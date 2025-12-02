Călin Georgescu i-a criticat foarte dur pe cei care au râs de programul său „Hrană, Apă, Energie” și care acum tac când în Prahova zeci de mii de persoane au rămas fără apă potabilă din cauza lucrărilor de golire controlată a Barajului Paltinu.

El le-a spus susținătorilor săi, marți, 2 decembrie, după semnarea controlului judiciar, că situația din Prahova este rezultatul iresponsabilității autorităților. Călin Georgescu a subliniat că programul său „Hrană, Apă, Energie” este foarte necesar și i-a criticat pe cei care înainte îl ridiculizau. El a explicat că atunci când vorbea despre resursele de apă din România și despre cum trebuie gestionate cu înțelepciune, mulți îl ignorau sau râdeau de el. Acum, însă, faptele arată că zeci de mii de oameni au rămas fără apă, spitalele funcționează parțial și există multe alte probleme.

El a spus că a descoperit o a treia categorie de păduchi, pe lângă cele două despre care vorbea înainte: păduchi cu trâmbițe.

În programul său, Călin Georgescu propunea gestionarea durabilă a resurselor de apă, prevenirea poluării și folosirea eficientă a apelor subterane și de suprafață. O prelegere bazată pe acest program poate fi urmărită mai jos.

„Am văzut și eu apă din barajele golite iresponsabil. Când eu vorbeam de resursele de apă din România și despre gestionarea lor cu înțelepciune, au apărut foarte multe voci care trâmbițau fel de fel de nimicuri. Și, desigur, care ridiculizau ceea ce spuneau. Acum sunt faptele, că zeci de mii de oameni au rămas fără apă, spitale semi-închise și multe alte consecințe. Cu această ocazie, am constatat și eu, nu știam, vă spun sincer, că există și a treia categorie de păduchi: păduchi cu trâmbițe.”, a transmis Georgescu.

Administrația „Apele Române” a anunțat sâmbătă seară că situația de la barajul Paltinu, care furnizează apă potabilă pentru mare parte din Prahova, este „critică” din cauza ploilor recente, iar problemele continuă.

Oficialii spun că zeci de mii de oameni nu au apă potabilă pentru că apa din lacul Paltinu este foarte tulbure. Creșterile bruște ale apei și nivelul scăzut al lacului, necesar pentru lucrările de golire de fund, au făcut ca apa să nu mai poată fi tratată. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost oprită temporar în localitățile Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei.

Peste 100.000 de oameni din mai multe localități stau fără apă de două zile. Din acest motiv, școlile au suspendat cursurile și elevii fac ore online.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis duminică să distribuie apă din rezervele de stat și să ia măsuri urgente pentru a ajuta oamenii afectați. Prefecții județelor, împreună cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență, vor coordona distribuirea apei.

Problemele au început odată cu lucrările de golire controlată a barajului. Vara s-au descoperit defecțiuni la vane, iar ploile puternice din ultimele zile au agravat situația, blocând filtrele de apă.