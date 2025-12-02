Jurnalistul Dan Andronic și invitatul său, colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru, au oferit o perspectivă de expert asupra tensiunilor geopolitice care amenință regiunea. Totodată, cei doi au disecat mecanismele de manipulare și „regie” din spatele incidentelor de la 1 Decembrie, unde candidatul independent a fost protagonistul unor momente care au divizat opinia publică.

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a subliniat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că fostul candidat Călin Georgescu, câștigător al primului tur din alegerile anulate, este „intelectual superior la 90% din clasa politică actuală”. În acest context, subliniază el, mulți se tem.

„Dincolo de excentricitățile pe care le mai are în exprimare, domnul Călin Georgescu este intelectual superior la 90% din clasa politică actuală. Deci ăsta este adevărul de care ei se tem. În momentul în care ei aliniază niște indivizi ca… mai bine nu zic, și care se dau în stambă pe TikTok zicând cum au mânărit ei voturile și după aia spun că a fost o glumă, asta e o dovadă de prostie”, a explicat colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

În continuare, colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a explicat că Georgescu este „cu totul alt calibru intelectual și puțini lideri politici de-ai noștri sunt de acest nivel”, iar „mulți oameni simt acest lucru și din această cauză dânsul beneficiază în continuare de aderența electoratului”.

„Domnul Georgescu este cu totul alt calibru intelectual și puțini lideri politici de-ai noștri sunt de acest nivel. De asta se tem de dânsul. Mulți oameni simt acest lucru și din această cauză dânsul beneficiază în continuare de aderența electoratului. Acum, asta deranjează din cauza faptului că, vedeți dumneavoastră, dacă nu e cu ei, înseamnă că e contra lor. Iar atunci apar manifestări d-astea cu acuze că ar fi omul Moscovei și așa mai departe. Sunt chestii care, dacă puteau fi demonstrate, erau demonstrate bine mersi de procurori în documente judiciare. Deci astea sunt acuze hazardate, care trădează o reacție emoțională, iar dincolo de reacție emoțională, acea mentalitate specifică mediilor extremiste. Dacă el nu mă sprijină pe mine, înseamnă că este contra mea și trebuie să încerc să-l compromit”, a conchis specialistul.

Întreaga ediție a podcastului poate fi vizualizată aici.