Publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) a criticat pe Facebook retorica politică și modul în care sunt prezentate aparițiile publice ale unor lideri, referindu-se atât la limbajul jurnalistic, cât și la discursurile lui Călin Georgescu.

El a afirmat că expresia „baie de mulțime”, folosită frecvent în mass-media, transmite o desconsiderare a oamenilor, întrucât sugerează că un lider politic se scufundă într-o masă amorfă, asemeni unui lichid. Popescu a susținut că, în realitate, președintele Dan ar fi interacționat individual cu cei prezenți – discutând și făcând fotografii cu fiecare – motiv pentru care, în opinia sa, formularea corectă ar fi că „a coborât printre oameni”.

În continuare, publicistul a comentat discursul susținut de Călin Georgescu la 1 Decembrie, despre care a spus că ar fi fost lipsit de claritate, referințe concrete și repere ușor de reținut. Potrivit lui Popescu, mesajul lui Georgescu ar fi vizat „dușmanii interiori”, precum amorțeala morală, frica, pasivitatea colectivă sau „iluzia binelui”, chemând la ceea ce el a numit o „renaștere interioară”.

Popescu a susținut că discursul nu ar fi conținut nume de instituții sau persoane și că nu ar fi transmis un mesaj pragmatic publicului. În opinia sa, Georgescu ar adopta o poziție distantă față de oameni, în ciuda imaginii de lider apropiat de mase, iar reacțiile mulțimii ar fi fost confuze.

El a amintit și despre acuzațiile grave pentru care Georgescu este trimis în judecată – printre care manipulare electorală, trădare și tentativă de lovitură de stat – subliniind că, în ciuda acestora, popularitatea acestuia ar rămâne ridicată. Popescu a concluzionat că susținătorii lui Georgescu ar reacționa mai degrabă la o imagine idealizată, „un președinte-hologramă creat de inteligența artificială”, decât la aparițiile sale reale din spațiul public.

„Președintele hologramă Încep cu unul dintre clișeele jurnaliere care se plimbă de pe un ecran pe altul. L-am auzit de nenumărate ori, l-am văzut scris pe burtiere: baie de mulțime. Președintele a făcut o baie de mulțime. Nimeni nu realizează desconsiderarea ființelor umane prin această expresie. Vasăzică, un om, fie el și președinte, se cufundă într-un mediu lichid, nediferențiat, amorf. Un strop de apă nu se deosebește de un strop de apă. Ca să faci baie, de regulă te dezbraci și îți introduci corpul gol în lichidul fără formă și fără memorie ca să-l speli de murdărie. La sfârșit, golești cada. Or, președintele Dan s-a întâlnit, a vorbit, a făcut selfie cu fiecare om în parte. Amintirea momentului va rămâne unică pentru oricare dintre ei. Formularea potrivită mi se pare „președintele a coborât printre oameni”. Lipsa de sens, improprietatea termenilor, inadecvarea limbajului jurnalier sunt parfum de tei pe lângă discursurile lui Georgescu Dumnezeilă. Îl reproduc pe cel de pe 1 Decembrie: ”Vă chem azi la cea mai mare luptă, lupta cu dușmanii interiori. Amorțeala morală, care este stingerea treptată a conștiinței, frica, care este mai mare decât libertatea, așteptarea salvatorului extern care este cea mai jalnică, cea mai perfidă formă de sclavie, pasivitatea colectivă, care face din acest popor spectator al propriei căderi și cea mai groaznică e iluzia binelui, zona mizerabilă în care ne aflăm astăzi, țineți minte, aceștia sunt dușmanii adevărați ai României, de aceea vă spun astăzi, viitorul țării noastre este doar în interiorul ei. Dar și în interiorul fiecăruia dintre noi. Renașterea interioară ne stă la îndemână.” Dumnezeilă nu rostește niciun nume. Nici de persoană, nici de instituție. Nu evocă nicio situație concretă. Nu lansează nicio expresie memorabilă, care să se ducă până jos, la popor. Nu indică ținte, guvern, politicieni, parlament, președinție. Îi pune pe adepții săi să renască interior – vă imaginați că vreunul dintre inșii aceia fălcoși, bărboși, tunși scurt peste urechi pricepe ceva din toată vorbitura asta de predicator fără talent? Asta nu e nici măcar limba de lemn a ceaușismului, e o limbă de mucava. Dumnezeilă populistul, suveranistul, duhovnicul poporului este, de fapt, la fel de distant ca Iohannis. Caracteristica uluitoare a lui Georgescu este că, înconjurat de o droaie de bodigarzi, NU ARE UN CONTACT APROPIAT CU MASELE. La sfârșitul discursului de mai sus, asistența, buimăcită, n-a putut să strige decât „Libertate, libertate!” , singurul cuvânt pe care l-au reținut. Nemaipunând la socoteală faptul că acuzațiile pentru care este trimis în judecată, manipulare electorală frauduloasă, trădare de țară în cârdășie cu Rusia, tentativă de lovitură de stat armată, sunt cele mai grave din ultimii 35 de ani, mai grave decât toate plagiatele, înșelăciunile și minciunile politicienilor, puse la un loc. Și totuși, popularitatea sa nu scade. Georgescu ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi. Ba chiar surzi și orbi, căci fanii săi nu îl aud și nu îl văd în rarele sale apariții în public, ei sunt în contact cu președintele-hologramă al României, creat de Inteligența Artificială”, este mesajul postat, miercuri, de CTP.

Georgescu le-a transmis românilor un mesaj cu ocazia Zilei Naționale, 1 Decembrie, fiind prezent la Alba Iulia. Georgescu a mărturisit că, în 2025, nu simte bucurie, ci durere, fiind îngrijorat că oamenii așteaptă doar o anumită zi pentru a sărbători, în loc să fie conștienți că fiecare zi ar trebui să fie o zi națională. El a subliniat că sufletul românesc nu este de vânzare.

Georgescu a afirmat că România a ajuns la cel mai jos punct și că oamenii s-au împărțit între cei care au preț și cei care au valoare. Acum este momentul ca fiecare să decidă ce fel de viață și ce fel de țară își dorește. El a îndemnat la respingerea a tot ce ne îndepărtează de România și la respectarea valorilor tradiționale: Dumnezeu, patrie, familie, onoare.

El a adăugat că românii de azi sunt prea indiferenți, în timp ce cei de ieri plângeau pentru țară și lacrimile lor au menținut sufletul românesc viu. Azi, aceste lacrimi lipsesc, iar sufletul național se pierde în umilință și disperare.

„Vă chem astăzi la cea mai mare luptă de până acum, lupta cu dușmanii din interior. Lupta cu așteptarea. Salvatorul extern este cea mai perfidă formă de sclavie. Anul 1918, consecință firească a ceea ce a fost 1 noiembrie 1599, când marele voievod Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia, învingător, călare, cu sabia în mână. A dovedit că istoria noastră nu este o înșiruire de voievozi, ci suma conștiințelor unui popor, respirația fiecărui țăran român care cu plugul său a răscolit brazda pământului și brazda cerului cerând binecuvântarea trudei lui. Așa că 1 decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre și nu doar o rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie, ci să devină, din nou, o istorie vie. Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze oa anumită zi, când fiecare zi în fapt ar trebui să fie ziua națională. Sufletul și sufletul românesc, în special, nu este de vânzare! Suntem datori să păstrăm vie clipa când națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini și să înțelegem o dată pentru totdeauna că fără Iisus Hristos nu putem să facem nimic. Luptați să deveniți coștienți, lăsați nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de Ziua Națională. Astăzi, România a ajuns la cel mai jos punct. Oamenii au devenit de două feluri: oameni care au preț și oameni care au valoare. Astăzi, acum, e momentul ca fiecare dintre noi să decidă ce fel de viață și ce fel de Românie își dorește. E vremea să spunem NU la tot ce ne îndepărtează de România și să spunem DA valorilor milenare care ne-au ținut împreună și ne-au ținut puternici: Dumnezeu, patrie, familie, onoare. Să fim sinceri cu noi înșine pentru că suntem căldicei. Corabia România se scufundă, iar celor mulți de azi nu le pasă, celor de ieri le-a păsat. Le-a păsat de patrie, le-a păsat de Dumnezeu. Ei au plâns pentru acest pământ și lacrimile lor au ținut sufletul românesc la suprafață. Astăzi, lacrimile lipsesc și sufletul românesc se afundă în mlaștina umilinței și a disperării”, a declarat Georgescu.

La Alba Iulia, a avut loc și un incident după ce Georgescu a ajuns la Monumentul Unirii. El sosise mai târziu decât anunțase pe rețelele sociale și a fost însoțit de bodyguarzi, fără să facă declarații imediat. Un bărbat s-a apropiat de mulțimea care îl aplauda și a strigat „Marș la Moscova!”. Susținătorii lui Georgescu l-au bruscat, spunând că încearcă să manipuleze oamenii și i-au cerut să plece.

Mulțimea a reacționat scandând: „Sunteți președinte!”, „Unitate națională!”, „România, trezește-te!” și „Călin, te iubim!”.