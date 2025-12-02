Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a decis să-și consolideze recent echipa de bodyguarzi, după ce mai mulți foști polițiști care îl protejau anterior au ales să se retragă. Politicianul s-a afișat încă de la începutul campaniei electorale însoțit de gărzi de corp cu pregătire militară, inclusiv foști membri ai Legiunii Străine.

Conform surselor, Georgescu ar avea în prezent aproximativ 15 bodyguarzi, fiecare primind un salariu lunar de circa 3.000 de euro. Șeful echipei sale de pază, Marin Burcea, este cunoscut în mediul public și pentru viața sa personală, având porecla „Lunetistul” și experiență în misiuni internaționale în Guyana Franceză, Brazilia și Mali, scrie gândul.ro.

Retragerea unor foști polițiști din dispozitivul de securitate al lui Georgescu ar fi survenit după ce politicianul a fost trimis în judecată pentru fapte împotriva ordinii constituționale. În urma acestui fapt, surse apropiate afirmă că Georgescu a dublat numărul angajaților din echipa sa, lucru observat și în curtea Inspectoratului Poliției Județene Ilfov, unde a fost prezent pentru formalitățile legale aferente controlului judiciar.

O parte dintre bodyguarzii săi ar fi ales să se mute în același complex rezidențial din Domnești, comuna ilfoveană, situat în apropierea unei unități militare, pentru a fi mai aproape de politician.

Călin Georgescu a fost însoțit de echipa sa de pază și la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale, unde a participat la evenimente oficiale. Acolo, susținători ai politicianului au fost implicați într-un conflict cu un bărbat acuzat că ar fi „instigator”, după ce acesta ar fi scandat lozinci critice.

Georgescu nu a comentat incidentul, iar Adrian Băzăvan a depus plângere la Poliție.

„La data de 1 Decembrie 2025, în jurul orei 10.00, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploieşti, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Unirii, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost îmbrâncit şi bruscat de mai multe persoane necunoscute”, au transmis, luni, autorităţile din judeţul Alba.

Conform surselor, a fost inițiat un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte acte de violență, ancheta fiind în desfășurare pentru clarificarea circumstanțelor.