Poliția trage semnalul de alarmă. Avertisment pentru toți românii care merg cu taxi: Refuzați plata și să sesizați poliția

Un taximetrist din București a fost prins în flagrant de polițiștii locali în timp ce folosea un dispozitiv ilegal, cunoscut în limbajul popular drept „maimuță”, pentru a majora artificial costul curselor. Dispozitivul, ascuns sub frâna de mână, permitea creșterea rapidă a impulsurilor înregistrate de aparatul de taxat. Șoferul a fost sancționat, iar autoritățile vor solicita suspendarea autorizației de taxi.

Controlul a avut loc în seara zilei respective, în jurul orei 20:40, în zona Centrului Vechi din Capitală. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au oprit un taxi pentru verificări de rutină, însă suspiciunile apărute în timpul controlului i-au determinat să continue verificările.

În urma acestora, oamenii legii au descoperit o telecomandă ascunsă sub frâna de mână, conectată la un dispozitiv de manipulare a taximetrului.

Potrivit Poliției Locale a Municipiului București:

„ „Maimuța”, prinsă în direct de polițiștii locali ai Municipiului București!

Taximetrist depistat în timp ce folosea un dispozitiv de tip „maimuță” pentru umflarea tarifului!

Chiar în această seară, în jurul orei 20:40, colegii noștri de la #ServiciulCirculatie au oprit pentru verificare un taximetru în zona #CentruluiVechi.

Experiența și-a spus cuvântul: dincolo de acte, polițiștii locali au mers mai departe cu verificarea și au descoperit telecomanda ascunsă direct sub frâna de mână.

Priviți în filmuleț cum cresc impulsurile și banii pe aparat la fiecare apăsare.”

Dispozitivul ilegal permite modificarea artificială a impulsurilor înregistrate de taximetru în timpul cursei. Astfel, fără ca distanța parcursă sau timpul de deplasare să justifice diferența, suma afișată pe aparat crește, iar clientul ajunge să plătească mai mult decât ar fi trebuit.

Acest tip de fraudă este cunoscut de mulți ani în domeniul transportului în regim de taxi, însă cazurile în care astfel de dispozitive sunt descoperite în timpul controalelor sunt relativ rare. Descoperirea făcută de polițiștii locali demonstrează că verificările nu se limitează doar la documentele șoferului sau ale autovehiculului, ci pot include și controale amănunțite asupra echipamentelor utilizate.

În urma verificărilor, șoferul a fost sancționat contravențional în baza Legii taximetriei. Pe lângă amendă, cazul va fi transmis și Direcției Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București, instituție care poate dispune suspendarea autorizației de taxi.

„Pe lângă amenda primită prevăzută de Legea taximetriei, vor transmite adresa si către Direcția #Transporturi din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti pentru suspendarea autorizației de taxi.

Felicitări colegilor noștri pentru modul de acțiune și atenția de care au dat dovadă. ”

Autoritățile îi îndeamnă pe bucureșteni și pe turiști să fie atenți la suma afișată pe taximetru și să solicite întotdeauna bonul fiscal la finalul cursei. În cazul în care există diferențe între traseul efectuat și suma solicitată la plată, călătorii pot refuza plata și pot sesiza Poliția.

„ATENȚIE LA CURSĂ ‼️

Verificați întotdeauna bonul fiscal la finalul călătoriei! Dacă suma sau traseul nu corespund, puteți să refuzați plata și să sesizați #Poliția.

Suntem la treabă! Punem Bucureștiul la punct!”

Acest caz readuce în atenție metodele ilegale folosite de unii taximetriști pentru a obține încasări mai mari și evidențiază importanța controalelor desfășurate de autorități pentru protejarea pasagerilor și combaterea practicilor frauduloase din transportul în regim de taxi.