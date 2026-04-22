CNAIR a informat, prin intermediul Facebook-ului, utilizatorii rețelei rutiere naționale că, în data de 22 aprilie, în intervalul orar 02:30 – 07:30, sistemul informatic de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat. Defecțiunea a fost cauzată de fluctuații majore de tensiune în rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Această situație a afectat toate canalele prin care se puteau achiziționa rovinieta și peajul, inclusiv serviciile prin SMS, platformele online și punctele de vânzare din benzinării. Echipele tehnice ale CNAIR au remediat problemele, iar sistemul informatic a fost repus în funcțiune.

Utilizatorii care nu au reușit să achiziționeze rovinieta sau peajul în intervalul menționat pot lua măsuri pentru a evita sancțiunile. Astfel, rovinieta poate fi cumpărată până astăzi, 22 aprilie, cel târziu până la ora 23:59. În ceea ce privește peajul, respectiv tariful pentru tranzitarea podurilor dunărene, acesta poate fi achitat până mâine, 23 aprilie 2026, la ora 23:59.

În perioada 22 aprilie–30 aprilie se va desfășura un transport agabaritic pe traseul Arad – DN7 – Ilia – A1 – Centura Sibiu – DN1 – Ghimbav – DN1 – Centura Brașov – DN1 – DN1A – Centura Săcele – DN1A – Cheia – DN1A – Vălenii de Munte – DN1A – DN1B – DN1 – Ploiești – A3 – Centura București Sud – A1 – Bolintin Deal. Vehiculul implicat transportă un utilaj.

Dimensiunile și caracteristicile acestuia sunt semnificative: lățimea maximă este de 3,50 metri, masa totală ajunge la 132 de tone, lungimea este de 30 de metri, iar înălțimea de 4,60 metri. Viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic, cu mențiunea că, potrivit legislației în vigoare (OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice), viteza maximă admisă pentru vehiculele cu depășiri este de 70 km/h.

Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră, iar deplasarea va avea loc cu însoțire asigurată de autovehicule autorizate și echipaje ale poliției. Transportul nu se va efectua în intervalele și pe sectoarele de drum unde sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, corespunzătoare codurilor galben, portocaliu sau roșu.

Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pot fi obținute de la Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360, precum și pe site-ul oficial [www.cnadnr.ro](http://www.cnadnr.ro), în secțiunea „Dispecerat – Situația Drumurilor Naționale”, sau pe pagina de Facebook a instituției.

CNAIR informează participanții la trafic că, joi, 23 aprilie, în intervalul orar 09:00 – 18:00, vor fi instituite restricții de circulație în zona Nodului Rutier Drajna, la kilometrul 105+500, pentru executarea unor lucrări de reparații la partea carosabilă.

În acest interval, circulația va fi închisă pe breteaua de ieșire de pe Autostrada A2 către DN21, pe calea 1 (sensul București – Constanța), precum și pe bretelele de intrare pe A2 din DN21, pe ambele sensuri de deplasare.

Pe durata lucrărilor, traficul rutier va fi deviat pe rute ocolitoare. Pentru relația București – Călărași și retur, circulația se va desfășura pe A2 până la Nodul Rutier Lehliu Gară, apoi pe DN3. Pentru relația București – Slobozia și retur, traseul deviat va continua de la Nodul Rutier Lehliu Gară pe DN3, DN3A și DN21. De asemenea, pentru relația Slobozia sau Călărași – Constanța, circulația va fi direcționată pe DN21, DN3A, DN3B, până la Nodul Rutier Fetești, de unde se va reveni pe Autostrada A2.

Conducătorii auto sunt rugați să respecte restricțiile instituite și semnalizarea rutieră temporară. Reprezentanții CNAIR își cer scuze pentru disconfortul creat și mulțumesc participanților la trafic pentru înțelegere.

În perioada 21 aprilie–26 aprilie se vor desfășura zece transporturi agabaritice pe traseul Beclean – Mica – Cluj-Napoca – Baciu – Gilău – Oradea – Varianta de Ocolire Bihor – DEX16 – A3 – Biharia. Vehiculele implicate transportă grinzi.

Caracteristicile acestor transporturi sunt semnificative, fiecare vehicul având o lățime maximă de 2,60 metri, o masă totală de 73 de tone, o lungime de 38,50 metri și o înălțime de 4 metri. Viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, care stabilesc o viteză maximă de 70 km/h pentru vehiculele cu depășiri, conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de poliția rutieră, care va asigura și însoțirea acestor vehicule. Transporturile nu se vor efectua în perioadele și pe sectoarele de drum unde sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, corespunzătoare codurilor galben, portocaliu sau roșu.

