german în competițiile de anduranță.

Sub conducerea lui Herbert Schnitzer, Team Schnitzer a devenit sinonimă cu profesionalismul, disciplina și performanța, contribuind la dezvoltarea unor modele BMW care au rămas legendare în motorsport.

Pentru BMW, Herbert Schnitzer nu a fost doar un manager de echipă, ci unul dintre oamenii care au contribuit la construirea imaginii sportive a mărcii.

Într-o perioadă în care constructorii germani își disputau supremația pe circuite, Team Schnitzer a fost unul dintre principalii ambasadori ai BMW în competițiile internaționale.

Numeroase generații de piloți au concurat pentru echipa germană, iar multe dintre succesele BMW în cursele de turisme sunt strâns legate de numele Schnitzer.

Relația dintre Team Schnitzer și BMW a durat zeci de ani și este considerată una dintre cele mai longevive și de succes colaborări din istoria motorsportului.

Moartea lui Herbert Schnitzer marchează dispariția unuia dintre oamenii care au influențat profund motorsportul european din ultimele decenii.

Deși Team Schnitzer și-a redus activitatea în ultimii ani, moștenirea lăsată de fondatorul său continuă să fie prezentă în istoria BMW și a curselor auto.

Pentru fanii motorsportului, Herbert Schnitzer va rămâne unul dintre arhitecții succesului BMW pe marile circuite ale lumii, un om care a transformat o echipă de familie într-o adevărată dinastie a sportului cu motor.

Mesajele de condoleanțe au început să curgă din partea piloților, echipelor și fanilor din întreaga lume, toți recunoscând contribuția uriașă pe care Herbert Schnitzer a avut-o la dezvoltarea motorsportului modern.