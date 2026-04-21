Două transformatoare au fost afectate în urma incendiului izbucnit luni seară la CET Vest din București. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, fiind aduse și cisterne pentru asigurarea necesarului de apă.

Marți dimineață, la fața locului acționau în continuare cinci autospeciale, pentru supraveghere și răcirea zonei afectate. Potrivit ministrului Energiei, prezent la CET Vest, instalațiile Transelectrica care alimentează vestul Capitalei funcționează în parametri normali. Alimentarea cu energie electrică la nivelul obiectivului a fost însă oprită.

Conform ISU București–Ilfov, incendiul a fost stins la scurt timp după miezul nopții, iar echipajele rămase la intervenție asigură monitorizarea și prevenirea reaprinderii focului.

Potrivit lui Bogdan Ivan, în momentul izbucnirii incendiului, doar stația de 110 kV IREMOAS a rămas fără tensiune, însă alimentarea a fost reluată rapid, fiind afectați 7 MW pentru aproximativ 8 minute.

Ministrul mai precizează că instalațiile Transelectrica, care asigură alimentarea zonei de vest a Municipiului București, funcționează în parametri normali, iar transformatoarele centralei în ciclu combinat din cadrul CET București Vest nu au fost afectate.

”Incendiul a afectat cele două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei. Incendiul a fost stins, iar în acest moment se desfăşoară evaluarea instalaţiilor afectate şi stabilirea intervenţiilor necesare pentru reluarea activităţii în condiţii de siguranţă. ELCEN analizează în acest moment ce instalaţii pot fi repornite şi în ce configuraţie poate fi asigurată în continuare furnizarea apei calde”, anunţă ministrul Energiei.

O mobilizare masivă de forțe a avut loc în noaptea de luni spre marți, 20 spre 21 aprilie 2026, în urma unei explozii, urmată de un incendiu violent izbucnit în incinta CET Vest din București.

Alerta a fost dată în jurul orei 23:35, moment în care locuitorii din mai multe zone ale Capitalei au resimțit o scădere bruscă a tensiunii electrice timp de câteva secunde.

La sosirea primelor echipaje ISU București-Ilfov, flăcările se manifestau violent la nivelul a două transformatoare electrice, extinzându-se ulterior și la un al treilea.

Raed Arafat, șeful DSU, a explicat pentru Digi24 că situația a fost extrem de critică din cauza celor 30 de tone de ulei care ardeau, fiind necesară o intervenție complexă cu apă și spumă.

Deși pericolul a fost considerabil, nu a fost emis un mesaj Ro-Alert, deoarece obiectivul se află la distanță de zonele rezidențiale.

Totuși, autoritățile au recomandat cetățenilor să mențină ferestrele închise pentru a evita inhalarea fumului.

Un detaliu tehnic important menționat de Raed Arafat a fost imposibilitatea utilizării roboților de intervenție, aceștia fiind indisponibili din cauza unor lucrări de mentenanță.

„Este vorba despre două transformatoare care au luat foc. Sunt 30 de tone de ulei care ard, se lucrează cu apă și spumă. Situația este în dinamică. Nu s-a dat Ro-Alert pentru că este departe de locuințe. Totuși recomandăm cetățenilor să țină geamurile închise”, a declarat Raed Arafat în jurul orei 00:25.

Pentru gestionarea incidentului, alimentarea cu energie electrică a fost imediat oprită la nivelul întregului obiectiv.

Dispozitivul de intervenție a fost unul impresionant, incluzând 7 autospeciale de stingere, o autospecială cu azot, utilaje pentru salvare de la înălțime, descarcerare și două echipaje SMURD.

Din cauza necesarului uriaș de apă, forțele au fost suplimentate ulterior cu alte 8 cisterne de mare capacitate.

Aproape de ora 01:00, reprezentanții ISU au anunțat că incendiul nu se mai manifestă cu flacără deschisă, echipele rămânând la fața locului pentru răcirea zonei și eliminarea oricărui risc de reaprindere.

Din fericire, nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt semnificative, fiind afectate în total trei transformatoare electrice.