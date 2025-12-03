Reprezentanții furnizorilor de energie din România au precizat că statul mai are de plătit câteva miliarde de lei. Aceste sume reprezintă diferența dintre prețul stabilit prin schemele de plafonare și compensare și prețul din contractele reale de energie și gaze, potrivit calculelor Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

Ei au menționat că schema de plafonare și compensare a prețurilor la electricitate s-a încheiat pe 1 iulie, dar furnizorii încă nu au primit banii pentru diferența de prețuri pe care au suportat-o. În plus, mai există și diferențele legate de schema pentru gaze, care este valabilă până la 31 martie anul viitor. Furnizorii sunt nevoiți să se împrumute la bănci ca să poată acoperi cheltuielile.

AFEER, înființată în 2006, are 45 de membri pe piața de electricitate și 18 pe piața de gaze naturale. Aceștia furnizează energie atât persoanelor fizice, cât și firmelor de toate dimensiunile din România, având aproximativ 85% din piață.

Președintele AFEER, Laurențiu Urluescu, a spus că statul datorează furnizorilor în jur de 7 miliarde de lei. El a explicat că aceasta este o estimare, pentru că sumele exacte urmează să fie confirmate de ANRE. Urluescu a amintit că statul a încasat sume mari odată cu creșterea prețurilor la energie, provocată de crizele generate de pandemia de COVID-19 și de războiul din Ucraina, inclusiv prin schemele de ajutor pentru consumatori.

„Ultima lună care este aproape complet închisă în ceea ce privește verificările este ianuarie 2024, ar fi undeva nedecontat până acuma cam 7 miliarde de lei, care sunt în general sume care nu au fost confirmate încă de ANRE, sunt în curs de confirmare. Este o estimare venită din piață, de la mai mulți furnizori și pro rata, nu poți să știi niciodată o sumă fixă, fiindcă abia după ce face confirmarea ANRE a sumelor”, a explicat Urluescu.

Conform calculelor AFEER, statul a încasat cel puțin 80 de miliarde de lei din aceste scheme, dintre care 12 miliarde în 2024, 46 de miliarde în 2022 și 22 de miliarde în 2023. Principalele surse de încasări au fost dividendele și TVA. Urluescu a spus că o actualizare a sumelor pentru acest an va fi făcută și publicată la începutul anului viitor.

Statul și-a asumat, prin schemele de ajutor pentru consumatori, să plătească diferența dintre prețurile plafonate afișate în facturi și prețurile reale din contracte. La început, aceste costuri sunt suportate de furnizori, apoi sunt verificate de ANRE și transmise entităților care fac plățile, în funcție de bugetele alocate. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se ocupă de decontarea pentru consumatorii casnici, iar Ministerul Energiei pentru cei non-casnici.

Potrivit celor mai recente date ANRE, în săptămâna 24–28 noiembrie, s-au avizat spre decontare 2.089.914,70 lei: 38.211,49 lei către Ministerul Muncii, prin ANPIS, pentru energia electrică a casnicilor, 52.014,34 lei pentru gazele naturale ale casnicilor, și 1.999.688,87 lei către Ministerul Energiei pentru energia electrică a consumatorilor non-casnici.

Informațiile obținute de Mediafax arată că, până la 8 septembrie, statul a decontat peste 27,5 miliarde de lei pentru diferențele de preț din schemele de plafonare introduse încă din 2021. Din acestea, aproximativ 21,5 miliarde au fost pentru energie electrică și peste 6 miliarde pentru gaze naturale.

Schema de plafonare a prețurilor la gaze naturale va continua până la 31 martie 2026. De asemenea, începând din 1 iulie, statul acordă un ajutor de 50 de lei pentru facturile la curent ale românilor cu venituri mici.

Reprezentanții autorităților au explicat că nu există un termen-limită clar până la care statul trebuie să plătească aceste sume, plata depinzând de bugetele alocate. Singurul termen legal prevăzut este decembrie 2026, până la care se pot face regularizările prevăzute de ordonanțele care au introdus schemele de plafonare și compensare.