Centrala electrică de la Brazi a fost repornită parțial. Ar putea să funcționeze la capacitate maximă de sâmbătă, 6 decembrie

Instalația de producție de energie electrică de la Brazi, deținută de OMV Petrom și care asigură aproximativ 10% din energia țării, a fost repornită parțial vineri dimineață. Ea fusese oprită din cauza problemelor de la lacul de acumulare Paltinu.

Reprezentanții OMV Petrom au spus că centrala a început să funcționeze la o capacitate de 300 MW, deși puterea totală este de 860 MW. Compania a precizat că pe 6 decembrie, de la ora 13:00, centrala va lucra la capacitate maximă.

Oprirea centralei a redus producția de energie din țară, iar autoritățile au pus în funcțiune grupul 6 pe lignit de la termocentrala Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia, pentru a acoperi lipsa de energie de la Brazi. Centrala de la Brazi fusese oprită duminică, deoarece nu mai primea apă tehnologică în condiții bune de la lacul Paltinu. OMV Petrom a explicat că oprirea neplanificată a fost cauzată de debitul scăzut al apei și restricțiile asupra acesteia, factori pe care compania nu îi putea controla.

„Centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei”, a transmis, duminică, OMV Petrom.

La barajul Paltinu, din cauza unei defecțiuni, a fost nevoie de golirea controlată a lacului. Ulterior, ploile abundente au făcut ca apa să fie prea tulbure, astfel încât nu a mai putut fi folosită nici pentru populație, nici pentru companii. Din această cauză, peste 100.000 de persoane din 12 localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. În plus, stația de tratare Voila a fost oprită tot din cauza turbidității prea mari a apei.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că activitatea centralei a fost reluată la o capacitate de 300 MW, ea având o putere totală de 860 MW.

„Vreau să îi asigur pe toți oamenii că România este în siguranță. Avem suficientă energie pentru piața de enrgie din țara noastră. Ce nu am putut să generăm în această perioadă în care centrala a fost închisă, am compensat din centralele pe cărbune din Complexul Energetic Oltenia. Avem în continuare apă pentru răcire atât pentru rafinăria Petrobrazi care asigură 35% din produsele petroliere din România, cât și pentru pornirea centralei pe gaz. Suntem pregătiți pentru a nu mai avea situații de acest gen în care să fie oprite centralele pe gaz”, a declarat Ivan.

Centrala electrică de la Brazi este foarte importantă pentru funcționarea stabilă a rețelei de energie și pentru asigurarea electricității în România. Ea a fost construită în 2012, cu o investiție de 530 milioane de euro, și este cel mai mare proiect privat de producere a energiei din țară.

Centrala are o putere totală de 860 MW și este formată din: două turbine pe gaze naturale, fiecare de 290 MW, două cazane de recuperare, o turbină cu abur de 310 MW. Centrala poate porni rapid și se adaptează ușor cererii de energie, asigurând aproximativ 10% din energia produsă în România. Comparativ cu centralele pe cărbune, emite mult mai puțin CO₂. Cifre cheie (2024):

10% din energia electrică a țării este acoperită de Brazi;

5 TWh producție anuală;

50% reducere a emisiilor de CO₂ față de centralele pe cărbune.

Centrala de la Brazi aduce mai multe avantaje importante. Ea ajută la menținerea stabilității rețelei electrice, echilibrând energia provenită din surse regenerabile precum vântul sau soarele, și asigură o alimentare constantă cu electricitate. Emisiile de CO₂ sunt mult mai reduse decât la centralele pe cărbune, ceea ce o face mai prietenoasă cu mediul. Tehnologia modernă permite pornirea rapidă și flexibilitate în producția de energie, astfel încât centrala se poate adapta ușor la cerințele rețelei. În plus, Brazi oferă o sursă sigură și stabilă de energie, mai ales în perioadele cu cerere mare sau când producția din surse regenerabile scade.