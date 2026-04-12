Din cuprinsul articolului Incendiu la Termocentrala Rovinari: a fost oprit grupul energetic aflat în funcțiune

Un incendiu a izbucnit la instalațiile tehnice ale Termocentralei Rovinari, mobilizând mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj. Potrivit primelor informații, grupul energetic 5 — singurul aflat în funcțiune în momentul declanșării incendiului — a fost oprit imediat, ca măsură de siguranță.

În paralel, autoritățile și operatorul centralei au încercat repornirea grupului 4, pentru a menține parțial producția de energie electrică. Intervenția pompierilor a durat aproximativ două ore, iar incendiul a fost localizat și lichidat înainte de a se extinde la alte instalații importante.

Reprezentanții autorităților au precizat că nu au fost înregistrate victime, iar activitatea unității nu a fost afectată semnificativ pe termen lung. Cu toate acestea, evaluările tehnice continuă.

Cauza exactă a izbucnirii incendiului nu este deocamdată cunoscută, urmând să fie stabilită în urma unei anchete tehnice care va analiza condițiile producerii incidentului și eventualele deficiențe ale echipamentelor.

Potrivit primelor informatii, incendiul ar fi avut loc la stația de desulfurare.