Cătălin Predoiu a apreciat că, chiar și într-un context dificil, ministerul și-a îndeplinit responsabilitățile, subliniind că datoria autorităților este să fie mereu pregătite pentru orice, pentru a proteja cetățenii.

Cătălin Predoiu a afirmat că România se sprijină pe Ministerul Afacerilor Interne, pe care îl consideră un stâlp de rezistență al țării. El a subliniat că instituția și-a demonstrat an de an viabilitatea, performanța și utilitatea în serviciul public, adaptându-se mereu la provocările noi, și că românii se pot baza în continuare pe MAI, în cadrul evenimentului de acordare a plachetelor și emblemelor de onoare personalului ministerului, de Ziua Națională a României.

”Orice ţară se bizuie pe anumiţi stâlpi de rezistenţă. România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne. Este unul din stâlpii de rezistenţă ai acestei ţări. Este o instituţie care, an după an, şi-a demonstrat nu numai viabilitatea, ci şi performanţa, utilitatea în serviciul public, în serviciul cetăţenilor. O instituţie care, an după an, a demonstrat că e capabilă să se modernizeze, să se adapteze cerinţelor pe care provocările le ridică în faţa sa. O instituţie pe care românii şi România s-au putut baza şi se pot baza în continuare”, a afirmat Cătălin Predoiu la evenimentul de acordare a plachetelor şi emblemelor de onoare personalului MAI, cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Cătălin Predoiu a apreciat că activitatea Ministerului Afacerilor Interne în ultimul an reprezintă „încă o demonstrație” a rolului său esențial. El a subliniat că, într-un context politic complicat, cu interferențe externe și tensiuni sociale, MAI a menținut legea, ordinea și siguranța publică, protejând cetățenii și frontierele, și a asigurat imparțialitatea în momentele în care cetățenii și-au exercitat drepturile fundamentale.

Ministrul a evidențiat că MAI a avut succes în proiecte și dosare complexe, precum aderarea la Schengen, a gestionat misiuni dificile, precum combaterea migrației ilegale, și a abordat probleme periculoase pentru cetățeni, inclusiv crima organizată, traficul de droguri și traficul de persoane, continuând totodată eforturile de digitalizare și extindere a serviciilor către populație.

”În condiţii foarte dificile, într-un context politic complicat, într-un context în care ţara a fost atacată cu interferenţe străine, într-un context de tensiuni sociale, Ministerul Afacerilor Interne a prezervat legea, ordinea şi siguranţa publică, a prezervat siguranţa cetăţenilor şi a comunităţii, a protejat frontierele şi înăuntrul ţării. Ministerul Afacerilor Interne şi-a făcut datoria, asigurând un climat de linişte şi de calm ori de câte ori cetăţenii au fost chemaţi să exercite drepturi fundamentale. A asigurat imparţialitatea sa în aceste momente şi a asigurat succese în proiecte şi dosare complicate, precum Schengen. Şi-a asumat misiuni complicate, cum ar fi protejarea frontierei naţionale şi combaterea migraţiei ilegale”, a mai declarat Predoiu. ”Este cel mai digitalizat minister din administraţia publică. A continuat să introspecteze propriile neajunsuri. De multe ori am spus, suntem primii care trebuie să recunoască că nu e totul perfect în instituţia noastră. Dar niciodată nu ne vom da în lături să recunoaştem atunci când greşim şi să reparăm ce nu este în regulă. Şi facem în fiecare zi acest lucru. Dar niciodată, nimeni nu poate pune la îndoială faptul că acest minister nu-şi urmăreşte misiunea pe care a primit-o de la Constituţie şi de la popor, nu încearcă să fie mai bun şi nu performează. Nimeni nu poate contesta acest lucru!”, a adăugat ministrul de Interne.

Cătălin Predoiu a subliniat că Ministerul Afacerilor Interne urmărește permanent îmbunătățirea performanței și menținerea ordinii și siguranței publice, apreciind că aceste obiective reprezintă o muncă zilnică. El s-a referit la cei recompensați pentru meritele lor, amintind că meritul demonstrat prin fapte concrete trebuie recunoscut.

Predoiu a spus că MAI își apreciază colegii care și-au îndeplinit datoria, încurajându-i să rămână modele, să colaboreze cu superiorii și să contribuie la ridicarea nivelului profesional al întregii echipe.

Adresându-se angajaților MAI, Cătălin Predoiu a subliniat că datoria ministerului este să fie mereu pregătit pentru orice situație, pentru a proteja cetățenii, a asigura siguranța frontierelor și a le oferi românilor posibilitatea de a călători în lume în condiții de securitate, știind că se pot baza pe sprijinul instituției.