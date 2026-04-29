RO e-Transport este sistemul prin care ANAF monitorizează anumite transporturi rutiere de bunuri, pe baza unei declarații depuse înainte de deplasare. Practic, statul urmărește transporturi cu profil fiscal sensibil și transporturi internaționale.

În majoritatea cazurilor, obligația apare în două scenarii:

transport intern cu bunuri încadrate la „risc fiscal ridicat”, conform listelor din ordinele ANAF;

transport internațional (import, export, achiziții/livrări intracomunitare), indiferent de categoria bunurilor.

Se aplică, de regulă, dacă transportul se face cu vehicule de minimum 2,5 tone și dacă marfa depășește pragurile de greutate/valoare stabilite de legislație.

Pentru a respecta cerințele legale fără complicații, multe firme aleg o soluție e-Transport pentru companii, care automatizează declararea și transmiterea datelor către ANAF. O astfel de soluție ajută la respectarea obligațiilor din cadrul e-Transport: reguli și monitorizarea bunurilor cu risc fiscal, reducând riscul de erori, întârzieri sau sancțiuni și oferind o evidență clară a transporturilor raportate.

Legea nu pune declarația „automat” în sarcina transportatorului. De cele mai multe ori, operatorul economic care inițiază tranzacția are obligația de a declara și de a genera codul UIT, iar transportatorul/șoferul îl poartă pe durata cursei.

Pentru rezultate stabile, folosiți această împărțire ca reper (verificați și cazul dvs. particular):

furnizorul declară livrările interne și, frecvent, livrările intracomunitare;

beneficiarul din România declară achizițiile intracomunitare;

importatorul/exportatorul declară operațiunile externe;

depozitarul/organizatorul poate avea obligații în anumite tranzacții sau fluxuri logistice.

Exemplu practic: vindeți materiale de construcții (bunuri cu risc fiscal) către un client din alt județ și contractați un transportator. Chiar dacă șoferul vine cu camionul lui, dvs. pregătiți datele, depuneți declarația și transmiteți codul UIT transportatorului înainte de plecare.

Codul UIT (cod unic de identificare a transportului) leagă transportul fizic de declarația din e-Transport. Fără UIT, riscați oprirea transportului la control și sancțiuni.

Îl obțineți în SPV, după ce introduceți datele transportului, de exemplu:

expeditor, destinatar, puncte de încărcare/descărcare;

denumirea bunurilor, cantități, valori;

mijlocul de transport, data estimată, traseu.

Codul are valabilitate limitată. Dacă schimbați elemente importante (de exemplu, ruta, cantitatea, destinatarul sau vehiculul), actualizați declarația înainte să plece marfa. Altfel, inspectorii pot considera că transportul nu corespunde codului emis.

În zona de „risc fiscal ridicat” intră, în majoritatea cazurilor, categorii precum legume-fructe, băuturi alcoolice, îmbrăcăminte/încălțăminte, materiale de construcții. Lista exactă se modifică prin ordine ANAF, deci merită să o verificați periodic, mai ales dacă adăugați produse noi în portofoliu.

Un flux simplu, repetabil, scade riscul de neconcordanțe între e-Transport și documentele comerciale. Puteți introduce intern un mini-proces, pe care să îl urmeze aceeași persoană sau echipă.

Pași recomandați:

Încadrați transportul : intern cu bunuri cu risc sau internațional; verificați pragurile și tipul vehiculului. Stabiliți cine declară : furnizor, beneficiar, importator etc.; notați responsabilul în comandă. Aliniați documentele : aviz/factură, cantități, valori, puncte logistice; corectați diferențele înainte de declarare. Generați codul UIT în SPV și salvați dovada. Transmiteți UIT către transportator/șofer și confirmați că îl are la îndemână (telefon/tabletă sau print). Arhivați : păstrați un dosar digital cu declarația, UIT și documentele aferente transportului.

Element detaliat (util în controale): creați o regulă internă ca valoarea și cantitatea declarate în e-Transport să provină din aceeași sursă ca documentul de livrare (de exemplu, avizul). Astfel, evitați scenariul în care un coleg declară cantități „estimate”, iar la încărcare se schimbă paletizarea.

Transportatorul și șoferul trebuie să poată prezenta, la control:

codul UIT (electronic sau tipărit);

documentele comerciale aferente (de regulă aviz/factură, după caz).

În anumite situații, legislația prevede și cerințe legate de transmiterea datelor de poziționare (monitorizare pe durata transportului). Discutați din timp cu transportatorul despre aplicația/echipamentul folosit și despre responsabilitatea operării. Pentru flotele proprii, includeți în instructajul șoferilor reguli clare despre opriri, devieri de traseu și actualizări necesare.

Dacă gestionați livrări cu autoutilitare de firmă, verificați și partea de conformitate operațională: documente ale vehiculului, ITP, RCA și, unde se aplică, autorizații/licențe specifice transportului. Un specialist în transport vă poate clarifica exact ce se aplică tipului dvs. de activitate (transport propriu vs. transport contra cost).

Nerespectarea regulilor poate aduce amenzi mari, confiscări și blocaje. În practică, controalele pornesc adesea de la neconcordanțe ușor de evitat.

Greșeli întâlnite des:

UIT lipsă la șofer sau UIT expirat;

cantități/valori diferite față de aviz/factură;

puncte de încărcare/descărcare completate greșit;

vehicul schimbat fără actualizarea datelor;

declararea de către partea greșită (de exemplu, presupuneți că „se ocupă transportatorul”).

e-Transport nu funcționează izolat. Pentru utilizare uzuală, inspectorii compară informațiile declarate cu documentele de vânzare și cu evidențele interne. Dacă lucrați cu multe livrări, coerența devine mai ușor de păstrat atunci când porniți declarația din date comerciale deja verificate.

Pentru documentare, porniți de la sursele oficiale (Portal ANAF, SPV, secțiunile dedicate RO e-Transport, OUG nr. 41/2022 și ordinele ANAF care actualizează lista bunurilor și regulile tehnice). Pentru norme de siguranță rutieră și obligații ale operatorilor, consultați și ghidurile autorităților de transport relevante, în funcție de tipul de activitate.