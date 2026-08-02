Poliția Română avertizează toți șoferii. Noua înșelătorie care folosește amenzi false

Poliția Română atrage atenția asupra unei noi metode de înșelăciune care vizează șoferii. Infractorii folosesc în mod ilegal numele și identitatea vizuală a Poliției Române și a altor instituții publice pentru a transmite mesaje false prin SMS sau aplicații de mesagerie, prin care anunță existența unor presupuse amenzi de circulație și îi determină pe destinatari să acceseze linkuri frauduloase. Scopul este obținerea datelor personale și bancare sau efectuarea unor plăți către conturile infractorilor.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în ultimele zile au fost înregistrate numeroase sesizări din partea cetățenilor care au primit astfel de mesaje.

Autorii fraudei încearcă să creeze impresia că mesajele provin din partea Poliției Române și îi informează pe destinatari că ar fi fost sancționați pentru depășirea vitezei legale.

„În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicaţii de mesagerie care par a proveni de la „Poliţia Română” şi informează despre o presupusă amendă pentru depăşirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plăţii, fiind însoţite de ameninţări privind aplicarea unor penalităţi, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecţiei tehnice periodice, transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului etc. Autorii exploatează încrederea publicului în instituţiile statului şi creează un sentiment de urgenţă pentru a determina victima să acţioneze, fără a verifica autenticitatea mesajului”, a transmis IGPR.

Specialiștii explică faptul că această metodă este cunoscută la nivel internațional drept „Government Impersonation Scam”, o formă de fraudă în care infractorii pretind că reprezintă o instituție publică pentru a obține bani sau informații confidențiale.

Reprezentanții IGPR subliniază că instituțiile statului nu folosesc astfel de metode pentru comunicarea sancțiunilor.

Poliția precizează că amenzile nu sunt transmise prin SMS sau prin aplicații de mesagerie împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plății, iar orice astfel de mesaj trebuie privit cu suspiciune.

Pentru a evita să devină victime ale acestei înșelăciuni, autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să respecte câteva reguli simple de siguranță.

„Nu răspundeţi mesajelor şi nu accesaţi linkurile primite prin SMS sau aplicaţii de mesagerie care solicită plata unor amenzi;” „Verificaţi existenţa unor eventuale obligaţii de plată exclusiv prin platformele oficiale, accesând manual adresa „https://www.ghiseul.ro” în browser, fără a utiliza linkuri primite în mesaje;” „Verificaţi cu atenţie denumirea domeniului web. Domeniile asemănătoare celor oficiale (ex.: .cc, .top, .vip etc.) reprezintă un indicator clar al unei tentative de fraudă;” „Nu introduceţi date personale, parole sau informaţii despre cardurile bancare pe site-uri accesate din linkuri primite prin SMS sau aplicaţii de mesagerie;” „Reţineţi că instituţiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin alte aplicaţii de mesagerie, împreună cu linkuri directe pentru efectuarea plăţii;”

Poliția avertizează că persoanele care au accesat astfel de linkuri și au introdus date bancare trebuie să acționeze imediat pentru a limita eventualele prejudicii.

„Dacă aţi introdus deja date bancare pe un astfel de site, contactaţi imediat banca emitentă pentru blocarea cardului şi monitorizarea tranzacţiilor;”

Totodată, autoritățile recomandă raportarea imediată a tentativei de fraudă.

„Raportaţi tentativele de fraudă către autorităţile competente şi contribuiţi la avertizarea altor persoane.”

Poliția Română atrage atenția că metodele folosite de infractorii cibernetici devin tot mai sofisticate, motiv pentru care cetățenii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna autenticitatea mesajelor primite și să utilizeze exclusiv canalele oficiale atunci când au de efectuat plăți sau de verificat eventuale obligații către stat.