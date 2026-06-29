A murit Philippe Stern, omul care a transformat Patek Philippe într-un simbol al luxului mondial

Philippe Stern, cel care a condus una dintre cele mai prestigioase companii producătoare de ceasuri din lume, a murit la vârsta de 88 de ani. Sub conducerea sa, Patek Philippe a devenit un reper al orologeriei de lux și a contribuit decisiv la renașterea industriei elvețiene a ceasurilor mecanice.

Compania elvețiană Patek Philippe a anunțat decesul lui Philippe Stern, fost președinte al companiei între 1993 și 2009 și reprezentant al celei de-a treia generații a familiei care a condus celebrul producător de ceasuri. Stern a murit pe 14 iunie, la vârsta de 88 de ani. Compania nu a oferit detalii privind cauza decesului.

Philippe Stern este considerat unul dintre oamenii care au schimbat radical industria ceasurilor elvețiene într-o perioadă în care aceasta era amenințată de apariția ceasurilor electronice cu quartz, produse în special de companiile japoneze, transmite New York Times.

În anii ’70, după lansarea de către Seiko a primului ceas de mână cu quartz, industria elvețiană a intrat într-o criză profundă. Ceasurile electronice ofereau o precizie mai mare și costuri mai reduse, iar numeroși producători tradiționali au fost nevoiți să își închidă activitatea.

Numit director general al Patek Philippe în 1977, Philippe Stern a ales o strategie diferită. În loc să concureze cu tehnologia quartz, a promovat ceasurile mecanice ca obiecte de lux, realizate manual și destinate colecționarilor.

În același an a coordonat lansarea mecanismului Caliber 240, o construcție extrem de subțire, alcătuită din 152 de componente și dotată cu un sistem automat de întoarcere bazat pe un rotor din aur de 22 de carate. Modelul este considerat unul dintre cele mai influente mecanisme dezvoltate în perioada modernă a orologeriei.

În 1996, compania a lansat și unul dintre cele mai cunoscute sloganuri din industria de lux, potrivit căruia un ceas Patek Philippe nu este deținut cu adevărat de cumpărător, ci este păstrat pentru generația următoare.

Philippe Stern a susținut dezvoltarea modelului Nautilus, lansat inițial în 1976 și devenit în timp cel mai cunoscut ceas al mărcii. Designul său, inspirat de hubloul unei nave, este asociat cu pasiunea lui Stern pentru navigație.

Un alt proiect reprezentativ a fost Caliber 89, creat pentru aniversarea a 150 de ani de la înființarea companiei. Dezvoltarea acestuia a durat nouă ani, iar ceasul de buzunar include 24 de indicatoare și 33 de complicații, adică funcții suplimentare față de afișarea orei.

Au fost realizate doar patru exemplare, iar unul dintre ele a fost vândut la licitație, în 2004, pentru aproximativ 5 milioane de dolari.

Patek Philippe este una dintre puținele mari companii elvețiene de ceasuri care au rămas în proprietatea aceleiași familii. Afacerea a fost salvată de la faliment în 1932 de bunicul lui Philippe Stern, Charles Stern, și de fratele acestuia, Jean Stern, iar compania a rămas de atunci independentă.

Philippe Stern și-a început activitatea în cadrul distribuitorului Patek Philippe din Statele Unite în 1963, revenind trei ani mai târziu la Geneva, unde a urcat treptat în conducerea companiei.

În 2009, el a predat funcția de președinte fiului său, Thierry Stern, care conduce și în prezent compania.

În afara activității din industria orologeriei, Philippe Stern era pasionat de schi și navigație. A făcut parte din echipa națională de schi a Elveției și a câștigat de mai multe ori celebra regată Bol d’Or du Léman, desfășurată pe Lacul Geneva. De asemenea, și-a susținut soția, Gerdi Stern, în competițiile internaționale de curse cu câini de sanie.