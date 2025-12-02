În ediția de marți, 2 decembrie 2025, a podcastului „Contrapunct” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru au discutat despre prezența controversată a lui Călin Georgescu la Alba Iulia, acuzațiile de manipulare politică și tensiunile din jurul alegerilor locale. Dezvăluirile oferă o perspectivă critică asupra mecanismelor de influență și regiei politice.

Dan Andronic a deschis discuția cu o declarație proaspătă a lui Călin Georgescu. Acesta a afirmat că nu recunoaște alegerile organizate pentru funcția de primar general al Capitalei, invocând „frauda cosmică” a anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Georgescu a spus că se „distanțează total” de scrutin și de „orice candidat”, aluzie directă la candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu. A completat cu o formulare care a atras atenția: „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți aștepta ca ele să fie câștigate de cai.”

Colonelul (r) Tudor Păcuraru a reacționat tranșant, afirmând că declarația lui Georgescu era previzibilă și că acesta „a fost folosit ca ascensor politic” de diverse grupări politice. „Domnul Simeon a ajuns șeful Opoziției, iar dânsul a ajuns în fața procurorilor, cu patru dosare penale urâte”, a spus Păcuraru.

Fostul ofițer susține că politicienii care au mizat pe Georgescu „l-au lăsat în baltă”, fără sprijin financiar sau juridic. Mai mult, acesta susține că Georgescu „și-a dat seama că a fost folosit” și vrea să își rezolve întâi situația judiciară.

Un segment semnificativ al discuției a vizat evenimentele de 1 Decembrie de la Alba Iulia, unde apariția lui Georgescu a generat tensiuni. Păcuraru afirmă că „grupurile au fost separate intenționat”, iar liderul AUR George Simion ar fi fost „incomodat” de scandările „Georgescu președinte” venite chiar din partea simpatizanților AUR.

Fostul ofițer SRI susține că respectivele manifestări ar fi fost rezultatul unor „mecanisme de manipulare”, iar „băile de mulțime” ar fi fost orchestrate pentru a crea emoție și a masca lipsa de transparență a campaniei lui Georgescu.

Discuția a atins și subiectul sumelor mari vehiculate în legătură cu promovarea pe anumite posturi TV. Păcuraru și Andronic au amintit de scandalul recent privind „sumele enorme plătite către AUR și Realitatea PLUS”, fiind menționată chiar cifra de „450.000 euro pe oră”. În acest context, Păcuraru a subliniat contrastul cu dificultățile financiare ale lui Georgescu, despre care afirmă că „nu are cu ce să-și plătească avocații”.