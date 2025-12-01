Călin Georgescu se afirmă tot mai mult ca o figură politică de încredere la nivel național, potrivit celor mai recente sondaje de opinie. În septembrie 2025, studiul CURS îl plasa pe Georgescu pe primul loc în topul încrederii, cu 40% dintre români declarând că au încredere în el. Pe locul al doilea se situa George Simion, cu 38%, iar Nicușor Dan ocupa poziția a treia, cu 34%.

Fenomenul „Georgescu” a început să câștige teren și în Capitală, chiar înainte de alegerile locale. Conform sondajului realizat de Agenția de Rating Politic între 19 și 25 noiembrie pe un eșantion de 1.155 de persoane, Nicușor Dan mai deține în București o încredere de 40,7%, în timp ce Călin Georgescu urcă pe locul secund, cu 36,9%.

Pe pozițiile următoare se află:

Ciprian Ciucu – 36,6%

Daniel Băluță – 30,3%

Ilie Bolojan – 29,5%

George Simion – 26,6%

Cătălin Drulă – 25,4%

și Anca Alexandrescu – 22,6%

Marja de eroare a sondajului este de 2,9%, iar datele indică o schimbare clară a peisajului politic din Capitală, în favoarea lui Georgescu. Experții politici consideră că ascensiunea liderului suveranist ar putea influența semnificativ dinamica alegerilor locale, mai ales într-un oraș în care Nicușor Dan a fost până acum considerat figura dominantă.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost trimis în judecată în două dosare distincte pentru infracțiuni considerate deosebit de grave de procurori.

Primul dosar a fost deschis la începutul lunii iulie și îl vizează pe Georgescu pentru promovarea publică a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și pentru elogierea persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Procurorii susțin că, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Georgescu a făcut declarații publice, interviuri și postări online în care a lăudat figuri istorice legate de Mișcarea Legionară, precum Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța, încercând astfel să influențeze percepția publică asupra acestei ideologii. În acest dosar, faptele reținute de procurori se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi, iar Georgescu se judecă sub control judiciar.

Al doilea dosar a fost înregistrat la jumătatea lunii septembrie și îl are ca inculpați pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de colaboratori. În acest caz, Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de transmitere de informații false. Procurorii susțin că Georgescu și Potra ar fi pus la cale un plan pentru organizarea de acțiuni violente în București, pe 8 decembrie 2024, în timpul unor manifestații de protest, cu scopul de a transforma evenimentele pașnice în confruntări violente. Dosarul se judecă la Curtea de Apel București, unde procesul se află în etapa camerei preliminare, iar termenul pentru ridicarea excepțiilor a fost recent prelungit la 45 de zile.