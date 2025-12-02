Marți, 2 decembrie 2025, Călin Georgescu și-a făcut prezența la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar, continuând astfel procedurile legale care îl vizează. Suveranistul a revenit din Alba Iulia, unde, de Ziua Națională, a fost întâmpinat de mii de români la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina, participând la celebrarea unirii și susținând un discurs emoționant și mobilizator.

În fața susținătorilor, Georgescu a subliniat importanța unității și credinței în Dumnezeu, mulțumind Jandarmeriei și militarilor pentru devotament și profesionalism.

„Aș vrea să mulțumesc oamenilor prezenți astăzi aici, totuși, în număr consistent față de ce a fost și ieri, un eveniment important. Vreau să mulțumesc tuturor românilor ce au fost prezenți la Alba Iulia. Ca într-un gând, am mărturisit toți credința în Dumnezeu și în unitate. Aș dori să mulțumesc Jandarmeriei prezente pentru sprijin, devotament, profesionalism și, în mod special, să mulțumesc tuturor militarilor, cadrelor militare, bărbați și femei în uniformă, care apără țara de dușmanii din afară dar și de dușmanii dinăuntru care subminează democrația și încalcă voința poporului român. Menționez că am văzut și eu, ca și dvs., anumite televiziuni și trusturi de presă care trâmbițează fel de fel de minciuni pe care eu în niciun caz nu pot să spun așa ceva, ce a fost ieri la Alba Iulia, legate de faptul că poporul nu este unit. Din contră, poporul este foarte unit”, spune acesta.

El a criticat mass-media pentru prezentarea unor informații false și a reafirmat că viața politică nu poate fi despre bani, ci despre adevăr și principii.

”În primul rând, România nu este un loc, România este poporul român și, al doilea lucru, este faptul că mișcarea suveranistă a demonstrat și ieri că este din ce în ce mai puternică, mai unită, și sunt alături de toți cei care susțin și alături de principiile ei, care unesc acest popor român. Mesajul meu către aceste trusturi media este următorul, că viața nu este despre bani, viața este despre adevăr și minciună, iar atunci când minciunile au tarif, atunci asta devine cea mai mare ticăloșie. Iar un ultim aspect este legat de următorul fapt. Eu nu cunosc, nu cunosc și nici nu cred că există, o formă de succes în politică. Nu există! Dar cunosc forma de insucces. Aceea de a încerca să îi mulțumești pe toți, este imposibil”, arată acesta.

Suveranistul a adus în discuție și alegerile programate pentru 7 decembrie, pe care le-a denunțat drept „inutile și ridicole” atâta timp cât nu se sancționează frauda din decembrie 2024. Georgescu a precizat că nu se poate asocia cu aceste scrutinuri și nici cu vreun candidat, considerând că acestea sunt organizate de „rândași” și nu pot aduce rezultate corecte.

”Am două chestiuni pentru astăzi. Prima este legată, și aș vrea să lămuresc câteva aspecte legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor din decembrie 2024 nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, niciunul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta. De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar, mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie, și, evident, de orice candidat. Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, e imposibil”, spune acesta.

De asemenea, el a criticat gestionarea resurselor de apă din România, menționând recentele probleme care au lăsat zeci de mii de oameni fără apă și au afectat spitalele, subliniind că avertismentele sale anterioare au fost ignorate.

Discursul său a avut și o tentă morală și spirituală. Georgescu a insistat asupra renașterii duhovnicești, importanței familiei creștine și iubirii pentru Hristos, arătând că adevărata libertate nu se trăiește în genunchi. El a făcut apel la români să se ridice împotriva pasivității, fricii și influențelor externe și să își ia soarta în propriile mâini.