Mare atenție de unde cumpărați rovinieta. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis un avertisment important pentru toți șoferii din România, după identificarea unui site care comercializează rovinieta fără autorizare oficială. Autoritatea recomandă prudență maximă în procesul de achiziție online, în contextul apariției unor platforme care percep taxe suplimentare nejustificate.

Potrivit informării oficiale, portalul https://erovinieta.net/ nu face parte din rețeaua autorizată de distribuție a rovinietei. Acesta oferă posibilitatea achiziției taxei de drum, însă adaugă un cost suplimentar de aproximativ 12%, justificat ca „servicii de procesare și emitere manuală a rovinietei”.

Această practică determină creșterea artificială a prețului final plătit de utilizatori, fără un beneficiu real suplimentar față de canalele oficiale.

Pentru o rovinietă valabilă 12 luni destinată autoturismelor, prețurile comunicate sunt semnificativ diferite:

Platforme autorizate CNAIR: 254,95 lei (TVA inclus)

Portal neautorizat erovinieta.net: 285,54 lei (TVA inclus)

Diferența de 30,59 lei reprezintă costuri suplimentare impuse de intermediere, fără legătură cu tariful oficial al rovinietei.

CNIR subliniază că nu își asumă responsabilitatea pentru tranzacțiile realizate pe site-uri neautorizate și recomandă utilizatorilor să achiziționeze rovinieta exclusiv din surse verificate.

Canalele sigure sunt:

platforma oficială www.erovinieta.ro

distribuitorii autorizați validați de CNAIR

Lista completă a punctelor de vânzare și a portalurilor aprobate este disponibilă pe site-ul instituției.

Autoritățile atrag atenția că utilizarea platformelor neoficiale poate duce la:

costuri mai mari decât tariful standard

lipsa garanției privind validitatea rovinietei

posibile probleme în cazul controalelor rutiere

În acest context, șoferii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresa web înainte de a efectua plata și să utilizeze exclusiv canalele oficiale.

Categorie Tip vehicul 1 zi 7 zile 10 zile 30 zile 60 zile 12 luni A Autoturisme (≤ 3,5 t) 3,5 € – 6 € 9,5 € 15 € 50 € B Marfă 0 – 3,5 t 10 € – 13,5 € 21,5 € 34 € 114 € C Marfă 3,5 – 7,5 t 7,5 € 19 € – 38 € – 380 € D Marfă 7,5 – 12 t 13 € 33 € – 66,5 € – 665 € E Marfă ≥ 12 t (max. 3 axe) 17 € 42,5 € – 85,5 € – 855 € F Marfă ≥ 12 t (min. 4 axe) 28,5 € 71 € – 142,5 € – 1.425 € G Transport persoane (9–23 locuri) 7,5 € 19 € – 38 € – 380 € H Transport persoane (> 23 locuri) 13 € 33 € – 66,5 € – 665 €

Rovinieta, cunoscută oficial drept tarif de utilizare a rețelei de drumuri naționale, este o taxă obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile publice naționale din România. Reglementările în vigoare stabilesc clar atât domeniul de aplicare, cât și excepțiile, printr-un cadru legislativ format din OG nr. 43/1997, OG nr. 15/2002, modificată prin OUG nr. 8/2015 și Legea nr. 186/2015.

Conform legislației, rovinieta se aplică pe întreaga rețea de drumuri naționale din România, care include infrastructura rutieră de interes strategic ce leagă orașele importante, municipiile, reședințele de județ și punctele de frontieră.

Această rețea este definită ca parte a domeniului public al statului și include:

autostrăzi

drumuri expres

drumuri naționale europene (E)

drumuri naționale principale

drumuri naționale secundare

Conform OG nr. 43/1997, drumurile naționale sunt drumuri de interes public care:

asigură legătura cu capitala țării

conectează reședințele de județ între ele

facilitează accesul către obiective de interes național

realizează conexiuni internaționale cu statele vecine

Această infrastructură este esențială pentru mobilitatea națională și pentru transportul de mărfuri și persoane.

O problemă frecvent întâlnită în procesul de achiziție a rovinietei este reprezentată de erorile de completare a datelor de înmatriculare sau de greșelile făcute de personalul punctelor de vânzare. Aceste neconcordanțe pot avea consecințe serioase, inclusiv aplicarea unor amenzi contravenționale, chiar dacă taxa de drum a fost plătită corect.

În practică, multe sancțiuni sunt generate nu de lipsa rovinietei, ci de:

introducerea greșită a numărului de înmatriculare

erori de redactare ale operatorilor din punctele de vânzare

necorelarea datelor din sistem cu documentele vehiculului

Aceste greșeli duc la situații în care sistemul automat de verificare nu identifică existența unei roviniete valabile pentru vehiculul respectiv.

Șoferii au obligația practică de a verifica atent toate informațiile înscrise pe documentul de plată sau pe confirmarea rovinietei. Datele trebuie să corespundă exact cu:

certificatul de înmatriculare al vehiculului

cartea de identitate a vehiculului

O simplă literă sau cifră introdusă greșit poate duce la nevalidarea automată a rovinietei în sistemul de control.

În cazul în care se constată o eroare de înmatriculare, șoferul are posibilitatea să solicite corectarea acesteia la autoritatea competentă, respectiv CNADNR (actual CNAIR).

Pentru depunerea unei cereri de modificare sunt necesare următoarele documente: