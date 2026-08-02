Obligație pentru proprietarii de câini. Se fac sterilizări gratuite în august. Ce trebuie să știe toți deținătorii

Proprietarii de câini din județul Ilfov au la dispoziție, pe parcursul lunii august, mai multe campanii de sterilizare gratuită organizate de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov. În cadrul acțiunilor, câinii vor beneficia și de microcipare gratuită, iar autoritățile reamintesc că sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie prin lege, nerespectarea acestei obligații fiind sancționată cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Campaniile sunt organizate periodic în mai multe localități din județ și au ca obiectiv reducerea numărului de animale abandonate, prevenirea înmulțirii necontrolate și îmbunătățirea stării de sănătate a animalelor de companie.

După acțiunile organizate în Voluntari, Berceni și Măgurele, autoritățile continuă programul și în luna august.

Prima campanie destinată câinilor cu stăpân este programată pe 4 august, în localitatea Ștefănești. O nouă acțiune va avea loc pe 11 august, în Dobroești, urmată de alte două campanii pe 18 august, în Afumați, și pe 25 august, în Pantelimon.

Pot participa nu doar locuitorii din localitățile unde sunt organizate campaniile, ci și proprietarii din zonele învecinate, inclusiv din Voluntari, Afumați, Găneasa, Dobroești, Pantelimon, Petrăchioaia și Brănești.

Programările sunt obligatorii și se fac exclusiv la numărul de telefon 0751.235.009.

Pe lângă campaniile dedicate câinilor, autoritățile au programat și o acțiune pentru proprietarii de pisici.

Pe 5 august, în localitatea Moara Vlăsiei, vor putea fi sterilizate gratuit pisicile femele. Intervențiile vor fi realizate prin tehnica de cupare și beneficiază de sprijinul organizației Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST).

Autoritățile reamintesc că proprietarii câinilor de rasă comună au obligația legală de a-și steriliza animalele.

Persoanele care nu respectă această prevedere riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Pe lângă respectarea obligațiilor legale, sterilizarea contribuie la prevenirea unor afecțiuni grave, reduce numărul puilor nedoriți și limitează abandonul animalelor.

Totodată, microciparea facilitează identificarea și recuperarea rapidă a câinilor care se pierd.

Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov desfășoară în mod constant verificări în gospodării pentru a controla dacă animalele sunt sterilizate și microcipate.

Acțiuni similare au loc și în Capitală, unde Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) organizează campanii gratuite de sterilizare și microcipare pentru câinii de rasă comună cu proprietar.

Intervențiile sunt realizate la clinica Vet4Life, din Sectorul 2, și la clinica veterinară mobilă Euromed, din Sectorul 4, iar programările se fac la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.

În paralel cu campaniile gratuite, ASPA continuă controalele privind respectarea obligațiilor legale.

În această săptămână, echipe formate din reprezentanți ai ASPA, Poliției Locale a Municipiului București și Jandarmeriei Române au desfășurat verificări în Sectorul 5.

Au fost controlate 307 imobile, iar inspectorii au discutat cu 125 de locatari. Dintre aceștia, 72 de persoane dețineau 95 de câini, dintre care 34 de rasă și 61 de rasă comună sau metiși.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că 29 de câini de rasă comună nu erau sterilizați, iar 22 nu erau microcipați. Proprietarii au fost notificați și au la dispoziție 30 de zile pentru a intra în legalitate.

Respectarea acestor obligații este urmărită prin controale periodice, iar autoritățile încurajează proprietarii să profite de campaniile gratuite pentru a evita sancțiunile și pentru a contribui la reducerea abandonului animalelor.