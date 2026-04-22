Prețuri la pompă, 22 aprilie 2026. Potrivit Poco Online, cea mai ieftină benzină din țară este comercializată la prețul de 7,99 lei pe litru la o stație Socar din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, situată pe strada Calea Bucovinei. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț înregistrat este de 8,33 lei pe litru, disponibil la o stație Petrom din București, pe Șoseaua Olteniței, în Sectorul 4. Aceste valori reflectă nivelul minim al pieței la nivel național în această zi.

În marile orașe ale țării, considerate în funcție de numărul de locuitori, prețurile minime sunt aliniate. Astfel, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina pornește de la 7,99 lei pe litru, iar motorina de la 8,33 lei pe litru. În cazul GPL-ului, prețurile variază ușor, între 4,17 lei pe litru în București și până la 4,31 lei pe litru în Timișoara și Iași, ceea ce indică o stabilitate relativă pe segmentul carburanților alternativi.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o scădere de 9,8%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă în prezent cu 44,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, prețul mediu pe litru s-a diminuat cu 9,5%, astfel că un plin de 50 de litri este acum mai ieftin cu 46,5 lei față de aceeași perioadă a lunii trecute, potrivit sursei citate mai sus.

Prețurile carburanților din România continuă să plaseze țara noastră într-o poziție relativ favorabilă la nivel european. În această perioadă, România ocupă locul al 16-lea în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină, situându-se după țări precum Malta, Polonia, Bulgaria, Cipru, Spania, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Suedia, Austria, Croația, Luxemburg, Estonia și Lituania. În ceea ce privește motorina, România se află pe locul al 10-lea în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri pentru acest tip de combustibil. Țara noastră este devansată de Malta, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Polonia, Cipru, Slovenia, Cehia și Spania.

Dacă se analizează prețurile fără taxe, România urcă în clasament. Astfel, la benzina fără taxe, țara noastră ocupă locul al 5-lea în Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Malta, Slovacia, Estonia și Slovenia. În cazul motorinei fără taxe, România se situează pe locul al 4-lea în topul celor mai mici prețuri, după Malta, Ungaria și Slovacia, conform sursei citate anterior.